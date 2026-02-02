Mới nhất
Giá xe Honda Future 125 FI mới nhất giảm mạnh, thấp nhất lịch sử, khách đua chọn thay Wave Alpha và RSX vì mức chi trả tốt

Thứ hai, 10:30 02/02/2026
K.N (th)
K.N (th)
GĐXH - Giá xe Honda Future 125 FI 2026 mới nhất tại đại lý đang vô cùng hấp dẫn, rẻ nhất từ trước tới nay trong dòng xe máy Honda.

Giá xe Honda Future 125 FI 2026 giảm mạnh , khách chọn thay Wave Alpha và RSX - Ảnh 1.Giá xe Honda Air Blade giảm sốc, rẻ chưa từng có, 43 triệu đồng sở hữu xe ga cận cao cấp, khách đua chốt đơn dịp Tết

GĐXH - Giá xe Honda Air Blade giảm cực sâu tại đại lý nhằm kích cầu khách hàng dịp cận Tết Nguyên đán 2026.

Giá xe Honda Future 125 FI mới nhất niêm yết

Giá xe Honda Future 125 FI 2026 giảm mạnh , khách chọn thay Wave Alpha và RSX - Ảnh 2.

Giá xe Future 125 FI 2026 tháng 2/2026 hiện không thay đổi so với tháng 1/2026.

Giá xe Future 125 FI 2026 tháng 2/2026 hiện không thay đổi so với tháng 1/2026. Xe được phân phối với 3 phiên bản Tiêu chuẩn, Cao cấp và Đặc biệt cùng mức giá lần lượt là 30,5 triệu, 31,7 triệu và 32,2 triệu đồng.

Giá xe Honda Future 125 FI mới nhất đại lý

Không lâu sau khi bán chính thức, mẫu xe số này đã được các đại lý ưu đãi hàng triệu đồng. Nhìn chung ở thời điểm hiện tại mức giá này so với giá đề xuất của hãng hay các thời điểm khác có thể coi là mức giá ổn định để người tiêu dùng có thể lựa chọn cho mình một mẫu xe ưng ý.

Bảng giá xe Honda Future 125 FI

Bảng giá xe Honda Future 125 Fi tháng 2/2026

(ĐVT: đồng)

Giá xe Honda Future 2026 tại TPHCM

Giá đề xuất

Giá đại lý

Tiêu chuẩn

30.524.727

31.000.000

Cao cấp

31.702.909

32.000.000

Đặc biệt

32.193.818

32.500.000

Giá xe Future 2026 tại Hà Nội

Giá đề xuất

Giá đại lý

Tiêu chuẩn

30.524.727

31.000.000

Cao cấp

31.702.909

32.000.000

Đặc biệt

32.193.818

33.000.000

Đánh giá xe Honda Future 125 FI

Giá xe Honda Future 125 FI 2026 giảm mạnh , khách chọn thay Wave Alpha và RSX - Ảnh 3.

Future 125 FI 2026

Future 125 FI 2026 mang đến diện mạo mới sang trọng, hiện đại cùng những tinh chỉnh tinh tế về màu sắc và thiết kế, hứa hẹn tiếp tục chinh phục người dùng bằng sự hoàn thiện vượt trội.

Về thiết kế, Future 125 FI 2026 tiếp tục ghi dấu ấn với phong cách sang trọng và hiện đại. Logo 3D “Future”, mặt đồng hồ lấy cảm hứng từ bảng điều khiển ô tô, hệ thống đèn LED và các chi tiết mạ crôm tinh tế góp phần tạo nên diện mạo đẳng cấp cho mẫu xe.


Giá xe Honda Future 125 FI 2026 giảm mạnh , khách chọn thay Wave Alpha và RSX - Ảnh 4.

Future 125 FI 2026 tiếp tục ghi dấu ấn với phong cách sang trọng và hiện đại

Future 125 FI 2026 được giới thiệu ba màu xe mới cùng phối màu chi tiết ốp khe gió/ cánh gió trên 2 phiên bản Đặc biệt và phiên bản Cao cấp mang đến hình ảnh trẻ trung, hiện đại và thu hút hơn.

Ở phiên bản Đặc biệt, màu bạc đen xám mới theo tông sáng phối cùng ốp khe gió màu xám đậm tăng thêm vẻ cuốn hút và thời thượng, giúp tổng thể xe trở nên nổi bật vẻ cao cấp.

Giá xe Honda Future 125 FI 2026 giảm mạnh , khách chọn thay Wave Alpha và RSX - Ảnh 5.

Future 125 FI 2026 được giới thiệu ba màu xe mới

Phiên bản Cao cấp với phối màu mới đỏ đen trắng và xám đen xanh mang sự biến hóa các chi tiết màu sắc thú vị giúp định hình phong cách rõ nét hơn cho đa dạng đối tượng khách hàng, hướng đến hình ảnh trẻ trung.

Về tiện ích, Future 125 FI 2026 tiếp tục được trang bị hệ thống đèn chiếu sáng phía trước luôn sáng khi vận hành, tăng khả năng nhận diện và đảm bảo an toàn. Ổ khóa đa năng 4 trong 1 tích hợp khóa điện, khóa cổ, khóa yên và khóa từ giúp người dùng an tâm hơn khi sử dụng.

Giá xe Honda Future 125 FI 2026 giảm mạnh , khách chọn thay Wave Alpha và RSX - Ảnh 6.

Hộc đựng đồ dưới yên có dung tích lớn

Hộc đựng đồ dưới yên có dung tích lớn, đủ sức chứa một mũ bảo hiểm cả đầu cùng nhiều vật dụng cá nhân, đáp ứng tối đa nhu cầu di chuyển hàng ngày.

Sở hữu khối động cơ 125cc danh tiếng của Honda, Future 125 FI 2026 tiếp tục khẳng định khả năng vận hành mạnh mẽ, bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu vượt trội, với mức tiêu thụ chỉ 1,47 lít/100km.

Lưu ý: Giá xe chỉ mang tính chất tham khảo. Mức giá xe máy có thể thay đổi tùy theo thời điểm, chính sách của các đại lý Honda và khu vực phân phối.

