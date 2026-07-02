Tỷ giá USD hôm nay 2/7: Đồng Đô la Mỹ đồng loạt giảm tại một số ngân hàng thương mại và 'chợ đen'

Tỷ giá USD, tỷ giá tiền tệ thế giới

Tỷ giá USD tiếp tục giữ vững vị thế và có tác động mạnh trên thị trường tiền tệ toàn cầu trong năm 2026. Chỉ số USD Index (DXY) phiên mới nhất ở mức 101,41 điểm, tăng 0,22% cho thấy đồng Đô la Mỹ so với 6 đồng tiền chủ chốt như EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF vẫn duy trì được sự ổn định.

Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá đồng EUR giảm nhẹ 0,39%, xuống còn 1,1376 USD/EUR. Trong khi đó, đồng yên Nhật gần như đi ngang, duy trì ở mức 162,56 yên/USD ...

Đồng USD tăng giá trước thời điểm Mỹ công bố báo cáo việc làm tháng 6, nhưng đà tăng thu hẹp sau khi Chủ tịch Fed Kevin Warsh cho rằng kỳ vọng và rủi ro lạm phát đã giảm bớt. Thị trường vẫn kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục nâng lãi suất trong năm nay, với khoảng 66% khả năng tăng vào tháng 9, nhờ kinh tế và thị trường lao động Mỹ duy trì khả quan. Đồng yên Nhật phục hồi nhẹ sau khi chạm mức thấp nhất 40 năm so với USD, trong bối cảnh Nhật Bản cân nhắc khả năng can thiệp thị trường ngoại hối. Trong khi đó, đồng EUR giảm do lạm phát khu vực đồng euro hạ nhiệt, làm giảm áp lực để ECB tiếp tục nâng lãi suất.

Tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ trong nước

Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch sáng hôm nay ngày 2/7, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước vẫn duy trì ở vùng 25.206 đồng/USD.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước cũng ổn định ở mức 23.996 đồng mua vào và 26.416 đồng bán ra.

Khảo sát tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD và các ngoại tệ khác cũng có nhiều biến động.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 2/7/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank ngày 2/7/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 2/7/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank ngày 2/7/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 2/7/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV hôm nay ngày 2/7/2026.

Tỷ giá USD hôm nay giảm nhẹ tại một số ngân hàng thương mại. Cụ thể, Vietcombank đã giảm 1 đồng cả chiều mua và chiều bán so với phiên trước đó, giá chiều mua và chiều bán, ở vùng 26,075 - 26,465 đồng/USD. Tại VietinBank, giá USD giảm 69 đồng chiều mua vào và giảm 1 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó, hiện giữ mức 26.048 - 26.465 đồng/USD. Tại BIDV giao dịch đồng bạc xanh mua vào và bán ra ở mức giá 26,105 - 26,465 đồng/USD, giảm 16 đồng chiều mua vào và tăng 4 đồng chiều bán so với phiên trước đó.

Tại thị trường chợ đen và các tiệm vàng giá Đô la Mỹ hôm nay 2/7/2026, khảo sát lúc 8h58 phút hiện giảm so với giá cùng thời điểm ngày hôm qua ở vùng 26.497 đồng/USD mua vào và bán ra là 26.617 đồng/USD.

Tỷ giá EUR hôm nay 2/7, đà giảm xuất hiện tại nhiều ngân hàng. Tại Vietcombank giá đồng EUR mua vào và bán so đang niêm yết ở mức 29,158.33 - 30,695.57 đồng/EUR, tăng 1 đồng chiều mua vào và giảm 107 đồng so với giá phiên trước đó. Tại ngân hàng Vietinbank, tỷ giá đồng EUR mua vào và bán ra duy trì ở mức 29.374 - 30.784 đồng/EUR, đã giảm 87 đồng cả chiều mua vào và bán so với phiên hôm qua. Tại BIDV giá đồng EURO ở mức 29,429 - 30,832 đồng/EUR, mua vào và bán ra, đã giảm 66 đồng chiều mua và giảm 71 đồng chiều bán so với phiên hôm qua.

Tại thị trường "chợ đen" và các tiệm vàng giá đồng Euro hôm nay 2/7/2026, khảo sát lúc 9h04 phút đã giảm so với cùng thời điểm hôm qua, cụ thể giá đồng EUR hiện đang được mua vào là 29.880 và bán ra là 30.000 đồng/EUR.

Tỷ giá yên Nhật tại Vietcombank hôm nay tăng nhẹ 1 đồng cả chiều mua và chiều bán so với mức giá của ngày hôm qua, ở mức 156.13 - 166.05 đồng/JPY; VietinBank đã giữ nguyên mức giá so với phiên trước, ở mức 156,76 - 166,76 đồng/JPY. Tại BIDV đồng Yen lại tăng nhẹ so với phiên giao dịch trước, giá ở vùng 157.44 - 167.09 đồng/JPY.

Tỷ giá USD hôm nay 1/7: Đồng Đô la Mỹ tăng nhẹ khối ngân hàng, thị trường tự do ổn định GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ tư ngày 1/7/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.