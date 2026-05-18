Giá xe Mazda mới nhất giảm mạnh, thấp hiếm thấy, Mazda CX-5, Mazda2 chưa bao giờ rẻ thế
GĐXH - Giá xe Mazda duy trì sức hút tại thị trường Việt Nam trong tháng 5/2026 nhờ dải sản phẩm đa dạng từ sedan, hatchback cho tới SUV đô thị và nhiều ưu đãi lớn.
Giá xe Mazda mới nhất giảm mạnh
Mazda CX-5 hiện vẫn là mẫu xe bán chạy nhất của Mazda tại Việt Nam nhờ thiết kế hiện đại, nhiều công nghệ an toàn và mức giá cạnh tranh trong phân khúc SUV cỡ C. Trong tháng 5/2026, Mazda CX-5 có giá niêm yết từ 699 triệu đồng cho phiên bản tiêu chuẩn và lên tới gần 1 tỷ đồng với bản cao cấp nhất. Mẫu SUV dẫn đầu doanh số tiếp tục duy trì sức hút với giá bán sau ưu đãi từ 689 triệu đồng. Đây là mức giá tốt nhất phân khúc, giúp tối ưu chi phí sở hữu ban đầu cho nhóm khách hàng trẻ. Mazda CX-5 được trang bị động cơ SkyActiv-G 2.0L hoặc 2.5L, kết hợp hộp số tự động 6 cấp cùng nhiều công nghệ hỗ trợ lái hiện đại như cảnh báo điểm mù, ga tự động thích ứng và hỗ trợ giữ làn đường.
Mazda CX-8 - mẫu SUV 7 chỗ cao cấp ưu đãi cao nhất lên đến 60 triệu đồng, giá bán sau ưu đãi từ 919 triệu đồng. Với không gian rộng rãi hàng đầu phân khúc, CX-8 lựa chọn ưu tiên của các gia đình đông thành viên trong mùa du lịch hè.
Ở nhóm sedan, Mazda 3 vẫn là một trong những mẫu xe hạng C nổi bật nhờ ngoại hình thể thao và nội thất cao cấp. Xe hiện có giá từ 569 triệu đồng đến 719 triệu đồng tùy phiên bản sedan hoặc hatchback Sport.
Trong khi đó, Mazda CX-3 tiếp tục cạnh tranh ở phân khúc SUV đô thị cỡ B với giá bán từ 549 triệu đồng. Mẫu xe này được nhiều khách hàng trẻ lựa chọn nhờ thiết kế nhỏ gọn, tiết kiệm nhiên liệu và phù hợp di chuyển trong phố.
Mazda2 và CX-3 hướng đến nhóm khách hàng lần đầu sở hữu xe hoặc cá nhân và gia đình ưu tiên sự linh hoạt khi di chuyển trong đô thị. Hiện tại, Mazda2 đang có mức ưu đãi lên đến 19 triệu đồng và CX-3 là 30 triệu đồng. Giá bán ưu đãi đặc biệt của các mẫu xe này từ 399 triệu đồng. Đây được xem là cơ hội tốt để người dùng trải nghiệm chất lượng chế tác Nhật Bản với mức đầu tư ban đầu tối ưu.
Đối với nhóm sản phẩm thế hệ 7G, Mazda3 và CX-30 tạo ấn tượng nhờ sự giao thoa giữa tính thẩm mỹ và khả năng vận hành bền bỉ. Chào hè, Mazda3 ưu đãi lên đến 35 triệu đồng, CX-30 cũng áp dụng mức ưu đãi 25 triệu đồng cho tất cả phiên bản. Với giá sau ưu đãi từ 569 triệu đồng, bộ đôi này là lựa chọn hoàn hảo để nâng tầm phong cách và khẳng định vị thế cá nhân của chủ sở hữu.
Bảng giá xe Mazda
Trên đây là bảng giá xe ô tô của hãng Mazda tháng 5/2026 tại Việt Nam chưa bao gồm chi phí lăn bánh.
Đánh giá xe Mazda
Mazda là thương hiệu ô tô Nhật Bản được định vị nổi bật nhờ triết lý thiết kế KODO, nhấn mạnh sự tinh tế và cảm xúc trong từng đường nét. Tại thị trường Việt Nam, các mẫu xe Mazda thường ghi điểm nhờ ngoại hình thanh thoát, khoang nội thất hoàn thiện tốt so với tầm giá, cùng khả năng vận hành cân bằng giữa êm ái và cảm giác lái.
Nhược điểm chung là không gian nội thất, đặc biệt hàng ghế sau, thường hẹp hơn đối thủ.
Nhìn chung, Mazda là lựa chọn phù hợp cho người tìm kiếm xe Nhật bền bỉ nhưng có thiết kế sang trọng và trải nghiệm công nghệ cao.
Giá vàng hôm nay 18/5: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Doji giảm bao nhiêu?Giá cả thị trường - 58 phút trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và nhẫn trơn giảm tiếp 1 triệu đồng/lượng.
Trải nghiệm xe máy điện Honda giá 17 triệu đồng thiết kế nhỏ xinh, chạy 100km/lần sạc, rẻ hơn Vision, xe số Wave Alpha hợp với chị em đi trong đô thị sẽ bán ở Việt Nam?Giá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện Honda này gây chú ý với thiết kế nhỏ gọn, kết nối smartphone, pin lithium đi tới 100 km/lần sạc và giá chỉ từ khoảng 17 triệu đồng.
Tỷ giá USD hôm nay 18/5: Đồng Đô la Mỹ nhảy múa tại chợ đen, khối ngân hàng vẫn duy trì ở mức 25.131 đồng/USDGiá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - Tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ hai ngày 18/5/2026, cập nhật chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật,... và các ngoại tệ khác.
Giá bạc hôm nay 18/5: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng, giảm như nào?Giá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 18/5, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ có xu hướng giảm nhẹ, những vẫn duy trì quanh vùng 77 triệu đồng/kg.
Xe ga 125cc giá 36 triệu đồng đẹp tinh tế, trang bị đẳng cấp chẳng kém SH Mode, rẻ chỉ như Vision được lòng chị emGiá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - Xe ga 125cc hoàn toàn mới của Yamaha vừa chính thức cập bến đại lý và được mở bán với mức giá 36 triệu đồng, sẵn sàng hạ đo ván Honda Vision.
Nhà riêng trong ngõ trục đường Đại Lộ Thăng Long tăng vọtGiá cả thị trường - 20 giờ trước
GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) ghi nhận, giá nhà riêng trên trục đường Đại Lộ Thăng Long đã tăng mạnh, ngay cả những căn nhà riêng trong ngõ, giá bán cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới khi tuyến đường sắt đô thị số 5 được khởi công xây dựng từ tháng 12/2026.
Tỷ giá USD hôm nay 17/5: Đồng Đô la Mỹ đánh dấu chuỗi tăng dài liên tiếpGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay chủ nhật ngày 17/5/2026, cập nhật chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật,... và các ngoại tệ khác.
Giá bạc hôm nay 17/5: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng hay giảm tiếp?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 17/5, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ vẫn duy trì quanh vùng 77 triệu đồng/kg.
MPV giá từ 480 triệu đồng, trang bị tiện ích, rẻ chỉ ngang sedan hạng B, phù hợp cho gia đình đi du lịch, đáng mua nhất thị trườngGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - MPV rất tiện ích cho người dùng gia đình, thuận lợi cho việc đi lại đông người và có giá bán khá hấp dẫn.
Tỷ giá USD hôm nay 16/5: Đồng Đô la Mỹ giữ ở mức caoGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ sáu ngày 16/5/2026, cập nhật chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật,... và các ngoại tệ khác.
MPV giá từ 480 triệu đồng, trang bị tiện ích, rẻ chỉ ngang sedan hạng B, phù hợp cho gia đình đi du lịch, đáng mua nhất thị trườngGiá cả thị trường
GĐXH - MPV rất tiện ích cho người dùng gia đình, thuận lợi cho việc đi lại đông người và có giá bán khá hấp dẫn.