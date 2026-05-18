Xuất hiện ngân hàng trả lãi suất 8,5%/năm cho số tiền gửi từ 500.000 đồng: Số tiền về tay là bao nhiêu?

Thứ hai, 13:29 18/05/2026 | Giá cả thị trường
Nguyễn Ngân (th)
GĐXH - Một ngân hàng vừa triển khai chương trình ưu đãi lãi suất tiết kiệm với mức cao nhất lên tới 8,5%/năm, áp dụng cho khách hàng cá nhân gửi tiền tại quầy và trên nền tảng số đến hết ngày 31/5/2026.

Lãi suất ngân hàng hôm nay

Sau khi tăng lãi suất huy động từ 0,2-0,6%/năm các kỳ hạn từ 6-36 tháng vào tuần trước, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) vừa tiếp tục giảm mạnh lãi suất huy động trực tuyến với mức giảm nhiều nhất lên tới 0,7%/năm.

Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến mới công bố dành cho khách hàng cá nhân lĩnh lãi cuối kỳ, lãi suất ngân hàng kỳ hạn 6-36 tháng áp dụng cho tiền gửi dưới 50 triệu đồng đồng loạt giảm 0,1%-0,2%/năm.

Lãi suất ngân hàng kỳ hạn 6-36 tháng áp dụng cho tiền gửi từ 50 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng được điều chỉnh giảm từ 0,3%-0,6%/năm.

Lãi suất tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 6-36 tháng áp dụng cho tiền gửi từ 500 triệu đồng trở lên giảm mạnh 0,5-0,7%/năm.

Trong khi đó, lãi suất tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 1-5 tháng vẫn được giữ nguyên mức 4,75%/năm, áp dụng cho mọi hạn mức tiền gửi.

Với lãi suất tiết kiệm 6-36 tháng, Sacombank niêm yết lãi suất mới dành cho tiền gửi dưới 50 triệu đồng, lĩnh lãi cuối kỳ, gồm: Kỳ hạn 6-11 tháng 6,6%/năm, kỳ hạn 12-18 tháng 6,8%/năm, kỳ hạn 24-36 tháng 7,1%/năm.

Lãi suất ngân hàng niêm yết cho khách hàng gửi từ 50 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng, lĩnh lãi cuối kỳ, như sau: Kỳ hạn 6-11 tháng 6,8%/năm, kỳ hạn 12-18 tháng 7%/năm, kỳ hạn 24-36 tháng 7,2%/năm.

Trong khi đó, ngân hàng niêm yết lãi suất tiết kiệm trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ dành cho khách hàng gửi từ 500 triệu đồng trở lên là 7%/năm cho kỳ hạn 6-11 tháng, 7,2%/năm cho kỳ hạn 12-18 tháng.

Lãi suất huy động cao nhất là 7,3%/năm đối với kỳ hạn 24-36 tháng. Trước đó, Sacombank đã điều chỉnh tăng lãi suất hai kỳ hạn này lên 8%/năm vào tuần trước.

Sacombank giữ nguyên lãi suất huy động tại quầy. Cũng với cách áp dụng lãi suất huy động bậc thang, lãi suất tiền gửi tại quầy dành cho khách hàng gửi dưới 500 triệu đồng, lĩnh lãi cuối kỳ, như sau:

Kỳ hạn 1-5 tháng 4,75%/năm, kỳ hạn 6-11 tháng 6,3%/năm, kỳ hạn 12-18 tháng lại được niêm yết mức lãi suất thấp hơn, chỉ 6,1%/năm, trong khi lãi suất tiền gửi kỳ hạn 24-36 tháng là 6,8%/năm.

Đối với tiền gửi tiết kiệm tại quầy từ 500 triệu đồng đến dưới 2 tỷ đồng, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 1-5 tháng vẫn là 4,75%/năm, trong khi lãi suất kỳ hạn 6-11 tháng là 6,4%/năm, kỳ hạn 12-18 tháng 6,2%/năm, kỳ hạn 24-36 tháng 6,9%/năm.

Lãi suất tiết kiệm cao nhất khi gửi tại quầy được ngân hàng niêm yết cho tiền gửi từ 2 tỷ đồng trở lên: Kỳ hạn 1-5 tháng 4,75%/năm, kỳ hạn 6-11 tháng 6,5%/năm, kỳ hạn 12-18 tháng 6,3%/năm, kỳ hạn 24-36 tháng 7%/năm.

LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN NIÊM YẾT TẠI CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 18/5/2026 (%/NĂM)
NGÂN HÀNG1 THÁNG3 THÁNG6 THÁNG9 THÁNG12 THÁNG18 THÁNG
AGRIBANK4,754,756,66,66,86,8
BIDV4,754,755,85,85,95,9
VIETINBANK4,754,756,66,66,86,8
VIETCOMBANK4,754,756,66,66,86,8
ABBANK3,846,256,256,255,8
ACB4,754,757,17,27,3
BAC A BANK4,554,556,856,856,96,75
BAOVIETBANK4,754,756,66,66,76,7
BVBANK4,754,756,76,76,96,7
EXIMBANK4,64,75,45,45,35,3
GPBANK3,63,75,255,355,555,55
HDBANK4,24,354,85,35,6
KIENLONGBANK4,24,25,55,25,55,15
LPBANK4,74,756,96,977,1
MB4,54,75,85,86,456,45
MBV4,64,757,27,27,27,2
MSB4,754,756,36,36,86,6
NAM A BANK4,64,756,16,26,36,3
NCB4,74,756,36,36,56,7
OCB4,754,756,66,66,96,8
PGBANK4,754,756,96,976,8
PVCOMBANK4,754,755,35,35,66,3
SACOMBANK4,754,756,76,76,96,9
SAIGONBANK4,754,756,46,26,76,5
SCB1,61,92,92,93,73,9
SEABANK3,954,454,955,155,35,75
SHB4,64,656,26,46,56,6
TECHCOMBANK4,354,656,556,556,755,85
TPBANK4,654,656,056,056,256,25
VCBNEO4,454,456,56,56,56,5
VIB4,754,755,75,875,9
VIET A BANK4,74,75666,16,2
VIETBANK4,64,65,966,16,4
VIKKI BANK4,74,7666,16,1
VPBANK4,454,65666,36,2

So với tháng trước, số ngân hàng điều chỉnh lãi suất huy động trong tháng 5 khá ít. Từ đầu tháng đến nay mới chỉ ghi nhận các ngân hàng Sacombank, Saigonbank và OCB điều chỉnh lãi suất. Trong đó, Saigonbank giảm lãi suất ở hầu hết các kỳ hạn, đồng thời tăng lãi suất kỳ hạn 13 tháng lên đến 7,9%/năm. Sacombank sau khi tăng lãi suất cũng đã giảm trở lại, trong khi OCB tăng lãi suất huy động các kỳ hạn 1-36 tháng.

Ngân hàng trả lãi suất 8,5%/năm cho số tiền gửi từ 500.000 đồng

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (VietBank) vừa thông báo triển khai chương trình ưu đãi "Bắt đầu từ nhỏ, sinh lời thật to", áp dụng từ nay đến hết 31/5/2026 đối với khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm tại quầy và trên nền tảng số.

Theo chương trình, khách hàng mở mới tài khoản tiền gửi tiết kiệm hoặc tiền gửi có kỳ hạn có thể được áp dụng mức lãi suất tối đa 8,5%/năm tại một số kỳ hạn và điều kiện nhất định.

Cụ thể, các kỳ hạn từ 6–11 tháng áp dụng lãi suất tối đa 8,3%/năm; kỳ hạn 12 và 14 tháng là 8,4%/năm; trong khi kỳ hạn 15 tháng có mức lãi suất 8,5%/năm.

Chương trình được triển khai trên toàn hệ thống trung tâm kinh doanh của VietBank đối với các sản phẩm Tiết kiệm truyền thống, Tiết kiệm Phát lộc, Tiết kiệm Quyền chọn và tiền gửi online có kỳ hạn dành cho khách hàng cá nhân.

Với giao dịch tại quầy, chương trình áp dụng cho khách hàng mở mới CIF trong thời gian triển khai hoặc khách hàng hiện hữu chưa có số dư tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn tại VietBank trước thời điểm chương trình bắt đầu. Trên nền tảng số VietBank Digital Plus, khách hàng cá nhân mở mới tài khoản tiền gửi online trong thời gian diễn ra chương trình đều thuộc đối tượng áp dụng.

Theo quy định, khách hàng gửi tại quầy cần số tiền tối thiểu từ 10 triệu đồng/tài khoản, trong khi mức tiền gửi tối thiểu đối với hình thức online là từ 500.000 đồng. Mức lãi suất ưu đãi được áp dụng với hình thức nhận lãi cuối kỳ; các phương thức nhận lãi khác sẽ được quy đổi tương ứng theo kỳ hạn gửi. VietBank cũng cho biết không giới hạn số lượng tài khoản được hưởng ưu đãi đối với khách hàng đáp ứng đủ điều kiện trong thời gian triển khai chương trình.

Gửi 500.000 nhận được tối đa bao nhiêu tiền lãi?

Để minh họa rõ hơn, số tiền lãi nhận được khi gửi 100 triệu đồng được tính theo công thức:

Tiền lãi = Số tiền gửi × Lãi suất (%/năm)/12 × Số tháng gửi

Vậy, với số tiền 500.000 đồng sẽ được tối đa số lãi như sau:

500.000 x 8,5%/12 x15 = 53.125 đồng

* Thông tin về lãi suất chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi trong từng thời kỳ. Vui lòng liên hệ điểm giao dịch ngân hàng gần nhất hoặc hotline ‎để được tư vấn cụ thể.

