Thị trường cỗ chay Rằm tháng 7: Phân khúc dưới 700.000 đồng đắt khách

Thị trường cỗ chay Rằm tháng 7: Phân khúc dưới 700.000 đồng đắt khách

| Giá cả thị trường
Hồng Thủy
Hồng Thủy
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GĐXH - Thị trường dịch vụ mâm cỗ cúng Rằm tháng 7 âm lịch ghi nhận sức mua tăng mạnh ở phân khúc bình dân. Các mâm cỗ chay thiết kế sẵn có giá dao động từ 500.000 đến dưới 700.000 đồng đang trở thành lựa chọn ưu tiên của nhiều gia đình nhờ chi phí hợp lý và tính tiện lợi.

Thị trường cỗ chay Rằm tháng 7: Phân khúc dưới 700.000 đồng đắt khách - Ảnh 1.Rằm tháng 7 cúng giờ nào, thứ tự cúng ra sao và mâm cúng gồm những gì?

GĐXH - Rằm tháng 7 là một trong những dịp lễ tâm linh lớn nhất trong năm, nhưng không phải ai cũng biết cách chuẩn bị lễ vật và tiến hành nghi thức sao cho đúng tục.

Thị trường cỗ chay Rằm tháng 7: Phân khúc dưới 700.000 đồng đắt khách - Ảnh 2.Dâng sao giải hạn tháng 7 âm lịch có thật sự giải được vận hạn?

GĐXH – Tháng 7 âm lịch thường được gọi là “tháng cô hồn”, gắn với những quan niệm dân gian về vận hạn và điều không may. Vì lo lắng, không ít người tìm đến nghi lễ dâng sao, giải hạn như một cách để tránh xui rủi, cầu bình an. Liệu việc này có thực sự cần thiết?

Thị trường cỗ chay Rằm tháng 7: Phân khúc dưới 700.000 đồng đắt khách - Ảnh 3.Thói quen mua vàng mã đốt trong tháng 7 âm lịch đã khác xưa

GĐXH - Vào dịp tháng 7 âm lịch (tháng vu lan báo hiếu, tháng cô hồn) những năm gần đây, với suy nghĩ “trần sao âm vậy”, nhiều người dân vẫn giữ thói quen đốt vàng mã với suy nghĩ đốt càng nhiều thì càng được tổ tiên “phù hộ độ trì”. Điều này gây lãng phí và ô nhiễm môi trường cảnh quan nơi chốn thiêng nói riêng và bầu không khí nói chung.

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