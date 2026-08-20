Giá vàng hôm nay 20/8: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji tăng bao nhiêu?

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Nguyễn Ngân (th)
Nguyễn Ngân (th)
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GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng SJC tăng gần 4 triệu, vượt 146 triệu/lượng.

Giá vàng hôm nay 20 / 8: Vàng SJC và Bảo Tín Minh Châu tăng Mạnh - Ảnh 1.Giá vàng hôm nay 19/8: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji giảm sâu

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và nhẫn cũng lao dốc theo đà thê giới, giảm tới 1,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng hôm nay 20 / 8: Vàng SJC và Bảo Tín Minh Châu tăng Mạnh - Ảnh 2.

Giá vàng miếng SJC được điều chỉnh lên mức 143,5-146,5 triệu đồng/lượng

Mở cửa phiên giao dịch hôm nay (20/8), vào lúc 8h36', giá vàng miếng SJC được điều chỉnh lên mức 143,5-146,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng tới 3,8 triệu đồng một lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên giao dịch hôm qua.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ được giao dịch ở mức 143-146 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), cũng tăng 3,8 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với mức chốt hôm qua.

Tương tự, giá vàng nhẫn tròn ép vỉ 9999 của Bảo Tín Mạnh Hải cũng tăng 3,8 triệu đồng mỗi lượng ở cả chiều mua và bán so với mức kết hôm qua, niêm yết đầu phiên hôm nay ở mức 143,8-147,8 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Trong khi đó, giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu đầu giờ sáng nay tăng 3,5 triệu đồng mỗi lượng ở chiều mua và đắt hơn 3,6 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với mức kết hôm qua, giao dịch ở mức 143,7-147,7 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Trong nước, phiên giao dịch ngày 19/8 ghi nhận giá vàng miếng SJC tăng và vàng nhẫn giảm sâu so với phiên liền trước.

Đến cuối phiên 19/8, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 139,7-142,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Chiều 19/8, SJC niêm yết giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 139,2-142,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Bảo Tín Minh Châu niêm yết vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 140,2-144,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên liền trước.

Giá vàng hôm nay thế giới

Sáng nay, giá vàng tiến sát 4.500 USD/ounce. Lúc 9h30, giá vàng đạt 4.492 USD/ounce, tăng 2.91% trong 24 giờ qua, tương ứng với tăng 126.86 USD/Ounce.

Trên thị trường thế giới, tính đến 20h ngày 19/8 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay đạt 4.490 USD/ounce. Hợp đồng vàng giao tháng 12/2026 trên sàn Comex New York được giao dịch ở mức 4.542 USD/ounce.

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