Trải nghiệm xe máy điện giá 27,69 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế đẹp chẳng kém SH Mode, động cơ siêu mạnh, tính năng NFC, chống trộm, rẻ hơn Vison

Thứ tư, 07:09 21/01/2026 | Giá cả thị trường
K.N (th)
K.N (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Xe máy điện tầm 27,69 triệu đồng gây chú ý nhờ thiết kế chắc khỏe, động cơ 2.800W, phanh đĩa đôi và loạt tiện ích như NFC, chống trộm.

Trải nghiệm xe máy điện giá 27 , 69 triệu đồng với thiết kế đẹp và động cơ mạnh mẽ - Ảnh 1.Xe máy điện giá 22 triệu đồng đẹp long lanh sánh ngang Lead, Vision, rẻ chỉ như xe số Wave Alpha liệu sẽ được lòng khách hàng?

GĐXH - Xe máy điện đẹp long lanh với ngoại hình ăn đứt Honda Vision và LEAD, giá chỉ từ 20 triệu đồng.

Xe máy điện ở Việt Nam thiết kế đẹp chẳng kém SH Mode, động cơ siêu mạnh, tính năng NFC, chống trộm

Trải nghiệm xe máy điện giá 27 , 69 triệu đồng với thiết kế đẹp và động cơ mạnh mẽ - Ảnh 2.

Dibao LS007

Dibao LS007 đang nổi lên như một cái tên rất đáng cân nhắc. Không còn kiểu xe điện "dáng mỏng – đồ chơi", LS007 đi theo hướng chắc chắn và trưởng thành hơn thân xe dài, bánh lớn, khung xe đầm, nhìn tổng thể có nét giống một chiếc scooter "xịn" hơn là xe điện phổ thông.

Dibao LS007 có kích thước tổng thể 1.920 x 700 x 1.110 mm, tức thuộc nhóm xe điện kích thước lớn, tạo cảm giác bề thế và ổn định khi vận hành. Xe cũng khá nặng với khối lượng 120 kg, đổi lại là độ đằm khi chạy phố tốt hơn nhiều mẫu xe nhẹ ký – vốn thường cho cảm giác "chòng chành" khi đi nhanh hoặc chạy qua đoạn đường xấu.

Trải nghiệm xe máy điện giá 27 , 69 triệu đồng với thiết kế đẹp và động cơ mạnh mẽ - Ảnh 3.

LS007 cũng được Dibao đầu tư phần nhận diện khá hiện đại.

Một điểm cộng thực tế đến từ bộ lốp không săm 90/90-14, bánh lớn giúp xe lăn êm hơn, vượt gờ giảm tốc nhẹ nhàng hơn, bám đường tốt hơn khi gặp mặt đường trơn. Đặc biệt với người dùng đô thị hay gặp đường mưa và đoạn ngập nhẹ, bánh lớn và thân xe đầm là combo rất đáng giá.

Không chỉ để "trưng", LS007 cũng được Dibao đầu tư phần nhận diện khá hiện đại. Hệ thống đèn Full LED được quảng bá "siêu sáng", đây là chi tiết quan trọng với xe điện vì người dùng thường hay chạy tối hoặc chạy đường ngắn trong phố nhưng thiếu sáng. Đèn sáng tốt vừa giúp an toàn hơn, vừa khiến xe trông "đắt tiền" hơn đáng kể.

Nếu thiết kế là thứ "chạm mắt" thì thông số vận hành lại là thứ khiến LS007 có cơ sở thuyết phục người mua. Xe sử dụng động cơ điện công suất tối đa 2.800W. Xe đạt tốc độ trong khoảng 45–54 km/h. Đây là mức tốc độ vừa đủ thực dụng cho đô thị không quá chậm gây ì nhưng cũng không quá cao để người dùng phổ thông thấy "ngại" khi làm quen.

Dibao LS007 sử dụng bộ ắc quy 72V (5x12V) 22Ah, kết hợp mức tiêu thụ điện năng khoảng 42,29 Wh/km. Theo công bố, xe có thể chạy 60–100 km/lần sạc tùy điều kiện thực tế như tải trọng và tốc độ.

Trải nghiệm xe máy điện giá 27 , 69 triệu đồng với thiết kế đẹp và động cơ mạnh mẽ - Ảnh 4.

Xe còn có tính năng ngắt hoạt động động cơ khi hạ chân chống cạnh

Thực tế sử dụng xe điện luôn phụ thuộc khá nhiều vào thói quen vặn ga và đường sá, nhưng nếu bạn đi làm – đi học quanh quẩn nội đô, con số này hoàn toàn có thể đáp ứng nhu cầu 2–3 ngày/1 lần sạc với tần suất vừa phải.

Về an toàn, đây là điểm mà LS007 "ăn tiền" và xe trang bị phanh đĩa cả bánh trước và bánh sau, trong khi nhiều mẫu xe điện cùng tầm giá vẫn dùng đĩa trước – cơ sau. Phanh đĩa đôi giúp lực hãm tốt hơn, kiểm soát tốt hơn khi đang chạy tốc độ cao hoặc gặp tình huống bất ngờ.

Ngoài ra, xe còn có tính năng ngắt hoạt động động cơ khi hạ chân chống cạnh – một trang bị nhỏ nhưng rất hữu ích, nhất là khi người dùng mới, học sinh hoặc người lớn tuổi đôi khi quên gạt chân chống. Điểm thú vị là LS007 còn được nhấn mạnh ở "chất công nghệ" khởi động bằng thẻ từ NFC, kết nối smartphone và chống trộm.

Ở phân khúc xe điện, chống trộm và mở khóa tiện là những thứ tác động trực tiếp đến trải nghiệm hàng ngày. Người dùng đi học/đi làm thường gửi xe ở khu trọ, bãi xe chung cư, trường học… nên những tính năng này tạo cảm giác yên tâm rõ rệt.

Thời gian sạc tối đa theo công bố lên tới 14 tiếng, phù hợp với kiểu sạc qua đêm. Đổi lại, Dibao đưa ra thời gian bảo hành khá tốt: tối đa 36 tháng, giúp người dùng phổ thông bớt "căng thẳng" khi mua xe điện.

Giá xe máy điện LS007

Điểm khiến nhiều người chú ý là mức giá niêm yết 27.690.000 đồng nhưng những gì mẫu xe này mang lại lại khá "vượt khung" so với mặt bằng chung: động cơ mạnh tới 2.800W, phanh đĩa trước và sau, lốp không săm bản lớn và hệ thống đèn LED toàn xe.

Nếu bạn cần một chiếc xe điện "đủ lực", bánh lớn, phanh tốt và có thêm các tính năng thông minh như NFC, chống trộm, LS007 rõ ràng là lựa chọn đáng tham khảo trong nhóm giá hơn 27 triệu đồng.

Xe ga điện giá rẻ trên thị trường Việt Nam

Hiện nay, các mẫu xe máy điện giá rẻ ngày càng nhiều, phù hợp với phong cách ưa hiện đại của giới học sinh, sinh viên. Trong đó, không ít mẫu xe máy điện giá rẻ dưới 20 triệu đồng có ưu điểm thiết kể trẻ trung, nhiều tiện ích và quãng đường được xa với một lần sạc đầy.

DK Roma SX: 19,99 triệu đồng

Trải nghiệm xe máy điện giá 27 , 69 triệu đồng với thiết kế đẹp và động cơ mạnh mẽ - Ảnh 5.

Nhà sản xuất cho biết, bộ đèn này cũng giúp ánh sáng được tập trung và sáng hơn đến 20%. Bên cạnh đó, đồng hồ LCD điện tử size 5 inches trên xe hiển thị đầy đủ thông số vận hành: Số kilomet di chuyển, vận tốc, vạch năng lượng, tín hiệu xin hướng...

Xe máy điện DK Roma SX 2023 sở hữu động cơ công suất 1000W. Xe có thể vận hành với vận tốc tối đa 60km/h. Với 5 bình ắc quy 60V – 20Ah làm nguồn cấp điện thì DK Roma SX 2023 hoàn toàn di chuyển quãng đường hơn 80km trong một lần sạc đầy.

Với giá niêm yết ở mức chỉ 19,99 triệu đồng, mẫu xe này sẽ là lựa chọn hợp túi tiền của các bạn tân sinh viên.

Dibao Pansy S2: 19 triệu đồng

Trải nghiệm xe máy điện giá 27 , 69 triệu đồng với thiết kế đẹp và động cơ mạnh mẽ - Ảnh 6.

DK Roma SX là xe máy điện giá rẻ được lắp ráp tại Việt Nam. Điểm nhấn của mẫu xe này là kiểu dáng scooter vỏ liền khối giống như mẫu máy xăng Vespa Primavera S thế hệ trước, nhất là cụm đèn pha vuông Full LED.

Nếu như DK Roma SX hao hao chiếc Vespa Primavera S dành cho tay lái nam, thì ngược lại, Dibao Pansy S2 cũng là mẫu xe điện được lắp ráp trong nước khá giống Vespa LX - thế hệ trước Vespa Primavera, nhất là ở cụm đèn tròn ngắn phía trên yếm.

Chiếc Dibao Pansy S2 sở hữu một màu đơn sắc bóng bẩy nhờ công nghệ sơn tĩnh điện tiên tiến trên vỏ nhựa ABS – PP cao cấp nhất hiện nay.

Hệ thống đèn xe là Full LED, sử dụng đồng hồ điện tử hiện đại, công suất của xe trung bình ở mức bình thường là 1.000W và đạt cực đại có thể lên đến 1.500W. Tải trọng của xe cũng khá lớn ở mức 220 kg, trong khi trọng lượng toàn bộ xe chỉ có trên dưới 70 kg.

Động cơ của Dibao Pansy SQ là loại 60V 20Ah với công suất đ lên đến 1500W. Xe có thể tăng tốc nhanh, với tốc độ tối đa là 55km/h. Giá niêm yết của nhà sản xuất là 19,2 triệu đồng, tuy nhiên, hiện nay tại các đại lý, mẫu xe này hiện được giảm giá khá sâu về mức 18,5 triệu đồng. Mẫu xe này có thể di chuyển khoảng 80km với mỗi lần sạc đầy, với tốc độ chỉ khoảng 55km/h.

Yadea VIGOR 2023 (16,9-17,9 triệu đồng)

Trải nghiệm xe máy điện giá 27 , 69 triệu đồng với thiết kế đẹp và động cơ mạnh mẽ - Ảnh 7.

Mẫu xe điện Yadea VIGOR sở hữu thiết kế lạ mắt và khác biệt so với những mẫu xe máy điện hiện có trên thị trường. Dải đèn LED độc đáo cùng thương hiệu xe nằm ngay giữa trên đầu xe là một trong những điểm nhấn của chiếc xe. Cùng với đó, đèn pha lớn full LED với kích thước lớn đặt tầm thấp chiếm gần trọn bề ngang mặt nạ trước.

Màn hình xe YADEA VIGOR được thiết kế theo kiểu tràn viền. Màn hình LCD với khả năng chống chói, chống nước tốt đem đến trải nghiệm tốt nhất cho người lái.

Xe máy điện YADEA VIGOR sở hữu cho mình động cơ GTR 3.0 độc quyền của hãng YADEA, công suất đạt 600W với tốc độ tối đa là 43km/h. Xe sử dụng ắc quy Graphene TTFAR với hành trình 71km/lần sạc, đáp ứng nhu cầu di chuyển đi học thường ngày. Ngoài ra, xe cũng được trang bị chìa khóa thông minh, có chức năng chống trộm và khóa bánh đảm bảo an toàn.

Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

