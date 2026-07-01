Xe máy điện giá dưới 16 triệu đồng ở Việt Nam đẹp có gu, đi 90km/lần sạc, định vị GPS từ xa cực thông minh, rẻ mà xịn
GĐXH - Xe máy điện mới giá từ 15,99 triệu đồng gây chú ý với màn hình TFT, kết nối điện thoại, công nghệ chống trượt và khả năng di chuyển gần 90 km mỗi lần sạc.
Xe máy điện ở Việt Nam đẹp có gu, đi 90km/lần sạc, định vị GPS từ xa cực thông minh
YADEA Omee được phát triển dành riêng cho nhu cầu di chuyển trong đô thị với kiểu dáng retro hiện đại kết hợp các đường cong mềm mại. Tổng thể xe có kích thước gọn gàng, giúp người điều khiển dễ làm quen và linh hoạt khi di chuyển qua những tuyến phố đông đúc hay khu vực cổng trường.
Xe có chiều cao yên 760 mm cùng chiều dài cơ sở 1.220 mm, tạo tư thế ngồi thoải mái và giúp người lái dễ chống chân. Đây cũng là ưu điểm phù hợp với học sinh, sinh viên và khách hàng nữ có vóc dáng nhỏ.
YADEA phân phối Omee với 7 tùy chọn màu sắc trẻ trung, hướng đến nhóm người dùng yêu thích phong cách cá tính nhưng vẫn đề cao tính thực dụng trong quá trình sử dụng hằng ngày.
Điểm nhấn đáng chú ý trên YADEA Omee là nền tảng công nghệ AiGO Max.
Xe được trang bị màn hình TFT màu kích thước 4,3 inch hỗ trợ kết nối Bluetooth với điện thoại thông minh. Thông qua hệ thống này, người dùng có thể xem chỉ đường, nhận thông báo cuộc gọi, điều khiển phát nhạc cũng như tùy chỉnh giao diện hiển thị và âm thanh khởi động theo sở thích.
Không chỉ tập trung vào trải nghiệm kết nối, Omee còn được tích hợp gói công nghệ iControl gồm kiểm soát lực kéo chống trượt (TCS), hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hỗ trợ đổ đèo và hệ thống đèn pha tự động. Đây đều là những trang bị khá hiếm trong phân khúc xe điện dành cho học sinh.
Ngoài ra, hệ thống AiSafety còn bổ sung nhiều tính năng quản lý phương tiện như định vị GPS, hàng rào điện tử, cảnh báo chuyển động bất thường và cảnh báo khi xe bị đổ góp phần nâng cao khả năng bảo vệ phương tiện và hỗ trợ phụ huynh theo dõi xe khi cần thiết.
Xe máy điện YADEA Omee sử dụng động cơ hub TTFAR với công suất định mức 1.000W và công suất cực đại đạt 1.350W. Xe có tốc độ tối đa 48 km/h, đáp ứng tốt nhu cầu đi học, đi làm hoặc di chuyển hằng ngày trong thành phố.
Nguồn điện được cung cấp bởi bộ pin lithium 48V30Ah. Theo công bố của nhà sản xuất, xe có thể di chuyển tối đa khoảng 89 km sau mỗi lần sạc đầy trong điều kiện tiêu chuẩn.
Pin được bảo hành 3 năm hoặc 30.000 km (tùy điều kiện nào đến trước), giúp người dùng yên tâm hơn trong quá trình sử dụng lâu dài.
YADEA Omee hiện được phân phối tại Việt Nam với ba phiên bản.
Giá xe máy điện YADEA Omee
Phiên bản tiêu chuẩn có giá 15,99 triệu đồng, phiên bản Omee H được niêm yết ở mức 18,99 triệu đồng, trong khi bản cao cấp Omee P có giá 21,99 triệu đồng. Mức giá trên đã bao gồm VAT.
Với lợi thế về thiết kế nhỏ gọn, trang bị công nghệ hiện đại, nhiều tính năng hỗ trợ an toàn và mức giá dễ tiếp cận, YADEA Omee được xem là lựa chọn đáng chú ý dành cho học sinh, sinh viên cũng như những người đang tìm kiếm một mẫu xe máy điện phục vụ nhu cầu di chuyển hằng ngày với chi phí vận hành tiết kiệm.
Xe máy điện giá rẻ chưa tới 20 triệu đồng ở Việt Nam
Với mức giá dưới 20 triệu đồng, linh hoạt khi sử dụng trong đô thị, xe máy điện cỡ nhỏ đang trở thành lựa chọn hợp túi tiền, nhất là đối với tệp khách hàng là học sinh, sinh viên. Đây cũng là nhóm người dùng trẻ, dễ thích nghi với chuyển đổi xanh - hướng đi tất yếu trong tương lai giao thông đô thị.
Tại thị trường hiện nay, nhiều hãng xe trong và ngoài nước đã nhanh chóng mở rộng sản phẩm ở phân khúc này, tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ cả về giá và chất lượng.
Xe máy điện Pega AuraS+: 16,5 triệu đồng
Pega AuraS+ là mẫu xe máy điện phổ thông do thương hiệu Việt Pega (tiền thân là HKBike) phát triển, nâng cấp từ AuraS đã ra mắt từ năm 2020. Mẫu xe này hướng đến nhóm học sinh, sinh viên và người trẻ đô thị với mức giá từ 16,5 triệu đồng.
Ưu điểm của AuraS+ là quãng đường đi được tới 100km mỗi lần sạc, vận hành êm, sàn để chân rộng, chiều cao yên thấp, khá phù hợp với người dùng nữ. Tuy nhiên, giống như hầu hết các mẫu xe máy điện cỡ nhỏ, Pega AuraS+ chỉ chạy được với tốc độ tối đa 50 km/h và chưa được tích hợp nhiều công nghệ thông minh.
Xe máy điện Crea Espero giá 16,5 triệu đồng
Với mức giá chỉ khoảng 16,5 triệu đồng, mẫu xe điện này hướng thẳng đến nhóm khách hàng nữ, học sinh – sinh viên hoặc người dùng cần một phương tiện gọn nhẹ, dễ điều khiển nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và tiện dụng hằng ngày.
Với mức giá dễ tiếp cận, thiết kế đẹp mắt và trang bị đủ dùng, xe máy điện Crea Espero là lựa chọn phù hợp cho những ai đang tìm kiếm một mẫu xe điện phong cách cổ điển, vận hành êm ái và tiết kiệm chi phí trong sinh hoạt hằng ngày.
Xe máy điện Roma Lite giá 17,9 triệu đồng
Với mức giá khoảng 17,9 triệu đồng, Roma Lite không chạy đua cấu hình mà tập trung vào những giá trị cốt lõi: thiết kế dễ tiếp cận, trang bị an toàn thiết thực và chi phí sử dụng thấp. Mẫu xe này đặc biệt phù hợp với học sinh, sinh viên, người đi làm quãng ngắn hoặc người dùng cần một phương tiện di chuyển hằng ngày không yêu cầu bằng lái.
Trong phân khúc xe điện phổ thông, Roma Lite được xem là lựa chọn "ăn chắc mặc bền", cân bằng tốt giữa giá bán và trải nghiệm, nhất là với những ai ưu tiên sự an toàn và tiện lợi trong môi trường đô thị.
Xe máy điện Yadea Odora S: 18,5 triệu đồng
Yadea Odora S chỉ phân phối một tùy chọn phiên bản, đi kèm mức giá 18,5 triệu đồng. Mẫu xe máy điện thương hiệu đến từ Hong Kong (Trung Quốc) có ưu điểm là thiết kế đẹp mang phong cách Ý, phù hợp với cả nam và nữ.
Xe trang bị động cơ điện công suất 1.500 W, có thể vận hành với tốc độ tối đa 46 km/h, cùng quãng đường 80km cho mỗi lần sạc đầy và có thể tới 100km nếu kích hoạt công nghệ thu hồi năng lượng TTFAR. Xe có smartkey, định vị GPS, app kết nối, giúp dễ theo dõi vị trí của xe.
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