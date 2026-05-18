Trải nghiệm xe máy điện Honda giá 17 triệu đồng thiết kế nhỏ xinh, chạy 100km/lần sạc, rẻ hơn Vision, xe số Wave Alpha hợp với chị em đi trong đô thị sẽ bán ở Việt Nam?

Xe máy điện Honda thiết kế nhỏ xinh, đi xa 100km/lần sạc

Xe điện Honda U-be

Trong bối cảnh nhu cầu xe điện đô thị ngày càng tăng mạnh, người dùng Việt đang dành nhiều sự quan tâm hơn tới các mẫu xe máy điện mang thương hiệu Honda. Hiện tại, Honda Việt Nam mới chỉ triển khai hai dòng xe điện gồm Honda ICON e: và Honda CUV e: với hình thức thuê pin. Tuy nhiên, tại nhiều thị trường châu Á, Honda đã có danh mục xe điện đa dạng hơn đáng kể.

Một trong những cái tên đang thu hút nhiều sự chú ý là Honda U-be – mẫu xe điện cỡ nhỏ được phát triển bởi Wuyang Honda, liên doanh giữa Honda và đối tác tại Trung Quốc.

Không chỉ sở hữu mức giá dễ tiếp cận, Honda U-be còn gây chú ý nhờ thiết kế gọn nhẹ, nhiều công nghệ thông minh và khả năng di chuyển lên tới khoảng 100 km sau mỗi lần sạc đầy.

Honda U-be được phát triển theo phong cách tối giản và thực dụng nhằm phục vụ nhu cầu di chuyển hàng ngày trong đô thị.

Honda U-be còn gây chú ý nhờ thiết kế gọn nhẹ

Xe sở hữu kích thước tổng thể khoảng 1.678 x 741 x 1.063 mm cùng trọng lượng chỉ khoảng 53,9 kg. Thông số này giúp mẫu xe trở nên cực kỳ nhỏ gọn và dễ điều khiển, đặc biệt phù hợp với học sinh, sinh viên hoặc người dùng nữ.

Nhờ trọng lượng nhẹ, người sử dụng có thể dễ dàng dắt xe, quay đầu hoặc di chuyển trong những khu vực đông đúc mà không gặp nhiều khó khăn.

Thiết kế tổng thể của Honda U-be mang phong cách hiện đại với những đường nét mềm mại và gọn gàng thay vì hướng tới vẻ ngoài thể thao hoặc hầm hố.

Mẫu xe này được trang bị hệ thống đèn LED với khả năng tự động bật/tắt tùy theo điều kiện môi trường nhằm tăng tính tiện dụng trong quá trình sử dụng hàng ngày.

Ngoài ra, Honda còn trang bị cho U-be cụm đồng hồ kỹ thuật số hiển thị trực quan các thông số vận hành như tốc độ, dung lượng pin hay trạng thái xe.

Dù thuộc phân khúc giá rẻ, mẫu xe điện này vẫn cho thấy định hướng chú trọng trải nghiệm người dùng thay vì chỉ tập trung vào khả năng tiết kiệm chi phí.

Xe được trang bị tính năng thông minh





Một trong những điểm đáng chú ý trên Honda U-be nằm ở loạt tính năng thông minh được tích hợp trên các phiên bản cao hơn.

Theo nhà sản xuất, mẫu xe được trang bị nền tảng Wi-Link cho phép kết nối smartphone với xe thông qua ứng dụng riêng.

Thông qua hệ thống này, người dùng có thể theo dõi tình trạng vận hành của xe, nhận thông báo từ điện thoại ngay trên màn hình đồng hồ hoặc quản lý nhiều chức năng khác nhau.

Đáng chú ý, Honda U-be còn hỗ trợ mở khóa bằng NFC – công nghệ vốn trước đây chủ yếu xuất hiện trên các dòng xe tay ga cao cấp hơn.

Việc tích hợp nhiều tính năng kết nối cho thấy xu hướng ngày càng rõ rệt của thị trường xe điện: người dùng hiện nay không chỉ quan tâm tới quãng đường di chuyển mà còn chú trọng trải nghiệm công nghệ và khả năng tương tác thông minh.

Những trang bị này giúp Honda U-be trở nên nổi bật hơn đáng kể so với nhiều mẫu xe điện giá rẻ cùng phân khúc.

Honda U-be được trang bị động cơ điện công suất tối đa khoảng 400W.

Theo công bố từ hãng, xe có tốc độ tối đa khoảng 25 km/h – mức phù hợp với nhu cầu di chuyển trong đô thị và nhóm khách hàng học sinh tại nhiều quốc gia châu Á.

Mẫu xe sử dụng pin lithium với khả năng vận hành dao động khoảng 85–100 km sau mỗi lần sạc đầy tùy phiên bản.

Đây được xem là mức quãng đường khá tốt trong phân khúc xe điện cỡ nhỏ phổ thông hiện nay, đủ đáp ứng nhu cầu đi học, đi làm hoặc di chuyển hàng ngày trong thành phố.

Ngoài động cơ và pin, Honda U-be còn được đầu tư khá đầy đủ về hệ thống vận hành. Xe sử dụng giảm xóc trước dạng ống lồng cùng giảm xóc sau lò xo đôi nhằm tăng độ ổn định khi di chuyển.

Tùy phiên bản, mẫu xe này sẽ được trang bị phanh đĩa hoặc phanh tang trống ở bánh sau, trong khi bánh trước sử dụng phanh đĩa nhằm tăng độ an toàn khi vận hành.

Giá xe máy điện Honda U-be

Tại Trung Quốc, Honda U-be hiện được bán với mức giá dao động khoảng 3.799 – 4.799 nhân dân tệ (tương đương khoảng 13,8 – 17,5 triệu đồng). Mức giá này giúp mẫu xe trở thành một trong những lựa chọn xe điện giá rẻ đáng chú ý mang thương hiệu Honda.

Nếu được phân phối chính hãng tại Việt Nam trong tương lai, Honda U-be nhiều khả năng sẽ thu hút sự quan tâm lớn từ nhóm khách hàng trẻ nhờ lợi thế thương hiệu, thiết kế gọn nhẹ cùng mức giá dễ tiếp cận.

Trong bối cảnh xu hướng chuyển dịch sang phương tiện xanh ngày càng rõ rệt, các mẫu xe điện nhỏ gọn như Honda U-be đang cho thấy tiềm năng lớn tại các đô thị đông đúc, nơi người dùng ưu tiên sự linh hoạt, tiết kiệm và dễ sử dụng hàng ngày.

Xe máy điện giá rẻ chưa tới 20 triệu đồng ở Việt Nam

Với mức giá dưới 20 triệu đồng, linh hoạt khi sử dụng trong đô thị, xe máy điện cỡ nhỏ đang trở thành lựa chọn hợp túi tiền, nhất là đối với tệp khách hàng là học sinh, sinh viên. Đây cũng là nhóm người dùng trẻ, dễ thích nghi với chuyển đổi xanh - hướng đi tất yếu trong tương lai giao thông đô thị.

Tại thị trường hiện nay, nhiều hãng xe trong và ngoài nước đã nhanh chóng mở rộng sản phẩm ở phân khúc này, tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ cả về giá và chất lượng.

Xe máy điện VinFast Motio: 12 triệu đồng

Motio là mẫu xe điện giá "mềm" nhất của VinFast. Ảnh: VF

Motio là mẫu xe điện giá "mềm" nhất của VinFast, vừa ra mắt đầu năm 2025 với giá khoảng 12 triệu đồng. Ưu điểm của mẫu xe này là thiết kế đơn giản, nhỏ gọn, dễ sử dụng. Xe sử dụng động cơ 1.500W, không yêu cầu bằng lái nên phù hợp cho các bạn trẻ từ 16 tuổi trở lên đi học hoặc di chuyển trong thành phố.

Motio có tốc độ tối đa 49 km/h, sử dụng ắc quy cho quãng đường di chuyển khoảng 78 km mỗi lần sạc đầy. Do là xe cỡ nhỏ, cốp đựng đồ của Motio chỉ 22 lít, đủ đựng những vật dụng cơ bản. Ngoài ra, mẫu xe giá rẻ của VinFast có màn hình HMI 4,5″, phanh đĩa trước và tang trống sau.

Xe máy điện Pega AuraS+: 16,5 triệu đồng

Xe máy điện Pega AuraS+. Ảnh: Pega





Pega AuraS+ là mẫu xe máy điện phổ thông do thương hiệu Việt Pega (tiền thân là HKBike) phát triển, nâng cấp từ AuraS đã ra mắt từ năm 2020. Mẫu xe này hướng đến nhóm học sinh, sinh viên và người trẻ đô thị với mức giá từ 16,5 triệu đồng.

Ưu điểm của AuraS+ là quãng đường đi được tới 100km mỗi lần sạc, vận hành êm, sàn để chân rộng, chiều cao yên thấp, khá phù hợp với người dùng nữ. Tuy nhiên, giống như hầu hết các mẫu xe máy điện cỡ nhỏ, Pega AuraS+ chỉ chạy được với tốc độ tối đa 50 km/h và chưa được tích hợp nhiều công nghệ thông minh.

Xe máy điện Crea Espero giá 16,5 triệu đồng

Crea Espero được trang bị phanh đĩa trước kết hợp phanh cơ





Với mức giá chỉ khoảng 16,5 triệu đồng, mẫu xe điện này hướng thẳng đến nhóm khách hàng nữ, học sinh – sinh viên hoặc người dùng cần một phương tiện gọn nhẹ, dễ điều khiển nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và tiện dụng hằng ngày.

Với mức giá dễ tiếp cận, thiết kế đẹp mắt và trang bị đủ dùng, xe máy điện Crea Espero là lựa chọn phù hợp cho những ai đang tìm kiếm một mẫu xe điện phong cách cổ điển, vận hành êm ái và tiết kiệm chi phí trong sinh hoạt hằng ngày.

Xe máy điện Roma Lite giá 17,9 triệu đồng

Xe máy điện DK Roma Lite S. Ảnh: DKBike.

Với mức giá khoảng 17,9 triệu đồng, Roma Lite không chạy đua cấu hình mà tập trung vào những giá trị cốt lõi: thiết kế dễ tiếp cận, trang bị an toàn thiết thực và chi phí sử dụng thấp. Mẫu xe này đặc biệt phù hợp với học sinh, sinh viên, người đi làm quãng ngắn hoặc người dùng cần một phương tiện di chuyển hằng ngày không yêu cầu bằng lái.

Trong phân khúc xe điện phổ thông, Roma Lite được xem là lựa chọn "ăn chắc mặc bền", cân bằng tốt giữa giá bán và trải nghiệm, nhất là với những ai ưu tiên sự an toàn và tiện lợi trong môi trường đô thị.

Xe máy điện Yadea Odora S: 18,5 triệu đồng

Yadea Odora S thu hút người dùng nhờ kiểu dáng thời trang, cùng giá bán dễ tiếp cận

Yadea Odora S chỉ phân phối một tùy chọn phiên bản, đi kèm mức giá 18,5 triệu đồng. Mẫu xe máy điện thương hiệu đến từ Hong Kong (Trung Quốc) có ưu điểm là thiết kế đẹp mang phong cách Ý, phù hợp với cả nam và nữ.

Xe trang bị động cơ điện công suất 1.500 W, có thể vận hành với tốc độ tối đa 46 km/h, cùng quãng đường 80km cho mỗi lần sạc đầy và có thể tới 100km nếu kích hoạt công nghệ thu hồi năng lượng TTFAR. Xe có smartkey, định vị GPS, app kết nối, giúp dễ theo dõi vị trí của xe.



