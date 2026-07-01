Bất ngờ số tiền về tay khi gửi tiết kiệm 100 triệu đồng 12 tháng
GĐXH - Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng trong hệ thống ngân hàng dao động quanh ngưỡng 5,9 - 10%.
Lãi suất ngân hàng hôm nay
Hiện chỉ còn một số ngân hàng niêm yết công khai lãi suất huy động từ 7%/năm, chủ yếu áp dụng cho các kỳ hạn dài.
Các ngân hàng niêm yết lãi suất tiết kiệm 7%/năm hoặc trên 7%/năm ngay từ kỳ hạn 6 tháng gồm ACB, MBV, VCBNeo.
Trong đó, ACB niêm yết lãi suất 7,1%/năm cho kỳ hạn 6 tháng, 7,2%/năm cho kỳ hạn 9 tháng và 7,3%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.
Trong khi đó, hai ngân hàng chuyển giao bắt buộc là MBV và VCBNeo niêm yết lãi suất tiền gửi 7%/năm từ kỳ hạn 6 tháng đến kỳ hạn 36 tháng.
PGBank và VIB cũng niêm yết lãi suất 7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, trong khi LPBank áp dụng mức này với các kỳ hạn 24-25 tháng.
Tại MBBank, mức lãi suất huy động 7%/năm được áp dụng cho tiền gửi kỳ hạn từ 24-60 tháng. Đây là nhà băng niêm yết lãi suất huy động cao nhất trong nhóm Big4 mở rộng.
|LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN NIÊM YẾT TẠI CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 1/7/2026 (%/NĂM)
|NGÂN HÀNG
|1 THÁNG
|3 THÁNG
|6 THÁNG
|9 THÁNG
|12 THÁNG
|18 THÁNG
|AGRIBANK
|4,75
|4,75
|6,6
|6,6
|6,8
|6,8
|BIDV
|4,75
|4,75
|6,6
|6,6
|6,8
|6,8
|VIETCOMBANK
|4,75
|4,75
|6,6
|6,6
|6,8
|6,8
|VIETCOMBANK
|4,75
|4,75
|6,6
|6,6
|6,8
|6,8
|ABBANK
|3,8
|4
|6,25
|6,25
|6,25
|5,8
|ACB
|4,75
|4,75
|7,1
|7,2
|7,3
|BAC A BANK
|4,55
|4,55
|6,85
|6,85
|6,9
|6,75
|BAOVIETBANK
|4,75
|4,75
|6,6
|6,6
|6,7
|6,7
|BVBANK
|4,75
|4,75
|6,7
|6,7
|6,9
|6,7
|EXIMBANK
|4,6
|4,7
|5,4
|5,4
|5,3
|5,3
|GPBANK
|3,6
|3,7
|5,25
|5,35
|5,55
|5,55
|HDBANK
|4,2
|4,3
|5
|4,8
|5,3
|5,6
|KIENLONGBANK
|4,2
|4,2
|5,5
|5,2
|5,5
|5,15
|LPBANK
|4,6
|4,65
|6,8
|6,8
|6,9
|6,95
|MB
|4,5
|4,7
|5,8
|5,8
|6,35
|6,35
|MBV
|4,6
|4,75
|7
|7
|7
|7
|MSB
|4,75
|4,75
|6,3
|6,3
|6,8
|6,6
|NAM A BANK
|4,6
|4,75
|6,4
|6,6
|6,6
|6,9
|NCB
|4,7
|4,75
|6,2
|6,2
|6,4
|6,7
|OCB
|4,75
|4,75
|6,6
|6,6
|6,9
|6,8
|PGBANK
|4,75
|4,75
|6,9
|6,9
|7
|6,8
|PVCOMBANK
|4,75
|4,75
|5,3
|5,3
|5,6
|6,3
|SACOMBANK
|4,5
|4,5
|6,4
|6,4
|6,6
|6,6
|SAIGONBANK
|4,75
|4,75
|6,9
|6,7
|7,2
|7
|SCB
|1,6
|1,9
|2,9
|2,9
|3,7
|3,9
|SEABANK
|3,95
|4,45
|4,95
|5,15
|5,3
|5,75
|SHB
|4,6
|4,65
|6,2
|6,4
|6,5
|6,6
|TECHCOMBANK
|4,35
|4,65
|6,55
|6,55
|6,75
|5,85
|TPBANK
|4,75
|4,75
|6,05
|6,05
|6,25
|6,25
|VCBNEO
|4,75
|4,75
|7
|7
|7
|7
|VIB
|4,35
|4,45
|5,7
|5,8
|7
|5,9
|VIET A BANK
|4,7
|4,7
|6
|6
|6,1
|6,2
|VIETBANK
|4,6
|4,6
|5,9
|6
|6,1
|6,4
|VIKKI BANK
|4,7
|4,7
|6
|6
|6,1
|6,1
|VPBANK
|4,45
|4,65
|6
|6
|6
|6
Với mức lãi suất ngân hàng trên 7%/năm, Bac A Bank niêm yết lãi suất 7,05%/năm cho tiền gửi kỳ hạn từ 6-11 tháng, 7,1%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 12 tháng.
OCB áp dụng mức lãi suất 7,3%/năm cho khoản tiền gửi trên 500 triệu đồng ở kỳ hạn 36 tháng. Với khoản tiền gửi dưới 100 triệu đồng, khách hàng gửi kỳ hạn 36 tháng vẫn được hưởng mức lãi suất lên tới 7,1%/năm theo biểu niêm yết.
Lãi suất huy động cao nhất theo niêm yết hiện nay thuộc về Saigonbank, lên tới 7,9%/năm cho kỳ hạn 13 tháng. Lãi suất ngân hàng này niêm yết cho kỳ hạn 12 và 18 tháng cũng lần lượt 7,2%/năm và 7%/năm.
Lãi suất tiết kiệm 12 tháng đạt 8,9%/năm
Lãi suất PVcomBank hiện ở mức cao nhất thị trường, lên 10% cho kỳ hạn 12 tháng với số tiền gửi tối thiểu 2.000 tỉ đồng. Ở điều kiện thường, PVcomBank niêm yết lãi suất 12 tháng cao nhất ở mức 5,6% khi khách hàng gửi tiền online và 5,3% khi gửi tiền tại quầy.
Theo sau, HDBank với mức lãi suất 7,2% cho kỳ hạn 12 tháng, điều kiện duy trì số dư tối thiểu 500 tỉ đồng. Ở điều kiện thường, HDBank niêm yết lãi suất 12 tháng cao nhất ở mức 5,3% khi khách hàng gửi tiền online và 5,2% khi gửi tiền tại quầy.
Top những ngân hàng có lãi suất cao khi gửi tiết kiệm 12 tháng ở điều kiện thường có thể kể đến như: Cake by VPBank, BacABank, PGBank,...
CAKE by VPBank đang niêm yết lãi suất cao nhất kỳ hạn 12 tháng ở mức 7,4%/năm khi khách hàng lĩnh lãi cuối kỳ. Khách hàng lĩnh lãi đầu kỳ, theo tháng, nhận lãi suất lần lượt là: 6,59%; 7,02%; 7,08%.
CAKE by VPBank đang tặng thêm lãi suất 1,5%/năm cho Khách hàng cá nhân lần đầu tiên sử dụng sản phẩm tiền gửi có kỳ hạn tại Ngân hàng số CAKE by VPBank. Cộng thêm mức lãi suất ưu đãi này khi gửi tiền ở kỳ hạn 12 tháng, khách hàng sẽ nhận lãi suất cao nhất ở mức 8,9%.
BAC A BANK đang niêm yết lãi suất cao nhất kỳ hạn 12 tháng ở mức 7,1% khi khách hàng cá nhân gửi tiền online trên 1 tỉ đồng, lĩnh lãi cuối kỳ. Đây cũng là mức lãi suất BAC A BANK đang niêm yết cao nhất.
PGBank đang niêm yết lãi suất cao nhất kỳ hạn 12 tháng ở mức 7%/năm khi khách hàng lĩnh lãi cuối kỳ.
Gửi tiết kiệm 100 triệu đồng 12 tháng nhận tiền lãi bao nhiêu?
Bạn có thể tham khảo cách tính tiền lãi để biết số tiền lãi nhận được sau khi gửi tiết kiệm là bao nhiêu. Để tính tiền lãi, bạn có thể áp dụng công thức:
Tiền lãi = tiền gửi x lãi suất %/12 x số tháng gửi
Ví dụ, người dân gửi 100 triệu đồng vào Ngân hàng A, kỳ hạn 12 tháng và hưởng lãi suất 8,9%/năm, số tiền lãi nhận được như sau:
100 triệu đồng x 8,9%/12 x 12 = 8,9 triệu đồng.
Ví dụ, người dân gửi 800 triệu đồng vào Ngân hàng A, kỳ hạn 12 tháng và hưởng lãi suất 7,3%/năm, số tiền lãi nhận được như sau:
800 triệu đồng x 7,3%/12 x 12 = 58,4 triệu đồng.
* Thông tin về lãi suất chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi trong từng thời kì. Vui lòng liên hệ điểm giao dịch ngân hàng gần nhất hoặc hotline để được tư vấn cụ thể.
Hà Nội: Nhà phố thương mại tại phường Thanh Xuân chạm ngưỡng 500 triệu đồng/m2Giá cả thị trường - 48 phút trước
GĐXH - Sau khi các tuyến đường như Nguyễn Tuân, đường Vành đai 2,5 được mở rộng, giá nhà phố thương mại tại khu vực phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội cũng tăng đáng kể.
Xe máy điện giá dưới 16 triệu đồng ở Việt Nam đẹp có gu, đi 90km/lần sạc, định vị GPS từ xa cực thông minh, rẻ mà xịnGiá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện mới giá từ 15,99 triệu đồng gây chú ý với màn hình TFT, kết nối điện thoại, công nghệ chống trượt và khả năng di chuyển gần 90 km mỗi lần sạc.
Loại hoa cực quý hiếm được thế giới săn lùng có ở Việt Nam giúp thu lợi hàng nghìn tỷ, xuất khẩu lớn thứ 2 thế giớiGiá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - Loại hoa được mệnh danh là cánh hoa nghìn tỷ bởi những giá trị kinh tế mang lại là hoa hồi.
Giá iPhone 14 Plus, 15 Plus, 16 Plus giảm mạnh, rẻ nhất Việt Nam màn lớn, pin khỏe vẫn xịn chẳng kém iPhone 17 Pro MaxGiá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Giá iPhone 14 Plus, iPhone 15 Plus và iPhone 16 Plus đang giảm rẻ chưa từng thấy, với màn hình lớn ngang ngửa những mẫu Pro Max, bộ ba iPhone Plus có thể chứa những viên pin dung lượng cao và mang lại thời gian sử dụng tuyệt vời.
Giá vàng hôm nay 1/7: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji tăng hay giảm?Giá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn đồng/lượng, lùi về mốc hơn 146 triệu/lượng.
Tỷ giá USD hôm nay 1/7: Đồng Đô la Mỹ tăng nhẹ khối ngân hàng, thị trường tự do ổn địnhGiá cả thị trường - 5 giờ trước
GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ tư ngày 1/7/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.
Giá bạc hôm nay 1/7: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ nhích nhẹ phiên đầu thángGiá cả thị trường - 5 giờ trước
GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 1/7, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ nhích nhẹ lên vùng 60 triệu đồng/kg.
Trải nghiệm ô tô điện giá 199 triệu đồng bán tại Việt Nam thiết kế xinh xắn, đi 170 km/lần sạc, trang bị vượt tầm có đáng mua?Giá cả thị trường - 6 giờ trước
GĐXH - Ô tô điện cỡ nhỏ đang được phân phối tại Việt Nam gây chú ý nhờ mức giá chỉ từ 199 triệu đồng, phạm vi hoạt động 170 km.
Rẻ hơn cả Vision, xe ga 125cc của Honda giá 30,8 triệu đồng thiết kế hoài cổ, trang bị chẳng kém SH ModeGiá cả thị trường - 8 giờ trước
GĐXH - Xe ga 125cc của Honda đã chính thức trình làng với mức giá hấp dẫn, gây ấn tượng hơn cả Vision và SH Mode nhờ thiết kế hoài cổ, trang bị xịn xò.
Thị trường bánh Trung thu 2026: Mẫu mã đổi mới, giá trị truyền thống vẫn là điểm tựaGiá cả thị trường - 20 giờ trước
GĐXH - Mùa Trung thu 2026 đang đến gần, thị trường bánh Trung thu bắt đầu sôi động với hàng loạt sản phẩm mới. Không chỉ cạnh tranh về hương vị, nhiều thương hiệu còn đầu tư mạnh vào thiết kế, câu chuyện văn hóa và giá trị truyền thống, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng đối với những món quà vừa đẹp mắt, vừa giàu ý nghĩa.
Đẹp tựa SH125, SH160, xe máy điện bán tại Việt Nam giá 26 triệu đồng trang bị như xe xăng cao cấp, rẻ hơn VisionGiá cả thị trường
GĐXH - Xe máy điện đã có mặt tại đại lý sở hữu thiết kế sang trọng không thua kém Honda SH 125i và SH 160i, giá bán siêu rẻ chỉ từ 26 triệu đồng.