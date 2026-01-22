Mới nhất
Giá bạc hôm nay (22/1): Sau phiên sáng lao dốc, thị trường quay đầu bứt tốc mạnh mẽ

Thứ năm, 12:08 22/01/2026
Khánh Dương - Kiều Trang
Khánh Dương - Kiều Trang
GĐXH - Giá bạc hôm nay giảm mạnh tại thời điểm mở phiên, nhưng qua các nhịp điều chỉnh trong sáng nay, giá đã hồi phục đến 1,2 triệu đồng/kg.

Chuyên trang Gia đình và Xã hội ghi nhận giá bạc hôm nay có xu hướng hồi phục sau "cú" giảm sốc khi mở phiên.

Theo đó, hệ thống Phú Quý mở phiên sáng nay với mức giảm, lùi về vùng 95,5 triệu đồng/kg; đến trưa cùng ngày, giá bán ra đã phục hồi về vùng 96,7 triệu đồng/kg, tương đương 3,622 triệu đồng/lượng.

Giá bạc hôm nay (22/1): Sau phiên sáng lao dốc, thị trường quay đầu bứt tốc mạnh mẽ - Ảnh 1.

Giá bạc hôm nay giảm mạnh tại thời điểm mở phiên, nhưng qua các nhịp điều chỉnh trong sáng nay, giá đã hồi phục đến 1,2 triệu đồng/kg.

Hệ thống Ancarat cũng ghi nhận diễn biến tương tự. Khi mở phiên, giá bán ra giảm còn 94,5 triệu đồng/kg, nhưng đến trưa nay đã tăng lên 95,6 triệu đồng/kg, mức tăng tương ứng khoảng 1,1 triệu đồng/kg.

Sacombank-SBJ có giá niêm yết cao hơn hai hệ thống trên, khi bạc Kim Phúc Lộc đang được giao dịch ở mức 97,2 triệu đồng/kg, tương đương 3,645 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay ghi nhận theo giờ Việt Nam, tính đến trưa nay, đang ở vùng 93,2 USD/oz. Mức giá này phục hồi rõ rệt so với thời điểm mở phiên hôm nay, khi giá ở vùng dưới 91 USD/oz.

Giá bạc hôm nay (22/1): Sau phiên sáng lao dốc, thị trường quay đầu bứt tốc mạnh mẽ - Ảnh 2.

Bảng giá bạc của hệ thống Phú Quý tại nhịp điều chỉnh trưa ngày 22/1.

Giá bạc hôm nay (22/1): Sau phiên sáng lao dốc, thị trường quay đầu bứt tốc mạnh mẽ - Ảnh 3.

Bảng giá bạc của hệ thống Ancarat tại nhịp điều chỉnh trưa ngày 22/1.

Giá bạc hôm nay (22/1): Sau phiên sáng lao dốc, thị trường quay đầu bứt tốc mạnh mẽ - Ảnh 4.

Biểu đồ giá bạc của Phú Quý trong 7 ngày qua.

Giá bạc hôm nay (22/1): Sau phiên sáng lao dốc, thị trường quay đầu bứt tốc mạnh mẽ - Ảnh 5.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay ghi nhận theo giờ Việt Nam, tính đến trưa nay, đang ở vùng 93,2 USD/oz. Mức giá này phục hồi rõ rệt so với thời điểm mở phiên hôm nay, khi giá ở vùng dưới 91 USD/oz.

Giá bạc hôm nay (20/1): Giá bạc tiến sát 100 triệu đồng/kg, ngành xe điện khiến thị trường bạc liên tiếp lập giá mới?Giá bạc hôm nay (20/1): Giá bạc tiến sát 100 triệu đồng/kg, ngành xe điện khiến thị trường bạc liên tiếp lập giá mới?

GĐXH - Giá bạc hôm nay tiếp tục ghi nhận nền giá mới khi thị trường quốc tế giao dịch ở vùng 94,2 USD/oz, kéo theo giá trong nước tăng liên tiếp nhiều phiên.

