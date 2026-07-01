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Hà Nội: Nhà phố thương mại tại phường Thanh Xuân chạm ngưỡng 500 triệu đồng/m2

Thứ tư, 14:53 01/07/2026 | Giá cả thị trường
Hồng Thủy
Hồng Thủy
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GĐXH - Sau khi các tuyến đường như Nguyễn Tuân, đường Vành đai 2,5 được mở rộng, giá nhà phố thương mại tại khu vực phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội cũng tăng đáng kể.

Diện mạo mới ở nhiều tuyến đường tại phường Thanh Xuân, Hà Nội 

Phường Thanh Xuân, Hà Nội, đang trở thành điểm đến lý tưởng cho những ai tìm kiếm biệt thự. Với sự phát triển mạnh mẽ và giá nhà đang tăng, khu vực này hứa hẹn sẽ thu hút nhiều cư dân mới vào năm 2026. Sự kết hợp giữa các phường như Thanh Xuân Trung, Thượng Đình, Nhân Chính và Thanh Xuân Bắc tạo nên một trung tâm sống hiện đại và tiện nghi.

Thời gian qua, Hà Nội đang bước vào giai đoạn đẩy mạnh quy hoạch, phát triển hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị và xây dựng các công trình phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Phường Thanh Xuân cũng không nằm ngoài bức tranh đó. Cụ thể, tuyến đường Nguyễn Tuân, một trong những điểm nóng về ùn tắc giao thông cũng đã được mở rộng, tuyến đường Vành đai 2,5 cũng bắt đầu lộ diện sau khi giải phóng mặt bằng đã làm thay đổi diện mạo toàn khu vực.

Giá nhà phố thương mại tại phường Thanh Xuân thiết lập mặt bằng giá mới

Sau khi hạ tầng giao thông phát triển, giá nhà phố thương mại (hay còn gọi shophouse) trên địa bàn phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội cũng có đà tăng trưởng vượt bậc, đặc biệt rao bán rầm rộ hơn là loại hình shophouse chân đế chung cư. 

Đơn cử, căn shophouse chân đế chung cư thuộc dự án Imperia Garden, đường Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, rộng 56m2 hiện đang được rao bán với giá 5 tỷ đồng, tương đương khoảng 89,29 triệu đồng/m2.

Tại dự án Royal City, đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân căn shophouse chân đế chung cư, rộng 41m2 hiện đang được rao bán với giá 4,1 tỷ đồng, tương đương 100 triệu đồng/m2.

Khảo sát trên địa bàn phường Thanh Xuân,loại hình nhà phố thương mại liền kề có lượng thông tin rao bán khá khiêm tốn tại thời điểm đầu tháng 7, tuy nhiên, giá bán của loại hình này cũng có sự tăng trưởng mạnh. Cụ thể, một căn nhà phố thương mại, thiết kế 6 tầng, rộng 102m2 tại đường Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân hiện được định giá 51 tỷ đồng, tương đương 500 triệu đồng/m2.

Theo ghi nhận thực tế, giá nhà phố thương mại trên địa bàn phường Thanh Xuân đã tăng trưởng mạnh trong những năm qua. Theo anh Vũ Văn Tôn, một môi giới bất động sản nội đô Hà Nội cho biết: "Theo đà tăng chung của thị trường bất động sản giai đoạn 2024 - 2026, nhà phố thương mại trên địa bàn phường Thanh Xuân cũng tăng theo. Tuy nhiên, so với nhiều khu vực như Hà Đông, Dương Nội, Kiến Hưng, Phú Lương, An Khánh, Hoài Đức, Từ Liêm, Tây Mỗ, Đại Mỗ gần đó, lượng nhà phố thương mại tại phường Thanh Xuân khiêm tốn hơn". 

Thực tế, hiện nay, nhà phố thương mại cũng khó thanh khoản hơn thời điểm trước, bởi loại hình nhà ở này chủ yếu phục vụ nhu cầu kinh doanh, trong khi đó nhu cầu thuê nhà phố thương mại lại suy giảm.

Theo bà Phạm Thị Miền - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường BĐS Việt Nam (VARS IRE) thực trạng nhà phố thương mại khó cho thuê xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó có sự lệch pha cung – cầu.

Nhiều khu đô thị mới được phát triển nhanh, nhưng tốc độ lấp đầy cư dân lại chậm, khiến lượng khách tiềm năng cho các hoạt động kinh doanh không đủ lớn. "Shophouse muốn hoạt động hiệu quả cần có lưu lượng người qua lại ổn định. Nếu khu vực chưa hình thành cộng đồng dân cư đủ mạnh, việc kinh doanh sẽ rất khó khăn", bà Miền cho biết.

Một vấn đề khác nằm ở mức giá thuê. Nhiều chủ sở hữu kỳ vọng lợi nhuận cao, đưa ra mức giá vượt xa khả năng chi trả của các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Trong khi đó, chi phí vận hành shophouse (nhân sự, điện nước, marketing…) không hề nhỏ, khiến nhiều nhà đầu tư e ngại. "Khoảng cách giữa kỳ vọng và thực tế khiến nhiều giao dịch thuê không thể chốt. Đây là nguyên nhân khiến mặt bằng bị bỏ trống kéo dài", bà Miền nhận định.

Tương tự như khối đế chung cư, shophouse cũng chịu áp lực lớn từ xu hướng tiêu dùng mới. Người dân ngày càng ưa chuộng mua sắm trực tuyến hoặc tìm đến các trung tâm thương mại tích hợp đa tiện ích. Điều này khiến các cửa hàng riêng lẻ, dù nằm trong khu đô thị, vẫn khó thu hút khách.

Hà Nội: Nhà phố thương mại tại phường Thanh Xuân chạm ngưỡng 700 triệu đồng/m2 - Ảnh 1.Hà Nội: Shophouse tại phường Kiến Hưng chạm ngưỡng 600 triệu đồng/m2

GĐXH - Tại thời điểm tháng 5/2026, nhà phố thương mại (shophouse) tại khu vực phường Kiến Hưng, thành phố Hà Nội đã thiết lập mặt bằng mới, giá bán chạm ngưỡng 600 triệu đồng/m2..

Hà Nội: Nhà phố thương mại tại phường Thanh Xuân chạm ngưỡng 700 triệu đồng/m2 - Ảnh 2.Nhà phố thương mại tại nhiều khu đô thị mới tìm khách thuê

GĐXH - Hàng loạt nhà phố thương mại, shophouse tại các khu đô thị mới phía Tây Hà Nội đang rơi vào cảnh bỏ không kéo dài. Dù được thiết kế hiện đại, diện tích lớn, nhưng sức hút với khách thuê lại khá hạn chế, phản ánh những bất cập trong phát triển và khai thác loại hình bất động sản này.

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