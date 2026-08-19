Giá vàng hôm nay 19/8: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji giảm sâu

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Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu mở cửa phiên hôm nay cũng hạ 1,6 triệu đồng/lượng

Lúc 9h28' ngày 19/8, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 139,7-142,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm tới 1,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

SJC niêm yết giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 139,2-142,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch.

Giá vàng nhẫn 9999 của Doji đầu giờ sáng nay cũng giảm 1,6 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức kết hôm qua, được giao dịch ở mức 140-144 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Tương tự, giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu mở cửa phiên hôm nay cũng hạ 1,6 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với chốt phiên hôm qua, niêm yết ở mức 140,2-144,1 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Trong nước, phiên giao dịch ngày 18/8 ghi nhận giá vàng miếng SJC tăng và vàng nhẫn tăng nhẹ so với phiên liền trước.

Đến cuối phiên 18/8, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 141,3-144,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 100.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Chiều 18/8, SJC niêm yết giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 140,8-143,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 100.000 đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch. Trong khi đó, Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 141,6-145,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 300.000 đồng ở cả hai chiều mua.

Giá vàng hôm nay thế giới

Lúc 9h30' sáng nay 19/8, giá vàng thế giới tiếp tục giảm mạnh về mốc. 4.354 USD/ounce.

Trên thị trường thế giới, tính đến 23h ngày 18/8 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giảm sâu về 4.363 USD/ounce. Giá vàng thế giới chịu áp lực bán ra sau vài phiên tăng khá mạnh và giá dầu thế giới quay đầu tăng vọt trước triển vọng hòa bình Mỹ - Iran ngày càng mờ mịt.



