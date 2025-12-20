Giá vàng hôm nay 20/12: Vàng SJC điều chỉnh, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji, Phú Quý, PNJ ra sao?
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC tăng nhẹ còn vàng nhẫn các thương hiệu hầu như giữ nguyên so với chốt phiên chiều qua.
Giá vàng hôm nay trong nước
Mở cửa phiên giao dịch 20/12, giá vàng miếng SJC tăng 200.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên giao dịch hôm qua, niêm yết ở mức 154,6-156,6 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Giá vàng SJC tại Ngân hàng ACB đầu giờ sáng nay được giao dịch trong vùng giá 155,6-156,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Giá vàng nhẫn trong nước sáng nay được một số thương hiệu điều chỉnh tăng, trong khi một số khác lại giữ nguyên.
Đầu giờ sáng 20/12, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được giao dịch ở mức 150,5-153,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 200.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức chốt hôm qua.
Trong khi đó, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji mở cửa phiên giao dịch hôm nay bằng với mức kết hôm qua, niêm yết ở mức 151-154 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu cũng đứng im so với mức kết hôm qua, giao dịch ở mức 152,2-155,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Phiên giao dịch ngày 19/12, giá vàng miếng SJC đóng cửa ở mức 154,4-156,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi so với kết phiên giao dịch 18/12.
Giá vàng hôm nay thế giới
Giá vàng thế giới sáng nay giảm nhẹ. Lúc 9h05' ngày 20/12 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.337,7 USD/ounce, giảm 16,3 USD/ounce so với đêm qua.
Sáng 20/12, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá hơn 139 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 17,6 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.
Lúc 20h ngày 19/12 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức 4.354 USD/ounce, hợp đồng giao tháng 2 đạt 4.358 USD/ounce.
