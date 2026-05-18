Giá vàng hôm nay 18/5: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Doji giảm bao nhiêu?

Thứ hai, 12:09 18/05/2026 | Giá cả thị trường
Nguyễn Ngân (th)
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và nhẫn trơn giảm tiếp 1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay trong nước

Vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 160,5-163,5 triệu đồng/lượng.

Tính đến 9h50, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 160,5-163,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đi ngang cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 159,5-162,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 160,5-163,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đi ngang cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.

Tính đến 9h50, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 160,5-163,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đi ngang cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 160,5-163,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đi ngang cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.

Ngày 16/5, giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 160,5-163,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500 nghìn đồng/lượng so với chốt phiên liền trước. So với cuối tuần trước, giá vàng miếng SJC giảm 4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ giao dịch ở mức 160,3-163,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều so với chốt phiên liền trước. So với cuối tuần trước, giá vàng nhẫn SJC cũng giảm 4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji giao dịch ở mức 160,5-163,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không thay đổi so với chốt phiên liền trước. So với cuối tuần trước, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji giảm 4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay thế giới

Lúc 9h50, giá vàng thế giới niêm yết quanh ngưỡng 4.535,9 USD/ounce, giảm 3,3 USD so với một ngày trước.

Mở cửa phiên giao dịch sáng 18/5, lúc 8h39', giá vàng thế giới lại lao dốc xuống sát 4.500 USD/ounce, giảm hơn 37 USD so với kết phiên tuần trước.

Tuần trước, giá vàng thế giới giao ngay mở đầu tuần ở mức 4.687 USD/ounce và có thời điểm tăng lên trên 4.768 USD/ounce nhờ nhu cầu trú ẩn an toàn. Tuy nhiên, đà tăng nhanh chóng đảo chiều khi thị trường chuyển sự chú ý sang lạm phát nóng, lợi suất trái phiếu Mỹ tăng và đồng USD mạnh lên.

