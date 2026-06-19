Giá vàng hôm nay 19/6: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji, Phú Quý giảm sâu bao nhiêu?

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Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu đầu giờ sáng nay được giao dịch ở mức 144,8-147,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 3,5 triệu đồng mỗi lượng.

Tới 8h59' ngày 19/6, giá vàng miếng SJC hạ tiếp 1 triệu đồng/lượng, xuống mức 144,8-147,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ cũng giảm thêm 1 triệu đồng một lượng, về mức 144,7-147,7 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Tính từ sáng đến nay, giá vàng miếng và vàng nhẫn của SJC giảm 4 triệu đồng mỗi lượng ở chiều mua vào và hạ 3,5 triệu đồng một lượng ở chiều bán ra.

Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn 9999 của Doji cũng được điều chỉnh xuống mức 144,8-147,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), nâng mức giảm từ đầu giờ sáng đến nay lên 2,5 triệu đồng mỗi lượng ở cả chiều mua và bán.

Mở cửa phiên giao dịch hôm nay, vào lúc 8h34' ngày 19/6, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh giảm 3 triệu đồng mỗi lượng ở chiều mua vào và hạ 2,5 triệu đồng một lượng ở chiều bán ra so với kết phiên hôm qua, niêm yết ở mức 145,8-148,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC cũng rẻ hơn 3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và hạ 2,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với chốt phiên hôm qua, giao dịch ở mức 145,7-148,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Đầu giờ sáng nay, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji cũng giảm 1,5 triệu đồng mỗi lượng ở cả chiều mua và bán so với chốt phiên hôm qua, mua - bán ở mức 145,8-148,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu đầu giờ sáng nay được giao dịch ở mức 144,8-147,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 3,5 triệu đồng mỗi lượng ở cả 2 chiều so với kết phiên hôm qua.

Chốt phiên giao dịch ngày 18/6, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 148,8-151,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ được giao dịch ở mức 148,7-151,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên so với phiên trước.

Giá vàng nhẫn tròn ép vỉ 9999 của Bảo Tín Mạnh Hải được niêm yết ở mức 148,3-151,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu được giao dịch ở mức 148,3-151,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giữ nguyên ở chiều bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng hôm nay thế giới

Sáng nay, giá vàng thế giới tiếp tục giảm mạnh, tuột mốc 4.200 USD/ounce.

Lúc 23h ngày 18/6 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch ở mức 4.230 USD/ounce. So với mức đỉnh thiết lập trong phiên đêm 17/6, vàng thế giới đã bốc hơi tới hơn 130 USD/ounce.

Giá vàng giảm khi nhà đầu tư tiếp tục đánh giá tác động từ quyết định giữ nguyên lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Tín hiệu chính sách diều hâu hơn dự kiến, cùng đà tăng của đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ, đang tạo áp lực lên thị trường kim loại quý.

Fed đã quyết định giữ nguyên lãi suất điều hành 3,5-3,75% tại cuộc họp chính sách ngày 18/6. Thông điệp được phát đi sau cuộc họp lại mang màu sắc thắt chặt hơn so với kỳ vọng của thị trường.

Các dự báo kinh tế mới nhất cho thấy 9 trong số 18 quan chức Fed nhận định lãi suất có thể cần tiếp tục tăng thêm trong năm nay nhằm kiểm soát lạm phát.



