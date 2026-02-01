Giá vàng hôm nay 1/2: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji ra sao sau phiên giảm sâu?

Giá vàng hôm nay trong nước

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 169-172 triệu đồng/lượng

Tính đến 10h00, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 169-172 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 9 triệu đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC được Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở ngưỡng 169-172 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 9 triệu đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 169-172 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 8,6 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 9 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.

Tính đến 10h00, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 168,5-171,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 9,5 triệu đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 169-172 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 9 triệu đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 168,5-171,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 8,8 triệu đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay thế giới

Lúc 6h00, giá vàng thế giới niêm yết quanh ngưỡng 4.889,4 USD/ounce, tăng 149,4 USD so với một ngày trước.

Đợt sụt giảm mạnh của giá vàng những ngày cuối tháng 1 đã gây chấn động thị trường tài chính toàn cầu. Chỉ trong thời gian rất ngắn, giá vàng giảm hơn 10%, đánh dấu một trong những pha điều chỉnh dữ dội nhất trong lịch sử giao dịch kim loại quý. Theo nhận định của nhiều nhà phân tích, mức độ biến động lớn này là hệ quả tất yếu của một giai đoạn tăng giá quá nóng, kéo dài với tốc độ hiếm thấy.

Trước khi lao dốc, vàng vừa trải qua chuỗi tăng mạnh nhất trong nhiều thập kỷ. Tại đỉnh gần 5.600 USD/ounce, giá vàng đã tăng gần 30% chỉ riêng trong tháng 1. Các chỉ báo kỹ thuật cho thấy kim loại quý rơi vào trạng thái quá mua nghiêm trọng, trong khi vị thế đầu cơ, mức sử dụng đòn bẩy và hoạt động trên thị trường quyền chọn đã tiến sát vùng đỉnh thường thấy trước các nhịp điều chỉnh mạnh.