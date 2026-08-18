Thị trường cỗ chay Rằm tháng 7: Phân khúc dưới 700.000 đồng đắt khách

Rằm tháng 7 cúng giờ nào, thứ tự cúng ra sao và mâm cúng gồm những gì? GĐXH - Rằm tháng 7 là một trong những dịp lễ tâm linh lớn nhất trong năm, nhưng không phải ai cũng biết cách chuẩn bị lễ vật và tiến hành nghi thức sao cho đúng tục.

Dâng sao giải hạn tháng 7 âm lịch có thật sự giải được vận hạn? GĐXH – Tháng 7 âm lịch thường được gọi là “tháng cô hồn”, gắn với những quan niệm dân gian về vận hạn và điều không may. Vì lo lắng, không ít người tìm đến nghi lễ dâng sao, giải hạn như một cách để tránh xui rủi, cầu bình an. Liệu việc này có thực sự cần thiết?