Xe ga 125cc giá 36 triệu đồng đẹp tinh tế, trang bị đẳng cấp chẳng kém SH Mode, rẻ chỉ như Vision được lòng chị em

Xe ga 125cc đẹp tinh tế, trang bị đẳng cấp chẳng kém SH Mode

Fazzio Lite Hybrid 2026

Cách đây không lâu, Yamaha Motor Thái Lan vừa cho ra mắt mẫu xe tay ga Fazzio Lite Hybrid 2026 mới nhằm đáp ứng nhu cầu của người dùng muốn một chiếc xe thời trang với giá bán giá tiếp cận hơn. Điểm nổi bật của bản Fazzio Lite là một số tính năng đã được tinh chỉnh so với phiên bản tiêu chuẩn giúp giá thành giảm đi đáng kể.

So với phiên bản Fazzio tiêu chuẩn, Fazzio Lite đã được hãng xe Nhật Bản loại bỏ hệ thống Y-Connect. Mặc dù vậy, tất cả các chức năng cơ bản còn lại của xe vẫn được giữ nguyên.

Yamaha Fazzio Lite Hybrid mới vẫn có hệ thống đèn chiếu sáng công nghệ LED hai tầng, đèn xi-nhan và đèn hậu cũng là dạng LED. Xe sử dụng màn hình LCD sắc nét.





Ngoài ra, Yamaha Fazzio Lite còn có cổng sạc USB tích hợp trong hộc đựng đồ phía trước, hệ thống khóa thông minh Smart Key, có chức năng One Push Start và SMG, hệ thống dừng động cơ Idling Stop, công tắc mở đèn được thay bằng đèn cảnh báo, cốp xe rộng 17,8 lít…





Về thiết kế, Yamaha Fazzio Lite mới sở hữu kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 1.820 mm x 685 mm x 1.125 mm, chiều dài cơ sở 1.280 mm, khoảng sáng gầm xe 135 mm, chiều cao yên 750 mm, dung tích bình xăng 5,1 lít và trọng lượng 95 kg.

Hệ thống treo trên Yamaha Fazzio Lite vẫn bao gồm phuộc ống lồng phía trước và giảm xóc lò xo phía sau. Xe lăn bánh trên bộ vành đúc 12 inch với kích thước lốp cả trước và sau là 110/70-12 47L. Nhiệm vụ phanh được đảm bảo bằng phanh đĩa ở bánh trước và phanh tang trống ở bánh sau.





Về vận hành, Yamaha Fazzio Lite 125 được trang bị động cơ BlueCore dung tích xy lanh 125cc. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,3 mã lực tại 6.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 10,6 Nm tại 4.500 vòng/phút.

Giá xe ga 125cc Yamaha Fazzio Lite 125

Theo ghi nhận, Yamaha Fazzio Lite Hybrid 2026 đã có mặt tại đại lý với 3 tuỳ chọn màu gồm Xanh lá, Đen và Hồng mờ. Mức giá niêm yết được công bố là 49.900 Baht (khoảng 36 triệu đồng).

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.