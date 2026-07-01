Bất ngờ số tiền về tay khi gửi tiết kiệm 100 triệu đồng 12 tháng

Lãi suất ngân hàng hôm nay

Hiện chỉ còn một số ngân hàng niêm yết công khai lãi suất huy động từ 7%/năm





Hiện chỉ còn một số ngân hàng niêm yết công khai lãi suất huy động từ 7%/năm, chủ yếu áp dụng cho các kỳ hạn dài.

Các ngân hàng niêm yết lãi suất tiết kiệm 7%/năm hoặc trên 7%/năm ngay từ kỳ hạn 6 tháng gồm ACB, MBV, VCBNeo.

Trong đó, ACB niêm yết lãi suất 7,1%/năm cho kỳ hạn 6 tháng, 7,2%/năm cho kỳ hạn 9 tháng và 7,3%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Trong khi đó, hai ngân hàng chuyển giao bắt buộc là MBV và VCBNeo niêm yết lãi suất tiền gửi 7%/năm từ kỳ hạn 6 tháng đến kỳ hạn 36 tháng.

PGBank và VIB cũng niêm yết lãi suất 7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, trong khi LPBank áp dụng mức này với các kỳ hạn 24-25 tháng.

Tại MBBank, mức lãi suất huy động 7%/năm được áp dụng cho tiền gửi kỳ hạn từ 24-60 tháng. Đây là nhà băng niêm yết lãi suất huy động cao nhất trong nhóm Big4 mở rộng.

LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN NIÊM YẾT TẠI CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 1/7/2026 (%/NĂM) NGÂN HÀNG 1 THÁNG 3 THÁNG 6 THÁNG 9 THÁNG 12 THÁNG 18 THÁNG AGRIBANK 4,75 4,75 6,6 6,6 6,8 6,8 BIDV 4,75 4,75 6,6 6,6 6,8 6,8 VIETCOMBANK 4,75 4,75 6,6 6,6 6,8 6,8 VIETCOMBANK 4,75 4,75 6,6 6,6 6,8 6,8 ABBANK 3,8 4 6,25 6,25 6,25 5,8 ACB 4,75 4,75 7,1 7,2 7,3 BAC A BANK 4,55 4,55 6,85 6,85 6,9 6,75 BAOVIETBANK 4,75 4,75 6,6 6,6 6,7 6,7 BVBANK 4,75 4,75 6,7 6,7 6,9 6,7 EXIMBANK 4,6 4,7 5,4 5,4 5,3 5,3 GPBANK 3,6 3,7 5,25 5,35 5,55 5,55 HDBANK 4,2 4,3 5 4,8 5,3 5,6 KIENLONGBANK 4,2 4,2 5,5 5,2 5,5 5,15 LPBANK 4,6 4,65 6,8 6,8 6,9 6,95 MB 4,5 4,7 5,8 5,8 6,35 6,35 MBV 4,6 4,75 7 7 7 7 MSB 4,75 4,75 6,3 6,3 6,8 6,6 NAM A BANK 4,6 4,75 6,4 6,6 6,6 6,9 NCB 4,7 4,75 6,2 6,2 6,4 6,7 OCB 4,75 4,75 6,6 6,6 6,9 6,8 PGBANK 4,75 4,75 6,9 6,9 7 6,8 PVCOMBANK 4,75 4,75 5,3 5,3 5,6 6,3 SACOMBANK 4,5 4,5 6,4 6,4 6,6 6,6 SAIGONBANK 4,75 4,75 6,9 6,7 7,2 7 SCB 1,6 1,9 2,9 2,9 3,7 3,9 SEABANK 3,95 4,45 4,95 5,15 5,3 5,75 SHB 4,6 4,65 6,2 6,4 6,5 6,6 TECHCOMBANK 4,35 4,65 6,55 6,55 6,75 5,85 TPBANK 4,75 4,75 6,05 6,05 6,25 6,25 VCBNEO 4,75 4,75 7 7 7 7 VIB 4,35 4,45 5,7 5,8 7 5,9 VIET A BANK 4,7 4,7 6 6 6,1 6,2 VIETBANK 4,6 4,6 5,9 6 6,1 6,4 VIKKI BANK 4,7 4,7 6 6 6,1 6,1 VPBANK 4,45 4,65 6 6 6 6

Với mức lãi suất ngân hàng trên 7%/năm, Bac A Bank niêm yết lãi suất 7,05%/năm cho tiền gửi kỳ hạn từ 6-11 tháng, 7,1%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 12 tháng.

OCB áp dụng mức lãi suất 7,3%/năm cho khoản tiền gửi trên 500 triệu đồng ở kỳ hạn 36 tháng. Với khoản tiền gửi dưới 100 triệu đồng, khách hàng gửi kỳ hạn 36 tháng vẫn được hưởng mức lãi suất lên tới 7,1%/năm theo biểu niêm yết.

Lãi suất huy động cao nhất theo niêm yết hiện nay thuộc về Saigonbank, lên tới 7,9%/năm cho kỳ hạn 13 tháng. Lãi suất ngân hàng này niêm yết cho kỳ hạn 12 và 18 tháng cũng lần lượt 7,2%/năm và 7%/năm.

Lãi suất tiết kiệm 12 tháng đạt 8,9%/năm

Lãi suất PVcomBank hiện ở mức cao nhất thị trường, lên 10% cho kỳ hạn 12 tháng với số tiền gửi tối thiểu 2.000 tỉ đồng. Ở điều kiện thường, PVcomBank niêm yết lãi suất 12 tháng cao nhất ở mức 5,6% khi khách hàng gửi tiền online và 5,3% khi gửi tiền tại quầy.

Theo sau, HDBank với mức lãi suất 7,2% cho kỳ hạn 12 tháng, điều kiện duy trì số dư tối thiểu 500 tỉ đồng. Ở điều kiện thường, HDBank niêm yết lãi suất 12 tháng cao nhất ở mức 5,3% khi khách hàng gửi tiền online và 5,2% khi gửi tiền tại quầy.

Top những ngân hàng có lãi suất cao khi gửi tiết kiệm 12 tháng ở điều kiện thường có thể kể đến như: Cake by VPBank, BacABank, PGBank,...

CAKE by VPBank đang niêm yết lãi suất cao nhất kỳ hạn 12 tháng ở mức 7,4%/năm khi khách hàng lĩnh lãi cuối kỳ. Khách hàng lĩnh lãi đầu kỳ, theo tháng, nhận lãi suất lần lượt là: 6,59%; 7,02%; 7,08%.

CAKE by VPBank đang tặng thêm lãi suất 1,5%/năm cho Khách hàng cá nhân lần đầu tiên sử dụng sản phẩm tiền gửi có kỳ hạn tại Ngân hàng số CAKE by VPBank. Cộng thêm mức lãi suất ưu đãi này khi gửi tiền ở kỳ hạn 12 tháng, khách hàng sẽ nhận lãi suất cao nhất ở mức 8,9%.

BAC A BANK đang niêm yết lãi suất cao nhất kỳ hạn 12 tháng ở mức 7,1% khi khách hàng cá nhân gửi tiền online trên 1 tỉ đồng, lĩnh lãi cuối kỳ. Đây cũng là mức lãi suất BAC A BANK đang niêm yết cao nhất.

PGBank đang niêm yết lãi suất cao nhất kỳ hạn 12 tháng ở mức 7%/năm khi khách hàng lĩnh lãi cuối kỳ.

Gửi tiết kiệm 100 triệu đồng 12 tháng nhận tiền lãi bao nhiêu?

Bạn có thể tham khảo cách tính tiền lãi để biết số tiền lãi nhận được sau khi gửi tiết kiệm là bao nhiêu. Để tính tiền lãi, bạn có thể áp dụng công thức:

Tiền lãi = tiền gửi x lãi suất %/12 x số tháng gửi

Ví dụ, người dân gửi 100 triệu đồng vào Ngân hàng A, kỳ hạn 12 tháng và hưởng lãi suất 8,9%/năm, số tiền lãi nhận được như sau:

100 triệu đồng x 8,9%/12 x 12 = 8,9 triệu đồng.

Ví dụ, người dân gửi 800 triệu đồng vào Ngân hàng A, kỳ hạn 12 tháng và hưởng lãi suất 7,3%/năm, số tiền lãi nhận được như sau:

800 triệu đồng x 7,3%/12 x 12 = 58,4 triệu đồng.

* Thông tin về lãi suất chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi trong từng thời kì. Vui lòng liên hệ điểm giao dịch ngân hàng gần nhất hoặc hotline ‎để được tư vấn cụ thể.