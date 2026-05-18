Giá xe Mazda mới nhất giảm mạnh, thấp hiếm thấy, Mazda CX-5, Mazda2 chưa bao giờ rẻ thế

Giá xe Suzuki Fronx giảm cực mạnh, thấp chưa từng có, SUV đô thị rẻ hơn cả Kia Morning, Hyundai Grand i10 GĐXH - Giá xe Suzuki Fronx đang được nhiều đại lý áp dụng chương trình giảm giá mạnh với mức khởi điểm thực tế chỉ khoảng 430 triệu đồng.

Giá xe Mazda mới nhất giảm mạnh

Mazda CX-5 đang ưu đãi 10 triệu đồng.

Mazda CX-5 hiện vẫn là mẫu xe bán chạy nhất của Mazda tại Việt Nam nhờ thiết kế hiện đại, nhiều công nghệ an toàn và mức giá cạnh tranh trong phân khúc SUV cỡ C. Trong tháng 5/2026, Mazda CX-5 có giá niêm yết từ 699 triệu đồng cho phiên bản tiêu chuẩn và lên tới gần 1 tỷ đồng với bản cao cấp nhất. Mẫu SUV dẫn đầu doanh số tiếp tục duy trì sức hút với giá bán sau ưu đãi từ 689 triệu đồng. Đây là mức giá tốt nhất phân khúc, giúp tối ưu chi phí sở hữu ban đầu cho nhóm khách hàng trẻ. Mazda CX-5 được trang bị động cơ SkyActiv-G 2.0L hoặc 2.5L, kết hợp hộp số tự động 6 cấp cùng nhiều công nghệ hỗ trợ lái hiện đại như cảnh báo điểm mù, ga tự động thích ứng và hỗ trợ giữ làn đường.

Mazda CX-8 - mẫu SUV 7 chỗ cao cấp ưu đãi cao nhất lên đến 60 triệu đồng, giá bán sau ưu đãi từ 919 triệu đồng. Với không gian rộng rãi hàng đầu phân khúc, CX-8 lựa chọn ưu tiên của các gia đình đông thành viên trong mùa du lịch hè.

Ở nhóm sedan, Mazda 3 vẫn là một trong những mẫu xe hạng C nổi bật nhờ ngoại hình thể thao và nội thất cao cấp. Xe hiện có giá từ 569 triệu đồng đến 719 triệu đồng tùy phiên bản sedan hoặc hatchback Sport.

CX-3 đang ưu đãi tới 30 triệu đồng.

Trong khi đó, Mazda CX-3 tiếp tục cạnh tranh ở phân khúc SUV đô thị cỡ B với giá bán từ 549 triệu đồng. Mẫu xe này được nhiều khách hàng trẻ lựa chọn nhờ thiết kế nhỏ gọn, tiết kiệm nhiên liệu và phù hợp di chuyển trong phố.

Mazda2 và CX-3 hướng đến nhóm khách hàng lần đầu sở hữu xe hoặc cá nhân và gia đình ưu tiên sự linh hoạt khi di chuyển trong đô thị. Hiện tại, Mazda2 đang có mức ưu đãi lên đến 19 triệu đồng và CX-3 là 30 triệu đồng. Giá bán ưu đãi đặc biệt của các mẫu xe này từ 399 triệu đồng. Đây được xem là cơ hội tốt để người dùng trải nghiệm chất lượng chế tác Nhật Bản với mức đầu tư ban đầu tối ưu.

Đối với nhóm sản phẩm thế hệ 7G, Mazda3 và CX-30 tạo ấn tượng nhờ sự giao thoa giữa tính thẩm mỹ và khả năng vận hành bền bỉ. Chào hè, Mazda3 ưu đãi lên đến 35 triệu đồng, CX-30 cũng áp dụng mức ưu đãi 25 triệu đồng cho tất cả phiên bản. Với giá sau ưu đãi từ 569 triệu đồng, bộ đôi này là lựa chọn hoàn hảo để nâng tầm phong cách và khẳng định vị thế cá nhân của chủ sở hữu.

Bảng giá xe Mazda

Trên đây là bảng giá xe ô tô của hãng Mazda tháng 5/2026 tại Việt Nam chưa bao gồm chi phí lăn bánh.

Đánh giá xe Mazda

Mazda là thương hiệu ô tô Nhật Bản được định vị nổi bật nhờ triết lý thiết kế KODO, nhấn mạnh sự tinh tế và cảm xúc trong từng đường nét. Tại thị trường Việt Nam, các mẫu xe Mazda thường ghi điểm nhờ ngoại hình thanh thoát, khoang nội thất hoàn thiện tốt so với tầm giá, cùng khả năng vận hành cân bằng giữa êm ái và cảm giác lái.

Nhược điểm chung là không gian nội thất, đặc biệt hàng ghế sau, thường hẹp hơn đối thủ.

Nhìn chung, Mazda là lựa chọn phù hợp cho người tìm kiếm xe Nhật bền bỉ nhưng có thiết kế sang trọng và trải nghiệm công nghệ cao.



