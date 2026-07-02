Hatchback điện giá chỉ 354 triệu đồng thiết kế hiện đại, động cơ 121 mã lực, đi 400 km/lần sạc, trang bị sánh ngang Toyota Yaris, rẻ ngang Kia Morning sẽ bán ở Việt Nam?
GĐXH - Hatchback điện giá rẻ chỉ từ 354 triệu đồng gây chú ý nhờ thiết kế hiện đại, động cơ 121 mã lực, tầm hoạt động 400 km và danh sách trang bị phong phú.
Hatchback điện thiết kế hiện đại, động cơ 121 mã lực, đi 400 km/lần sạc, trang bị sánh ngang Toyota Yaris
Chery vừa bổ sung thêm một mẫu xe điện mới khi chính thức giới thiệu Chery Q tại Thái Lan.
Về kích thước, Chery Q có chiều dài 4.195 mm, rộng 1.811 mm, cao 1.573 mm cùng chiều dài cơ sở 2.700 mm. Xe lớn hơn một số đối thủ trực tiếp trong phân khúc, mang lại không gian nội thất rộng rãi hơn. Với kiểu dáng hatchback hiện đại, Chery Q vẫn hướng đến nhóm khách hàng tương tự Mazda2 Sport và Toyota Yaris, nhưng chuyển sang sử dụng hệ thống truyền động thuần điện.
Sức mạnh của Chery Q đến từ mô-tơ điện đặt phía sau, sản sinh công suất tối đa 121 mã lực và mô-men xoắn 115 Nm. Xe sử dụng pin LFP dung lượng 41,3 kWh, cho phạm vi hoạt động tối đa 400 km theo tiêu chuẩn NEDC, tương đương khoảng 340 km theo chuẩn WLTP. Tốc độ tối đa đạt 139 km/h, phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày trong đô thị cũng như các hành trình ngắn. Đây là thông số giúp Chery Q tạo khác biệt đáng kể so với các mẫu xe động cơ đốt trong như Mazda2 Sport hay Toyota Yaris.
Khả năng sạc cũng là điểm mạnh của mẫu xe này. Chery Q hỗ trợ sạc nhanh DC công suất tối đa 85 kW và sạc AC 6,6 kW. Theo công bố của hãng, thời gian sạc từ 30% lên 80% chỉ khoảng 16 phút.
Khoang hành lý của Chery Q có dung tích tiêu chuẩn 375 lít và tăng lên 1.450 lít khi gập hàng ghế sau. Xe còn được bố trí thêm khoang chứa đồ phía trước, đi kèm hệ thống treo MacPherson phía trước, treo đa liên kết phía sau, phanh đĩa thông gió trước và phanh đĩa sau. Cấu hình này hướng tới sự cân bằng giữa khả năng vận hành và độ êm ái khi sử dụng trong đô thị.
Ngay từ bản tiêu chuẩn Qlick, Chery Q đã được trang bị mâm hợp kim 16 inch, đèn pha LED tự động, điều hòa tự động hai vùng, camera lùi, hệ thống giám sát áp suất lốp TPMS, kiểm soát hành trình và cửa gió cho hàng ghế sau. Tuy nhiên, xe chỉ có 4 túi khí, thấp hơn một số đối thủ trong cùng phân khúc. Dù vậy, xét về tổng thể trang bị, Chery Q vẫn sở hữu nhiều lợi thế để cạnh tranh với Mazda2 Sport và Toyota Yaris.
Hai phiên bản Qool và Quint tiếp tục được nâng cấp đáng kể với màn hình giải trí 15,6 inch, camera 360 độ, hỗ trợ đỗ xe tự động, khoang hành lý trước đóng/mở điện, hệ thống liên lạc Q Talk cùng gói ADAS gồm phanh khẩn cấp tự động AEB, kiểm soát hành trình thích ứng ACC, cảnh báo điểm mù và hỗ trợ giữ làn đường. Bản cao cấp Quint còn sở hữu mâm 17 inch, cửa hậu chỉnh điện, sạc không dây 50W, ghế lái chỉnh điện, cảm biến trước và hệ thống hỗ trợ đỗ xe nâng cao.
Giá hatchback điện Chery Q
Tại Thái Lan, Chery Q được phân phối với ba phiên bản gồm Qlick, Qool và Quint, có giá từ 449.900 - 519.900 Baht (khoảng 354 - 410 triệu đồng). Hãng cũng đi kèm nhiều chính sách hậu mãi như bảo hành xe 8 năm hoặc 200.000 km, bảo hành trọn đời pin cao áp, cứu hộ 24/7 trong 5 năm, miễn phí bảo hiểm một năm, GPS trong 5 năm, bộ sạc AC di động và thảm sàn. Đây là những lợi thế giúp mẫu xe tăng sức cạnh tranh nếu đặt cạnh Mazda2 Sport hay Toyota Yaris.Thể thao
Với mức giá khởi điểm chỉ từ 449.900 Baht (khoảng 354 triệu đồng), mẫu hatchback này hướng tới nhóm khách hàng đang tìm kiếm một chiếc xe đô thị nhỏ gọn nhưng sở hữu nhiều công nghệ hiện đại. Nếu xuất hiện tại Việt Nam trong tương lai, Chery Q được dự báo sẽ trở thành cái tên đáng chú ý bên cạnh Mazda2 Sport và Toyota Yaris ở phân khúc xe đô thị.
Chery Q đang cho thấy tiềm năng trở thành một lựa chọn đáng chú ý nếu được đưa về Việt Nam, đặc biệt với những khách hàng đang cân nhắc giữa xe điện và các mẫu hatchback truyền thống như Mazda2 Sport hay Toyota Yaris.
Hatchback hạng A ở Việt Nam giá rẻ đáng mua
Hatchback hạng A giá rẻ nhất Việt Nam ngày càng có nhiều lựa chọn khi ngoài những mẫu xe thuộc phân khúc cỡ nhỏ còn có thêm các dòng ô tô điện cỡ nhỏ, có giá chưa tới 300 triệu đồng.
Hatchback hạng A Kia Morning MT: 349 triệu đồng
Những đợt ưu đãi giá liên tiếp giúp giá bán bản Kia Morning MT tiêu chuẩn số sàn hiện chỉ còn 349 triệu đồng. Đây là mẫu xe máy xăng có giá bán hấp dẫn nhất thị trường ô tô Việt Nam. Kia Morning hiện do THACO AUTO lắp ráp, phân phối. Phiên bản tiêu chuẩn của mẫu xe này chỉ sở hữu tính năng, trang bị cơ bản đáp ứng nhu cầu của những người lần đầu mua xe ô tô hay những cá nhân, doanh nghiệp mua xe chạy dịch vụ taxi, xe công nghệ…
Hatchback hạng A Toyota Wigo MT: 360 triệu đồng
Cùng phân khúc Kia Morning MT, nếu muốn một mẫu xe nhỏ gọn, nhập khẩu nguyên chiếc khách hàng có thể lựa chọn phiên bản Toyota Wigo số sàn (MT) có giá chỉ 360 triệu đồng. Mẫu xe này nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, sở hữu vẻ ngoài mạnh mẽ, thể thao, tuy nhiên tương tự Morning MT, Toyota Wigo MT cũng thiếu nhiều trang bị, tính năng so với bản số tự động. Mẫu xe này vẫn dùng động cơ xăng 1.2 lít có công suất 87 mã lực và mô-men xoắn cực đại 108 Nm, kết hợp với hộp số số sàn 4 cấp.
Hatchback hạng A Hyundai Grand i10 MT tiêu chuẩn: 360 - 380 triệu đồng
Hyundai Grand i10 MT tiêu chuẩn với hai biến thể sedan và hatchback 5 cửa có giá bán chỉ từ 360 - 380 triệu đồng. Hyundai Grand i10 do TC Motor lắp ráp, phân phối tại Việt Nam. Đây là mẫu ô tô cỡ nhỏ giá rẻ bán chạy nhất Việt Nam với 1.570 xe bán ra trong 4 tháng đầu năm 2024. Không chỉ giá bán, sức hút của mẫu xe này còn đến từ kiểu dáng thiết kế, trang bị tính năng. Hyundai Grand i10 MT tiêu chuẩn vẫn giữ nguyên động cơ Kappa 1.2 lít có công suất 83 mã lực và mô-men xoắn cực đại 114 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp.
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