SUV hạng B Kia Seltos 2026 giá 278 triệu đồng trang bị hiện đại, tính năng an toàn cao, cạnh tranh Hyundai Creta, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10

Kia Seltos 2026 đã chính thức ra mắt tại thị trường Ấn Độ.

Dải sản phẩm Kia Seltos mới được phân phối với 4 phiên bản gồm HTE, HTK, HTX và GTX. Trong bài viết này, chúng tôi tập trung vào phiên bản HTE(O) – phiên bản thứ hai từ dưới lên, được nâng cấp thêm một số trang bị so với bản tiêu chuẩn, mang lại cảm giác cao cấp hơn. Dựa trên nền tảng K3 mới, Seltos thế hệ mới có kích thước lớn hơn so với thế hệ trước. Nhờ nền tảng này, không gian nội thất rộng rãi hơn, chất lượng vận hành được cải thiện và kết cấu thân xe cũng chắc chắn hơn.

Seltos thế hệ mới có kích thước lớn hơn so với thế hệ trước.

Cụ thể với phiên bản HTE(O), đây là bản nằm ngay trên HTE tiêu chuẩn.

Xe sở hữu lưới tản nhiệt cỡ lớn, cản trước thiết kế lại với bề mặt hoàn thiện dạng sợi và phối màu hai tông, cùng bộ mâm 16 inch. Các tùy chọn màu ngoại thất bao gồm Imperial Blue, Aurora Black Pearl, Gravity Grey, Morning Haze, Pewter Olive, Ivory Silver Gloss, Magma Red, Frost Blue và Glacier White Pearl.

Phiên bản Seltos HTE(O) không có cửa sổ trời như các bản cao hơn

Phiên bản Seltos HTE(O) không có cửa sổ trời như các bản cao hơn, nhưng vẫn được trang bị cánh lướt gió, thanh giá nóc, cản xe sơn cùng màu thân xe và ăng-ten vây cá mập. Tay nắm cửa dạng ẩn và cơ cấu mở nắp ca-pô thủy lực cũng là những điểm mới. Ở phía sau, xe được trang bị camera lùi ngay từ phiên bản cơ sở. Dung tích khoang hành lý được tăng lên nhờ nền tảng K3 mới, đồng thời có đèn chiếu sáng khoang hành lý và bánh dự phòng.





Bên trong nội thất, không gian được cải thiện cùng nhiều công nghệ mới.

Ở khu vực bảng táp-lô, Seltos HTE(O) được trang bị màn hình hiển thị kỹ thuật số cho người lái, hỗ trợ Android Auto và Apple CarPlay không dây, màn hình người lái 12 inch và màn hình cảm ứng trung tâm 10,25 inch. Vô-lăng có thể điều chỉnh, tích hợp các nút điều khiển như ga tự động, âm thanh… Ghế lái chỉnh tay.





Seltos HTE(O) được trang bị màn hình hiển thị kỹ thuật số

Phiên bản HTE(O) tầm trung được trang bị nhiều tính năng an toàn, bao gồm 6 túi khí, ABS, EBD, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hệ thống giám sát áp suất lốp (TPMS) và phanh đĩa trên cả bốn bánh. Tuy không có các tính năng ADAS cấp độ 2 (chỉ có trên các bản cao hơn), xe vẫn được trang bị cảnh báo quá tốc độ, dây an toàn 3 điểm, móc ghế trẻ em và cảm biến chống lật với chức năng tự động khóa cửa khi xảy ra va chạm.

Phiên bản HTE(O) tầm trung được trang bị nhiều tính năng an toàn, bao gồm 6 túi khí

Kia Seltos HTE(O) được trang bị động cơ xăng hút khí tự nhiên 1.5L cho công suất 115 mã lực và mô-men xoắn 144 Nm, đi kèm hộp số sàn hoặc CVT. Ngoài ra còn có tùy chọn động cơ xăng tăng áp 1.5L cho công suất 160 mã lực, mô-men xoắn 253 Nm và động cơ diesel 1.5L cho công suất 116 mã lực, mô-men xoắn 250 Nm.

Nhìn chung, dù phiên bản HTE(O) thiếu một số trang bị quan trọng so với các bản cao cấp hơn, nhưng bản thân nó vẫn mang lại giá trị rất tốt, đóng vai trò cầu nối giữa bản HTE tiêu chuẩn và các phiên bản cao cấp. Xe có thiết kế mạnh mẽ, tạo ấn tượng tốt khi vận hành trên đường và mang lại sự thoải mái đáng kể cho người dùng.

Giá SUV hạng B Kia Seltos 2026

Hiện hãng đã bắt đầu nhận đặt xe, trong khi việc giao xe dự kiến sẽ khởi động từ giữa tháng 1. Với mức giá khởi điểm từ 10,99 lakh Rs (khoảng 278 triệu đồng) và cao nhất lên tới 19,99 lakh Rs (tương đương 505 triệu đồng), Seltos mới sẽ cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như Hyundai Creta, Maruti Grand Vitara, Victoris, Tata Sierra… trong phân khúc SUV cỡ trung vốn rất khốc liệt.

Xe ô tô dưới 500 triệu đồng 'bao sang', giá nhất thị trường

Xe ô tô nhỏ gọn có giá thành cực hấp dẫn và là lựa chọn hàng đầu của người dùng Việt, trong đó nhiều cái tên 'nổi trội' cũng góp mặt, được đánh giá không thua gì 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 hay Kia Morning.

VinFast VF 5 Plus

VinFast VF5 Plus.

Giá từ 442 triệu đồng.

VinFast VF 5 Plus nổi bật với thiết kế hiện đại, trẻ trung với dải đèn pha LED hình chữ V đặc trưng ở phía trước và phía sau. Đèn pha và đèn hậu đặt thấp hợp xu hướng mới.

Kích thước dài x rộng x cao lần lượt 3.967 x 1.723 x 1.578 mm, chiều dài cơ sở 2.514 mm, cho thấy VF 5 Plus là mẫu xe nhỏ gọn, hợp di chuyển đô thị, nhưng vẫn sở hữu không gian nội thất rộng rãi hơn các đối thủ đồng hạng.

Nội thất bên trong thiết kế theo phong cách tối giản, bao gồm các tiện nghi nổi bật như màn hình trung tâm 8 inch, bảng đồng hồ điện tử 7 inch, hệ thống lọc không khí PM2.5, cần số kiểu núm xoay.

Mẫu xe điện nhà VinFast đầy đủ các công nghệ an toàn và hỗ trợ lái hàng đầu phân khúc như 6 túi khí, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo giao thông phía sau, cảnh báo điểm mù…

Hiện tại, VinFast VF 5 Plus được phân phối với 2 phiên bản la-zăng lõi thép 16 inch và la-zăng hợp kim 17 inch. Áp dụng các ưu đãi hiện hành, khách hàng có thể nhận khoản ưu đãi tiền mặt lên tới gần 18 triệu đồng, đưa giá xe về chỉ từ 442 triệu đồng. Đây là lựa chọn số 1 với nhóm khách hàng mua ô tô lần đầu, hoặc đang có nhu cầu chuyển sang các phương tiện tiết kiệm chi phí, thân thiện với môi trường.

Giá xe Hyundai Grand i10

Hyundai Grand i10.

Từ 360 - 435 triệu đồng.

Đứng đầu trong danh sách này không thể không nhắc đến 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 có mức giá từ 360 đến 435 triệu đồng tùy từng phiên bản. Là một trong những mẫu xe giá rẻ bán chạy nhất phân khúc Sedan cỡ nhỏ bởi ngoại hình trẻ trung, hiện đại lại được trang bị nhiều tiện nghi.

Nội thất của Grand i10 được bố trí hài hòa, với vật liệu chủ đạo là nhựa và nỉ nhưng vẫn đem lại cảm giác cao cấp. Màn hình cảm ứng 8 inch đặt nổi, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, mang lại trải nghiệm giải trí mượt mà cho người dùng. Không gian bên trong cũng khá rộng rãi, hàng ghế sau cho phép hành khách ngồi thoải mái ngay cả trên những hành trình dài.

Hyundai Grand i10 2024 được trang bị động cơ 1.2L, sản sinh công suất 83 mã lực và mô-men xoắn 114 Nm. Hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp, giúp xe vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ khoảng 5.4 lít/100 km. Các tiện nghi phải kể đến như: Khởi động bằng nút bấm, camera lùi và cảm biến đỗ xe phía sau.

Giá xe Kia Morning

Kia Morning.

Từ 349 đến 424 triệu đồng.

Kia Morning 2022 đã có sự lột xác đáng kể trong thiết kế. Lưới tản nhiệt được tinh chỉnh mới trên hình dạng mũi hổ truyền thống chính là sự thay đổi rõ rệt nhất trên mẫu xe này.

Về tổng thể, đại kình địch của Hyundai Grand i10 và VinFast Fadil có ngoại thất không quá nổi bật và xuất sắc nhưng mẫu xe này vẫn gây được ấn tượng tốt với khách hàng nhờ thiết kế đơn giản, nhỏ gọn nhưng cũng đầy tinh tế. Điểm nhấn đáng chú ý là cụm đèn sương mù gương cầu cùng với lưới tản nhiệt hình mũi hổ tạo nên sự kết hợp đầy cá tính. Chưa dừng ở đó, ngoại hình của xe cũng mang đậm chất thể thao với cản sau và sự xuất hiện của ống pô kép mạnh mẽ.

Kia Morning vẫn sử dụng hệ thống chiếu sáng bao gồm đèn sương mù và đèn pha Halogen Projector. Tuy nhiên, nhà sản xuất đã nâng cấp đèn định vị ban ngày cùng đèn hậu của xe lên bóng LED. Ngoài ra, ngoại thất của xe còn có thêm tính năng gương chiếu hậu chỉnh điện tích hợp tính năng sấy, đèn pha tự động bật/tắt.

Giá xe Toyota Wigo

Toyota Wigo.

Từ 352 - 385 triệu đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 là Toyota Wigo 2024 đang được bán với giá dao động từ 352 đến 385 triệu đồng. Đây cũng là mẫu xe giá rẻ bậc nhất phân khúc sedan/hatchback đô thị nhỏ, phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày hoặc các gia đình trẻ với thiết kế đơn giản, vận hành ổn định.

Nội thất Toyota Wigo sử dụng chất liệu nhựa cứng kết hợp với các chi tiết trang trí màu đen tạo nên cảm giác bền bỉ. Màn hình cảm ứng 7 inch, hỗ trợ kết nối Bluetooth và hệ thống điều hòa cơ. Không gian nội thất khá khiêm tốn nhưng Wigo vẫn cung cấp chỗ ngồi vừa đủ cho 4 người lớn.

Về vận hành, Toyota Wigo 2024 trang bị động cơ 1.2L, công suất 87 mã lực và mô-men xoắn 113 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp. Với ưu điểm bền bỉ và tiết kiệm, mẫu xe có mức tiêu thụ nhiên liệu khá ít, chỉ khoảng 5.2 lít/100 km.

Giá xe Mitsubishi Attrage

Từ 380 – 490 triệu đồng.

Cuối cùng là Attage 2024 đến từ nhà Mitsubishi đang được bán mức giá dao động từ 380 đến 490 triệu đồng, tùy từng phiên bản. Đây là mẫu xe 'ngon - bổ - rẻ' đúng nghĩa vì giá thành khá 'mềm' so với phân khúc Sedan cỡ B, tiết kiệm nhiên liệu và có nhiều trang bị thực tế đến người dùng.

Mitsubishi Attrage mang phong cách thiết kế Dynamic Shield đặc trưng của Mitsubishi, tạo cảm giác mạnh mẽ và hiện đại. Đầu xe được trang bị lưới tản nhiệt mạ chrome sáng bóng, kết hợp đèn pha LED cho cảm giác cao cấp dù thuộc phân khúc giá rẻ. Mâm xe hợp kim 15 inch giúp tôn lên vẻ.