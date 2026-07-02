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Giá bạc hôm nay 2/7: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng gần 2 triệu đồng/kg so với phiên trước đó

Thứ năm, 11:25 02/07/2026 | Giá cả thị trường
Hồng Thủy
Hồng Thủy
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GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 2/7, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ đà phục hồi đã xuất hiện, giá bạc về vùng 62 triệu đồng/kg.

Giá bạc hôm nay 2/7

Giá bạc thế giới

Trên thị trường quốc tế, giá bạc sáng nay nhích nhẹ lên vùng 59 - 60 USD/ounce, tuy nhiên mức giá này vẫn cho thấy giá bạc thế giới đang trên đà suy yếu. Những biến động khó lường của thị trường bạc thế giới cũng đang ảnh hưởng trực tiếp tới thị trường trong nước.

Giá bạc hôm nay 2/7: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng gần 2 triệu đồng/kg so với phiên trước đó - Ảnh 1.

Giá bạc thế giới hôm nay dao động quanh vùng 59-60 USD/ounce.

Giá bạc trong nước

Giá bạc hôm nay 2/7: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng gần 2 triệu đồng/kg so với phiên trước đó - Ảnh 2.

Giá bạc hôm nay ngày 2/7, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ đà phục hồi đã xuất hiện, giá bạc về vùng 62 triệu đồng/kg.

Giá bạc Phú Qúy

Tại thị trường trong nước, giá bạc hôm nay tại hệ thống Phú Qúy có sự phục hồi rõ nét so với giá bán ngày hôm qua, giá bán mở phiên sáng nay đã điều chỉnh lên vùng 62,186 triệu đồng/kg, tương đương 2,332 triệu đồng/lượng. Trong khi giá bán mở phiên sáng qua chỉ duy trì ở vùng 60,213 triệu đồng/kg, tương đương 2,258 triệu đồng/lượng. 

Giá bạc hôm nay 2/7: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng gần 2 triệu đồng/kg so với phiên trước đó - Ảnh 4.

Giá bạc Phú Qúy hôm nay 2/7.

Giá bạc Ancarat

Tại hệ thống Ancarat, giá bạc bán ra sáng nay cũng đã tăng 1,866 triệu đồng/kg so với giá bán mở phiên sáng qua. Giá bán niêm yết tai khung giờ 9h05 phút đang niêm yết ở vùng 62,267 triệu đồng/kg, tương đương 2,330 triệu đồng/lượng.

Giá bạc hôm nay 2/7: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng gần 2 triệu đồng/kg so với phiên trước đó - Ảnh 5.

Giá bạc tại hệ thống Ancarat hôm nay 2/7.

Giá bạc Sacombank - SBJ

Tại hệ thống Sacombank-SBJ, đà phục hồi cũng xuất hiện. Giá bán niêm yết tại khung giờ 09h00 phút sáng nay tăng lên vùng 62,560 triệu đồng/kg, tương đương 2,346 triệu đồng/lượng. Đã tăng 1,6 triệu đồng/kg so với giá bán mở phiên sáng qua (60,960 triệu đồng/kg, tương đương 2,286/lượng).

Giá bạc hôm nay 2/7: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng gần 2 triệu đồng/kg so với phiên trước đó - Ảnh 6.

Giá bạc tại hệ thống Sacombank-SBJ hôm nay 2/7.

Giá bạc DOJI

Tại hệ thống bạc Doji, giá bạc hôm nay 2/7 cũng có sự điều chỉnh tăng so với giá bán ngày hôm qua. Giá bạc DOJI 99.9 bán ra ở vùng 2,334 triệu đồng/lượng và khoảng 11,670 triệu đồng/5 lượng. Trong khi giá bán sáng qua đang ở vùng 2,260 triệu đồng/lượng và khoảng 11,300 triệu đồng/5 lượng. 

Giá bạc hôm nay 2/7: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng gần 2 triệu đồng/kg so với phiên trước đó - Ảnh 7.

Giá bạc hôm nay 2/7: Bảng giá bạc tại DOJI.

Giá bạc hôm nay 2/7: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng gần 2 triệu đồng/kg so với phiên trước đó - Ảnh 8.

Biểu đồ biến động giá bạc tại Doji 7 ngày qua.

Đà phục hồi nhẹ cũng khiến nhiều nhà đầu tư mạnh tay xuống tiền hơn, bởi khoảng giá này vẫn dễ tiếp cận hơn so với những thời điểm trước đó. Một số nhà đầu tư trước đó lại cảm thấy hoang mang, lo lắng, thậm chí tiếc rẻ về khoản đầu tư tại thời điểm thị trường bạc nóng sốt.

Các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư nên tránh tâm lý mua đuổi, xác định rõ mục tiêu tài chính và ưu tiên giao dịch tại các đơn vị uy tín để hạn chế rủi ro.

Giá bạc hôm nay 2/7: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng gần 2 triệu đồng/kg so với phiên trước đó - Ảnh 8.Giá bạc hôm nay 1/7: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ nhích nhẹ phiên đầu tháng

GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 1/7, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ nhích nhẹ lên vùng 60 triệu đồng/kg.

Giá bạc hôm nay 2/7: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng gần 2 triệu đồng/kg so với phiên trước đó - Ảnh 9.Giá bạc hôm nay 30/6: Cuối tháng có lợi cho người cần mua, giá tiếp tục đi xuống

GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 30/6, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ chốt tháng áp lực giảm giá vẫn bao trùm thị trường, giá bán ở vùng 59 triệu đồng/kg.

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