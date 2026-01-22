Giá vàng hôm nay 22/1: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý giảm bao nhiêu?
GĐXH - Giá vàng hôm nay ghi nhận cả vàng miếng và nhẫn đều giảm mạnh.
Giá vàng hôm nay trong nước
Mở cửa phiên giao dịch 22/1, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh giảm 1,8 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức kết của phiên giao dịch hôm qua, giao dịch ở mức 166,7-168,7 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Giá vàng SJC tại Ngân hàng ACB chiều nay được giao dịch trong vùng giá 167-169 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Cùng xu hướng, giá vàng nhẫn trong nước hôm nay cũng được các thương hiệu điều chỉnh đi xuống.
Đầu giờ sáng 22/1, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được giao dịch ở mức 164,6-167,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và hạ 1,4 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với mức chốt hôm qua.
Tương tự, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji đầu giờ sáng nay giảm 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức kết của phiên giao dịch hôm qua, niêm yết ở mức 164,5-167,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Phiên 21/1, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tăng mạnh thêm khoảng 3,8-4,9 triệu đồng.
Cụ thể, tới cuối phiên giao dịch ngày 21/1, giá vàng miếng 9999 tại SJC được niêm yết ở mức 168,5-170,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 4,4 triệu đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.
SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 165,9-168,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 4,9 triệu đồng ở cả hai chiều. Doji niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 165-168 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng tổng cộng 4 triệu đồng so với phiên liền trước. Bảo Tín Minh Châu công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 167-170 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 3,9 triệu đồng so với phiên liền trước.
Tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do đứng ở mức 26.650 đồng/USD (giá bán). Trước đó, tháng 11 có lúc USD tự do lên gần 28.000 đồng/USD.
Giá vàng hôm nay thế giới
Giá vàng thế giới hôm nay quay đầu giảm. Lúc 8h37' ngày 22/1 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.799,4 USD/ounce, giảm 78,6 USD/ounce so với đêm qua.
Sáng 22/1, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá hơn 153,6 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 15,1 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.
Tới 20h15 ngày 21/1 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.878 USD/ounce. Vàng giao tháng 2/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.868 USD/ounce.
Giá vàng thế giới đêm 21/1 cao hơn khoảng 85,8% (tương đương tăng 2.253 USD/ounce) so với đầu năm 2025. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 155,2 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 15,3 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối phiên 21/1.
Giá bạc hôm nay (22/1): Sau phiên sáng lao dốc, thị trường quay đầu bứt tốc mạnh mẽGiá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Giá bạc hôm nay giảm mạnh tại thời điểm mở phiên, nhưng qua các nhịp điều chỉnh trong sáng nay, giá đã hồi phục đến 1,2 triệu đồng/kg.
Trải nghiệm xe số Honda Wave Alpha 110cc 2026 giá 17,9 triệu đồng xứng danh xe số đẹp, rẻ, tiết kiệm nhất Việt NamGiá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - Xe số Honda Wave Alpha 110cc không chỉ đẹp, rẻ lại cực kỳ tiết kiệm xăng.
Xe máy điện giá 27,9 triệu đồng ở Việt Nam đẹp tựa Vision, đi 120km/lần sạc, rẻ chỉ ngang xe số Wave AlphaGiá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện giá chưa tới 30 triệu đồng gây chú ý nhờ thiết kế kiểu Vision, ắc quy 72V-38Ah đi 120 km/lần sạc và phanh đĩa đôi.
MPV 7 chỗ giá 315 triệu đồng thiết kế đẹp mắt, trang bị hiện đại sánh ngang Mitsubishi Xpander, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10Giá cả thị trường - 6 giờ trước
GĐXH - MPV 7 chỗ của Kia với thiết kế bắt mắt, trang bị đáng chú ý và giá bán khởi điểm từ 315 triệu đồng.
Xe ga giá 30 triệu đồng ở Việt Nam, thiết kế độc đáo đẹp như SH Mode, trang bị tiện ích, tiết kiệm xăng, rẻ hơn VisionGiá cả thị trường - 22 giờ trước
GĐXH - Xe ga vừa gia nhập thị trường Việt Nam đang được khách hàng quan tâm nhờ thiết độc đáo và mới lạ, dễ hút khách hơn Honda Vision với mức giá chỉ khoảng 30 triệu đồng.
Hà Nội: Bất ngờ trước giá chung cư trên địa bàn 5 xã Thanh Trì, Đại Thanh, Nam Phù, Ngọc Hồi và Hồng Vân đầu năm 2026Giá cả thị trường - 22 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, thị trường căn hộ chung cư tại 5 xã mới: Thanh Trì, Đại Thanh, Nam Phù, Ngọc Hồi và Hồng Vân (Hà Nội) được hình thành từ huyện Thanh Trì cũ tiếp tục khiến người mua nhà bất ngờ.
Giá bạc hôm nay (21/1): Thị trường trong nước hạ nhiệt, giá giao dịch lùi thêm khoảng 1 triệu đồng/kgGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá bạc hôm nay có dấu hiệu hạ nhiệt khi thị trường trong nước mở phiên ở vùng 98 triệu đồng/kg nhưng đến trưa cùng ngày, giá đã lùi về vùng 97 triệu đồng/kg.
Giá vàng hôm nay 21/1: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, PNJ, Phú Quý điều chỉnhGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và vàng nhẫn cùng lập kỷ lục cao lịch sử mới.
SUV hạng B Kia Seltos 2026 giá 278 triệu đồng trang bị hiện đại, tính năng an toàn cao, cạnh tranh Hyundai Creta, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - SUV hạng B Kia Seltos 2026 đã có mặt tại đại lý ở Ấn Độ với mức giá khởi điểm chỉ từ 278 triệu đồng, dân tình săn đón hơn Honda HR-V vì quá rẻ.
Trải nghiệm xe máy điện giá 27,69 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế đẹp chẳng kém SH Mode, động cơ siêu mạnh, tính năng NFC, chống trộm, rẻ hơn VisonGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Xe máy điện tầm 27,69 triệu đồng gây chú ý nhờ thiết kế chắc khỏe, động cơ 2.800W, phanh đĩa đôi và loạt tiện ích như NFC, chống trộm.
Trải nghiệm xe máy điện giá 27,69 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế đẹp chẳng kém SH Mode, động cơ siêu mạnh, tính năng NFC, chống trộm, rẻ hơn VisonGiá cả thị trường
GĐXH - Xe máy điện tầm 27,69 triệu đồng gây chú ý nhờ thiết kế chắc khỏe, động cơ 2.800W, phanh đĩa đôi và loạt tiện ích như NFC, chống trộm.