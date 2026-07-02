Giá bạc hôm nay 2/7: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng gần 2 triệu đồng/kg so với phiên trước đó
GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 2/7, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ đà phục hồi đã xuất hiện, giá bạc về vùng 62 triệu đồng/kg.
Giá bạc hôm nay 2/7
Giá bạc thế giới
Trên thị trường quốc tế, giá bạc sáng nay nhích nhẹ lên vùng 59 - 60 USD/ounce, tuy nhiên mức giá này vẫn cho thấy giá bạc thế giới đang trên đà suy yếu. Những biến động khó lường của thị trường bạc thế giới cũng đang ảnh hưởng trực tiếp tới thị trường trong nước.
Giá bạc trong nước
Giá bạc Phú Qúy
Tại thị trường trong nước, giá bạc hôm nay tại hệ thống Phú Qúy có sự phục hồi rõ nét so với giá bán ngày hôm qua, giá bán mở phiên sáng nay đã điều chỉnh lên vùng 62,186 triệu đồng/kg, tương đương 2,332 triệu đồng/lượng. Trong khi giá bán mở phiên sáng qua chỉ duy trì ở vùng 60,213 triệu đồng/kg, tương đương 2,258 triệu đồng/lượng.
Giá bạc Ancarat
Tại hệ thống Ancarat, giá bạc bán ra sáng nay cũng đã tăng 1,866 triệu đồng/kg so với giá bán mở phiên sáng qua. Giá bán niêm yết tai khung giờ 9h05 phút đang niêm yết ở vùng 62,267 triệu đồng/kg, tương đương 2,330 triệu đồng/lượng.
Giá bạc Sacombank - SBJ
Tại hệ thống Sacombank-SBJ, đà phục hồi cũng xuất hiện. Giá bán niêm yết tại khung giờ 09h00 phút sáng nay tăng lên vùng 62,560 triệu đồng/kg, tương đương 2,346 triệu đồng/lượng. Đã tăng 1,6 triệu đồng/kg so với giá bán mở phiên sáng qua (60,960 triệu đồng/kg, tương đương 2,286/lượng).
Giá bạc DOJI
Tại hệ thống bạc Doji, giá bạc hôm nay 2/7 cũng có sự điều chỉnh tăng so với giá bán ngày hôm qua. Giá bạc DOJI 99.9 bán ra ở vùng 2,334 triệu đồng/lượng và khoảng 11,670 triệu đồng/5 lượng. Trong khi giá bán sáng qua đang ở vùng 2,260 triệu đồng/lượng và khoảng 11,300 triệu đồng/5 lượng.
Đà phục hồi nhẹ cũng khiến nhiều nhà đầu tư mạnh tay xuống tiền hơn, bởi khoảng giá này vẫn dễ tiếp cận hơn so với những thời điểm trước đó. Một số nhà đầu tư trước đó lại cảm thấy hoang mang, lo lắng, thậm chí tiếc rẻ về khoản đầu tư tại thời điểm thị trường bạc nóng sốt.
Các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư nên tránh tâm lý mua đuổi, xác định rõ mục tiêu tài chính và ưu tiên giao dịch tại các đơn vị uy tín để hạn chế rủi ro.
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