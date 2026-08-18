Thị trường cỗ chay Rằm tháng 7: Phân khúc dưới 700.000 đồng đắt khách

Xe máy điện Honda giá 19 triệu đồng đi 70km/lần sạc, cốp rộng 30L, có ga tự động sẽ bán ở Việt Nam?Giá cả thị trường -
GĐXH - Xe máy điện Honda được Wuyang Honda giới thiệu tại thị trường Trung Quốc, hướng đến nhu cầu đi lại hằng ngày trong đô thị.
Xe ga 174cc thiết kế sang trọng, có ABS 2 kênh như Honda SH, giá 115 triệu đồng có xứng tầm?Giá cả thị trường -
GĐXH - Xe ga 174cc thiết kế cực kỳ bắt mắt, đi kèm trang bị hiện đại không thua kém Honda SH đang được các đại lý nhận cọc với mức giá khá cạnh tranh.
Tỷ giá USD hôm nay 18/8: Biến động trái chiều của Đồng Đô la Mỹ khối ngân hàng và 'chợ đen'Giá cả thị trường -
GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ ba ngày 18/8/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các tệ khác.
Lý do giá lăn bánh Kia Sonet tiếp tục giảm kỷ lục, SUV cỡ nhỏ chỉ ngang Kia Morning, Hyundai Grand i10Giá cả thị trường -
GĐXH - Giá lăn bánh Kia Sonet tiếp tục hạ niêm yết sâu kỷ lục, đưa phiên bản tiêu chuẩn về mức 450 triệu đồng và tạo lợi thế lớn về lệ phí trước bạ so với các đối thủ cùng phân khúc.
Xe ga 50cc giá 26,5 triệu đồng dáng đẹp, tiết kiệm xăng chỉ 1,4 lít/100kmGiá cả thị trường -
GĐXH - Xe ga 50cc kiểu dáng thời trang, bánh lớn cùng mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ 1,4 lít/100 km.
Lãi suất Agribank, Vietcombank, BIDV, Vietinbank mới nhất: Gửi tiết kiệm 650 triệu đồng tại Agribank nhận lãi bao nhiêu tại các kỳ hạn?Giá cả thị trường -
GĐXH - Lãi suất tiết kiệm Agribank, Vietcombank, BIDV, Vietinbank ghi nhận mức cao nhất là 6,0%/năm.
Giá vàng hôm nay 17/8: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji tăng tốcGiá cả thị trường -
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng lên 144,8 triệu đồng/lượng, trong khi một số loại vàng nhẫn vọt tới 145,3 triệu đồng/lượng.
Đỉnh hơn cả SH Mode, xe máy điện giá 30 triệu đồng thiết kế cá tính, đi 142km/lần sạc, nâng cấp công nghệGiá cả thị trường -
GĐXH - Xe máy điện dễ hút khách hơn Honda Vision nhờ thiết kế đẹp hơn cả SH Mode, giá cực rẻ chỉ 30 triệu đồng.
Tỷ giá USD hôm nay 17/8: Đồng Đô la Mỹ 'chợ đen' bật tăngGiá cả thị trường -
GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ hai ngày 17/8/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các tệ khác.
Kích cỡ ngang Hyundai Custin, MPV điện 7 chỗ giá 750 triệu đồng tại Việt Nam chạy tới 500km/lần sạcGiá cả thị trường -
GĐXH - MPV điện 7 chỗ ra mắt Việt Nam với giá từ 750 triệu đồng mang theo kỳ vọng vực dậy doanh số của hãng sau nhiều trắc trở.