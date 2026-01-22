Giá vàng hôm nay 22/1: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý giảm bao nhiêu?

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Giá vàng hôm nay trong nước

Vàng miếng SJC được điều chỉnh giảm 1,8 triệu đồng/lượng.

Mở cửa phiên giao dịch 22/1, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh giảm 1,8 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức kết của phiên giao dịch hôm qua, giao dịch ở mức 166,7-168,7 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng SJC tại Ngân hàng ACB chiều nay được giao dịch trong vùng giá 167-169 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Cùng xu hướng, giá vàng nhẫn trong nước hôm nay cũng được các thương hiệu điều chỉnh đi xuống.

Đầu giờ sáng 22/1, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được giao dịch ở mức 164,6-167,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và hạ 1,4 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với mức chốt hôm qua.

Tương tự, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji đầu giờ sáng nay giảm 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức kết của phiên giao dịch hôm qua, niêm yết ở mức 164,5-167,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Phiên 21/1, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tăng mạnh thêm khoảng 3,8-4,9 triệu đồng.

Cụ thể, tới cuối phiên giao dịch ngày 21/1, giá vàng miếng 9999 tại SJC được niêm yết ở mức 168,5-170,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 4,4 triệu đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 165,9-168,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 4,9 triệu đồng ở cả hai chiều. Doji niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 165-168 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng tổng cộng 4 triệu đồng so với phiên liền trước. Bảo Tín Minh Châu công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 167-170 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 3,9 triệu đồng so với phiên liền trước.

Tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do đứng ở mức 26.650 đồng/USD (giá bán). Trước đó, tháng 11 có lúc USD tự do lên gần 28.000 đồng/USD.

Giá vàng hôm nay thế giới

Giá vàng thế giới hôm nay quay đầu giảm. Lúc 8h37' ngày 22/1 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.799,4 USD/ounce, giảm 78,6 USD/ounce so với đêm qua.

Sáng 22/1, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá hơn 153,6 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 15,1 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Tới 20h15 ngày 21/1 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.878 USD/ounce. Vàng giao tháng 2/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.868 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 21/1 cao hơn khoảng 85,8% (tương đương tăng 2.253 USD/ounce) so với đầu năm 2025. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 155,2 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 15,3 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối phiên 21/1.