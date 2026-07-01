Honda SH 150i phiên bản đặc biệt về Việt Nam thiết kế cực đẹp, số lượng hiếm hoi, giá cực hấp dẫn

Rẻ hơn cả Vision, xe ga 125cc của Honda giá 30,8 triệu đồng thiết kế hoài cổ, trang bị chẳng kém SH Mode GĐXH - Xe ga 125cc của Honda đã chính thức trình làng với mức giá hấp dẫn, gây ấn tượng hơn cả Vision và SH Mode nhờ thiết kế hoài cổ, trang bị xịn xò.

Honda SH 150i phiên bản đặc biệt về Việt Nam thiết kế cực đẹp, số lượng hiếm hoi

Honda SH 150i Special Edition HRC về Việt Nam.

Vào cuối năm 2022, Honda SH 150i đã bị loại khỏi danh sách sản phẩm của Honda Việt Nam để nhường chỗ cho SH 160i mới. Dù vậy, nhiều khách Việt, đặc biệt là giới sưu tầm vẫn dành sự quan tâm đặc biệt cho các phiên bản Honda SH 150i. Trong thời gian qua, nhiều phiên bản đặc biệt như Sport Edition hay Vetro của dòng xe SH 150i vẫn được các đại lý nhập khẩu đưa về để phục vụ nhu cầu của người dùng.

Mới đây nhất, Rebel Motor - đơn vị chuyên nhập khẩu xe nổi tiếng đã xác nhận sẽ đưa “siêu phẩm” Honda SH 150i Special Edition HRC về Việt Nam. SH Special Edition HRC là phiên bản đặc biệt với số lượng xe được sản xuất giới hạn chỉ 500 chiếc trên toàn thế giới, bao gồm 250 chiếc SH 125i và 250 chiếc SH 150i. Theo phía đơn vị nhập khẩu tiết lộ, dự kiến sẽ có 58 chiếc SH 150i Special Edition HRC sẽ được đưa về để phục vụ nhu cầu của khách Việt. Xe sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Ý và có mặt trên thị trường Việt Nam ngay trong tháng 7 này.

SH Special Edition HRC là phiên bản đặc biệt với số lượng xe được sản xuất giới hạn chỉ 500 chiếc

Về ngoại hình, Honda SH 150i Special Edition HRC sở hữu thiết kế đậm chất thể thao, bắt mắt với thiết kế được lấy cảm hứng từ đội đua Honda Racing Corporation (HRC). Trên mỗi chiếc SH thuộc phiên bản Special Edition HRC đều có đánh số thứ tự riêng.

Honda SH 150i Special Edition HRC sở hữu thiết kế đậm chất thể thao

Bộ tem “Tricolour” với sự kết hợp giữa 3 màu xanh lam - đỏ - trắng là điểm gây ấn tượng mạnh nhất trên Honda SH 150i Special Edition HRC mới. Đây vốn là dấu ấn đặc trưng của Honda tại các giải đua mô tô thế giới. Trước đây, Honda cũng từng sử dụng phối màu này trên nhiều mẫu xe huyền thoại của hãng, nổi bật như CBR1000RR-R Fireblade. Màu sắc HRC không chỉ đơn thuần là một bộ tem trang trí, mà còn mang ý nghĩa biểu tượng cho lịch sử lâu đời của thương hiệu Honda. Việc áp dụng lên một dòng xe tay ga vốn nổi tiếng là thực dụng và sang trọng như Honda SH. Bộ tem này đã tạo nên sự kết hợp hoàn hảo giữa phong cách đô thị và tinh thần thể thao.

Honda SH 150i HRC Special Edition 2026 vẫn sở hữu đầy đủ những trang bị đẳng cấp

Ngoại trừ khác biệt về bộ tem, Honda SH 150i HRC Special Edition 2026 vẫn sở hữu đầy đủ những trang bị đẳng cấp như phiên bản thông thường. Theo đó, xe có đầy đủ phanh đĩa ở cả bánh trước và bánh sau, tích hợp hệ thống ABS kênh đôi, hệ thống kiểm soát lực kéo TCS, hệ thống đèn full LED và bảng đồng hồ kỹ thuật số hiện đại.

Sức mạnh của Honda SH 150i HRC Special Edition 2026 tới từ khối động cơ eSP+ 4 van thế hệ mới

Sức mạnh của Honda SH 150i HRC Special Edition 2026 tới từ khối động cơ eSP+ 4 van thế hệ mới, dung tích 156.9cc, làm mát bằng dung dịch và đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 5+. Động cơ này sản sinh ra công suất 16,9 mã lực tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn 14,9 Nm tại 6.500 vòng/phút.

Giá Honda SH 150i HRC Special Edition

Theo tiết lộ của đơn vị nhập khẩu, Honda SH 150i HRC Special Edition sẽ có giá khoảng 290 – 350 triệu đồng tùy theo số thứ tự đẹp.

Loạt xe ga siêu đắt đỏ ở Việt Nam

Những mẫu xe tay ga có mức tiêu hao nhiên liệu tương đương với ô tô đều có đặc điểm chung là sở hữu dung tích động cơ lớn và xác xe nặng, giá cũng không hề rẻ ở Việt Nam.

Yamaha X-Max 300: 4,65 lít/100km

Yamaha X-Max 300

X-Max 300 là mẫu xe tay ga phân khối lớn đến từ hãng xe Nhật Yamaha. Vào tháng 10/2021, dữ liệu về chiếc xe này đã xuất hiện ở web Cục đăng kiểm Việt Nam cho thấy X-Max sẽ chuẩn bị được bán.

Mặc dù chưa chính thức có mặt tại cửa hàng chính hãng, nhưng giới thạo tin cho rằng Yamaha X-Max 300 sẽ bán giá 110 – 130 triệu đồng, cạnh tranh với các mẫu xe ga cùng phân khúc động cơ như Honda SH 350i hay Vespa GTS 300.

Yamaha X-Max 300 có kích thước khá dài, mang đặc trưng của dòng xe maxi-scooter. Yên xe có thiết kế dài và được phân thành hai tầng, chỗ để chân rộng rãi nhằm mang đến sự thoải mái tối đa. Phần đầu xe nổi bật với cặp đèn pha lớn và kính chắn gió touring.

Cung cấp sức mạnh cho Yamaha X-Max 300 là động cơ xylanh đơn, dung tích 292cc, làm mát bằng dung dịch, sản sinh công suất 27,6 mã lực tại tua máy 7.250 vòng/phút và mômen xoắn cực đại 29 Nm tại tua máy 5.750 vòng/phút.

Mức tiêu hao nhiên liệu theo công bố là 4,65 lít/100 km, tương đương một chiếc ô tô cỡ A trang bị động cơ 1.0 lít như Kia Morning. Với bình xăng dung tích 13 lít, đổ đầy bình xăng RON95 theo giá mới (32.870 đồng/lít) sẽ hết 427.310 đồng.

Piaggio Beverly 400HPE: 4,13 lít/100km

Piaggio Beverly 400HPE

Beverly 400 HPE chính là đối thủ đáng gườm của BMW C400GT, nhưng hiện mẫu xe này vẫn chưa được bán chính thức dù đã xuất hiện trên cổng thông tin của Cục đăng kiểm Việt Nam.

Beverly 400 HPE có kiểu dáng cùng nhiều trang bị tương đương Beverly 150cc đang bán tại thị trường Việt Nam, nhưng kích thước lớn hơn. Chiếc xe tay ga này nặng 195 kg, trang bị động cơ dung tích 399cc cho công suất tối đa 35 mã lực. Mức tiêu thụ nhiên liệu của xe là 4,13 lít/ 100 km. Dung tích bình xăng 12,5 lít của xe hiện tại đổ đầy bình RON95 sẽ hết 410.875 đồng.

Theo tiêu chuẩn Châu Âu, Beverly 400 HPE sẵn có nhiều trang bị an toàn và tiêu chuẩn như dèn Full LED, màn hình LCD 5,5 inch, hệ thống kết nối Piaggio MIA, phanh ABS...

Honda SH350i: 3,906 lít/100km

Honda SH350i

Honda Việt Nam đã ra mắt SH350i vào 25/8/2021 với giá bán chỉ dao động từ 145,9 – 147,5 triệu đồng, bằng một nửa so với xe được nhập khẩu từ Ý của các doanh nghiệp tư nhân.

SH350i được trang bị động cơ hoàn toàn mới eSP+, dung tích 329,6cc, SOHC xy lanh đơn 4 van, phun xăng điện tử PGM-Fi, làm mát bằng dung dịch cho công suất tối đa 28,8 mã lực tại 7.500 v/p và mô-men xoắn cực đại 31,8Nm tại 5.250 v/ph. Dữ liệu từ Cụ đăng kiểm công bố, Honda SH350i tiêu thụ 3,906 lít/100km. Với bình xăng dung tích 9,3 lít, số tiền để đổ đầy bình RON95 sẽ là 305.691 đồng.

Chính vì thiết kế Honda SH350i khá giống bản 150i nên chiếc xe này bị hạn chế dung tích bình xăng, cộng với mức tiêu hao nhiên liệu lớn dẫn đến quãng đường đi được không xa, chỉ phù hơp di chuyển trong phố, khác hẳn những chiếc scooter phân khối lớn như BMW C400GT hay Piaggio Beverly 400HPE.

Bù lại, với giá rẻ hơn nhưng SH350i vẫn có đủ các trang bị đáng tiền như phanh ABS, hệ thống kiểm soát lực kéo (HSTC), khóa thông minh, ngăn chứa đồ được trang bị cổng sạc USB Type-C, 2 màn hình LCD có khả năng kết nối Bluetooth với điện thoại thông minh.

Vespa GTS Super Tech 300: 3,44 lít/100km

Vespa GTS Super Tech 300

Dòng xe Vespa GTS Super Tech 300 ABS hiện đang bán ở Việt Nam với giá 155,4 triệu đồng được trang bị động cơ 278,3 cc, nặng 160 kg. Chính vì vậy, mẫu xe này khác biệt hẳn với những dòng Vespa máy nhỏ, khi hướng đến khách hàng nam tính và có xu hướng thích dịch chuyển đi xa.

Tuy nhiên, theo công bố từ Cục Đăng kiểm, mức tiêu hao nhiên liệu của Vespa GTS Super Tech 300 là 3,44 lít/100km, trong khi dung tích bình xăng xe là 8,5 lít nên quãng đường xe di chuyển khi đổ đầy bình chỉ vào khoảng 247 km.

Vespa GTS Super Tech 300 khác hẳn so với các mẫu GTS khác khi có sẵn một số trang bị mang tính công nghệ như màn hình TFT kích thước 4,3 inch, có thể kết nối điện thoại qua bluetooth và phần mềm Vespa Mia, phanh ABS, kiểm soát lực kéo chủ động (ASR).

Sở hữu kiểu dáng cong cong đặc trưng của thương hiệu Vespa, chiếc GTS Super Tech 300 hiện có giá bán rẻ nhất và mức tiêu hao nhiên liệu thấp nhất trong nhóm xe tay ga phân khối lớn sẽ là một lợi thế khi hướng đến các khách hàng có tài chính không quá thoải mái.