Bất ngờ trước giá nhà phố thương mại trên trục đường Đại Lộ Thăng Long, Hà Nội khi tuyến đường sắt đô thị số 5 khởi động
GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) ghi nhận, giá nhà phố thương mại trên trục đường Đại Lộ Thăng Long đã tăng mạnh, khi tuyến đường sắt đô thị số 5 được khởi công xây dựng từ tháng 12/2026.
Theo thông tin PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật, dự án tuyến đường sắt đô thị số 5 (Văn Cao – Ngọc Khánh – Láng – Hòa Lạc) được khởi công xây dựng từ tháng 12/2025 đang khiến cho hệ sinh thái bất động sản nơi mà tuyến đường này đi qua trở nên sôi động hơn hẳn.
Theo quy hoạch, dự án tuyến đường sắt đô thị số 5 (Văn Cao – Ngọc Khánh – Láng – Hòa Lạc) là một trong những công trình hạ tầng trọng điểm của Hà Nội, với tổng chiều dài gần 40km, gồm nhiều đoạn đi ngầm, trên cao và mặt đất. Tuyến bắt đầu tại nút giao Văn Cao – Hoàng Hoa Thám, đi qua khu vực trung tâm như Liễu Giai, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, sau đó kết nối tới Đại lộ Thăng Long và kéo dài đến Hòa Lạc. Với 20 nhà ga và khả năng trung chuyển với nhiều tuyến metro khác, dự án được kỳ vọng trở thành "xương sống" giao thông phía tây, giúp giảm áp lực giao thông và thúc đẩy phát triển đô thị đa cực.
Dự kiến tuyến đường sắt đô thị số 5 (Văn Cao – Ngọc Khánh – Láng – Hòa Lạc) sẽ đi vào vận hành trước 2030. Khi đó, khả năng kết nối từ trung tâm đến vùng ven sẽ được rút ngắn đáng kể, tuyến đi qua nhiều khu vực đang phát triển như Từ Liêm, Tây Mỗ, Xuân Phương, Hoài Đức và Hòa Lạc nơi quỹ đất còn lớn và hạ tầng đang hoàn thiện, kéo theo nhu cầu ở thực và đầu tư tăng cao.
Giá nhà phố thương mại trên trục đường Đại Lộ Thăng Long thiết lập mặt bằng giá mới
Trục đường Đại Lộ Thăng Long là tuyến đường huyết mạch phía tây thủ đô, tuyến đường rộng, hạ tầng quy hoạch đồng bộ. Trên trục đường này một loạt các dự án bất động sản lớn được xây dựng, đặc biệt là những khu đô thị lớn, có giá trị cao. Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, khi tuyến đường sắt đô thị số 5 đi vào vận hành, tiện ích càng được nâng cấp, giá trị bất động sản tại trục đường này cũng sẽ tăng trưởng mạnh mẽ.
Hiện nay, theo tìm hiểu của PV Gia đình và Xã hội (báo Sức khỏe và Đời sống) trên nhiều kênh mua bán bất động sản, đặc biệt trên nền tảng batdongsan.com.vn, giá nhà phố thương mại, loại hình nhà đất kết hợp với kinh doanh (thường được gọi là shophouse) trên tuyến đường sắt đô thị số 5 cũng trở nên sôi động hẳn, giá bán cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.
Đơn cử có thể kể đến, căn shophouse chân đế chung cư, rộng 320m2 tại dự án Vinhomes Green Bay Mễ Trì, đường Đại lộ Thăng Long, phường Đại Mỗ (tức phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm cũ), hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 32 tỷ đồng, tương đương 100 triệu đồng/m2.
Căn shophouse chân đế chung cư, rộng 62,3m2, tại dự án Lumi Hanoi, đường Đại lộ Thăng Long, phường Tây Mỗ hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 11,1 tỷ đồng, tương đương 178,17 triệu đồng/m2.
Căn nhà phố thương mại, thiết kế 5 tầng, rộng 120m2, tại dự án Mailand Hanoi City, đường Đại lộ Thăng Long, xã Sơn Đồng (tức xã An Khánh, huyện Hoài Đức cũ) hiện đang được rao bán với giá 35 tỷ đồng, tương đương 291,67 triệu đồng/m2.
Hiện nay, trên trục đường Đại Lộ Thăng Long, không chỉ các khu vực các phường Từ Liêm, Tây Mỗ, Đại Mỗ, xã An Khánh, Hoài Đức mà cả các xã xa hơn như Sơn Đồng, Quốc Oai, Thạch Thất, Hòa Lạc... giá nhà phố thương mại cũng đã tăng cao, dao động từ 100 đến gần 200 triệu đồng/m2 đối với loại hình shophouse chân đế chung cư và chạm ngưỡng 300 triệu đồng/m2 đối với loại hình nhà phố thương mại liền kề tại các khu đô thị. Theo dự đoán, giá nhà đất quanh tuyến đường sắt đô thị số 5 sẽ còn tăng cao trong thời gian tới khi hạ tầng được đồng bộ.
