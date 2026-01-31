Giá xe Mazda mới nhất giảm mạnh, thấp kỷ lục, Mazda2, CX-5 chưa bao giờ rẻ thế

Giá xe ô tô Kia giảm sốc, thấp chưa từng có, Kia Morning, K3, Sorento rẻ nhất lịch sử GĐXH - Giá xe ô tô Kia mới nhất hiện vô cùng hấp dẫn nhờ ưu đãi lớn, trong đó Kia Moring chưa đến 350 triệu đồng, K3, Sorento chí phí cực rẻ.

Giá xe Mazda mới nhất giảm mạnh

Mazda2





Hện tại, Mazda2 tiếp tục là mẫu xe có giá dễ tiếp cận nhất. Phiên bản Mazda2 1.5L AT được niêm yết ở mức 418 triệu đồng, trong khi các phiên bản Deluxe, Luxury và Premium có giá lần lượt từ 549 triệu đồng, 494 triệu đồng và 508 triệu đồng. Với nhóm hatchback, Mazda2 Sport có giá từ 537 triệu đồng cho bản Luxury và 544 triệu đồng cho bản Premium, hướng tới khách hàng trẻ cần một mẫu xe gọn gàng, linh hoạt khi di chuyển trong đô thị.

Ở phân khúc cao hơn, Mazda3 tiếp tục được phân phối với cả hai biến thể sedan và hatchback. Mazda3 sedan có giá từ 599 triệu đồng cho bản Deluxe, tăng lên 644 triệu đồng với bản Luxury, 719 triệu đồng cho bản Premium và cao nhất 739 triệu đồng cho bản Signature. Trong khi đó, Mazda3 Sport được niêm yết 659 triệu đồng cho bản Luxury và 719 triệu đồng cho bản Premium, phù hợp với người dùng ưa chuộng phong cách thể thao.

Với nhóm SUV đô thị, New Mazda CX-3 hiện có giá từ 549 triệu đồng cho bản 1.5L AT, tăng dần lên 579 triệu đồng bản Deluxe, 619 triệu đồng bản Luxury và 659 triệu đồng bản Premium. Mazda CX-30 được định vị cao hơn, sử dụng động cơ 2.0L, với giá 699 triệu đồng cho bản Luxury và 749 triệu đồng cho bản Premium.

Mazda CX-5 tiếp tục là mẫu xe chủ lực của hãng ở phân khúc SUV cỡ C. Tháng 1/2026, CX-5 có dải giá từ 749 triệu đồng cho bản 2.0L Deluxe, 789 triệu đồng bản Luxury, 829 triệu đồng bản Premium, 849 triệu đồng bản Premium Sport và 869 triệu đồng bản Premium Exclusive. Các phiên bản động cơ 2.5L Signature có giá từ 959 triệu đồng đến 979 triệu đồng.

CX-5

Ở phân khúc SUV cỡ trung, Mazda CX-8 được phân phối với ba phiên bản gồm 2.5 Luxury giá 949 triệu đồng, 2.5 Premium giá 1 tỷ 019 triệu đồng và 2.5 Signature AWD cao nhất ở mức 1 tỷ 149 triệu đồng, hướng tới nhóm khách hàng gia đình cần không gian rộng rãi và trang bị cao cấp hơn.

Mazda CX-8

Lưu ý, giá xe trên chưa bao gồm các khoản thuế, phí lăn bánh và có thể thay đổi tùy theo đại lý cũng như khu vực bán.

Đánh giá xe Mazda

Mazda là thương hiệu ô tô Nhật Bản được định vị nổi bật nhờ triết lý thiết kế KODO, nhấn mạnh sự tinh tế và cảm xúc trong từng đường nét. Tại thị trường Việt Nam, các mẫu xe Mazda thường ghi điểm nhờ ngoại hình thanh thoát, khoang nội thất hoàn thiện tốt so với tầm giá, cùng khả năng vận hành cân bằng giữa êm ái và cảm giác lái.

Nhược điểm chung là không gian nội thất, đặc biệt hàng ghế sau, thường hẹp hơn đối thủ.

Nhìn chung, Mazda là lựa chọn phù hợp cho người tìm kiếm xe Nhật bền bỉ nhưng có thiết kế sang trọng và trải nghiệm công nghệ cao.



