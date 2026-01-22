Trải nghiệm xe số Honda Wave Alpha 110cc 2026 giá 17,9 triệu đồng xứng danh xe số đẹp, rẻ, tiết kiệm nhất Việt Nam

Trải nghiệm xe ga 125cc giá 44,8 triệu đồng của Honda tại Việt Nam thiết kế sang như SH Mode, cốp siêu rộng, rẻ hơn Air Blade GĐXH - Xe ga 125cc Honda Vario 125 2026 vừa về Việt Nam đã chính thức được mở bán với mức giá siêu hấp dẫn chỉ từ 44,8 triệu đồng, xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia.

Xe số Wave Alpha 110cc giá 17,9 triệu đồng của Honda

Honda Wave Alpha

Nếu phải chọn một mẫu xe số có sức sống bền bỉ nhất thị trường Việt Nam nhiều năm qua, Honda Wave Alpha gần như luôn là cái tên được nhắc đến đầu tiên. Không cần quá nhiều công nghệ cầu kỳ hay thiết kế phô trương, Wave Alpha vẫn đều đặn "chốt đơn" nhờ đúng 3 tiêu chí cốt lõi dễ mua, dễ dùng và tiết kiệm.

Honda Wave Alpha vẫn trung thành với dáng xe số gọn gàng quen thuộc

Bước sang tháng 1/2026, thị trường xe máy bắt đầu vào nhịp mua sắm đầu năm nhưng thay vì tăng nóng như các giai đoạn sát Tết, Wave Alpha lại đang tạo bất ngờ theo hướng tích cực cho người mua giá tại đại lý được ghi nhận giảm mạnh, nhiều nơi duy trì mức chênh hợp lý so với giá đề xuất. Đáng chú ý hơn, phiên bản mang phong cách hoài cổ (Retro/Cổ điển) tiếp tục trở thành điểm nhấn, khiến Wave Alpha không còn đơn thuần là "xe số chạy chợ" mà bắt đầu trở thành lựa chọn mang tính gu thẩm mỹ.

Trong bối cảnh Honda RSX và Future đang dần dịch chuyển lên nhóm khách hàng thích xe thể thao hoặc xe số cao cấp hơn, Wave Alpha vẫn giữ được lợi thế riêng đúng tệp người dùng phổ thông nhất và phù hợp nhiều nhu cầu nhất, từ đi học, đi làm, đi chợ tới chạy dịch vụ ngắn.

Wave Alpha 2026 tập trung làm tốt những chi tiết dễ tạo thiện cảm nhất khi khách ra đại lý xem xe.

Ở phiên bản 2026, Honda Wave Alpha vẫn trung thành với dáng xe số gọn gàng quen thuộc: thân xe nhỏ, trọng lượng vừa phải, thao tác dắt xe – quay đầu – dựng chống đều nhẹ nhàng. Đây là yếu tố tưởng như nhỏ nhưng lại cực kỳ quan trọng với người dùng phổ thông – đặc biệt là người lớn tuổi, phụ nữ hoặc học sinh sinh viên.

Bù lại cho việc "không lột xác" kiểu thiết kế, Wave Alpha 2026 tập trung làm tốt những chi tiết dễ tạo thiện cảm nhất khi khách ra đại lý xem xe.

Trước hết là cụm đồng hồ cơ vẫn giữ nguyên vì tính thực dụng: dễ nhìn, dễ dùng và ít hỏng vặt. Mặt đồng hồ được tinh chỉnh họa tiết, bố trí thông tin vận hành rõ ràng tạo cảm giác xe mới mẻ hơn dù cấu trúc vẫn quen thuộc.

Hệ thống đèn trước cũng tiếp tục duy trì cơ chế luôn bật sáng khi vận hành. Điều này giúp người dùng dễ quan sát hơn khi đi sớm – về muộn, đồng thời tăng nhận diện xe trong điều kiện ban ngày. Trên thực tế giao thông Việt Nam, đây là thay đổi thiết thực vì nhiều tình huống va chạm xuất phát từ việc phương tiện bị khuất tầm nhìn hoặc khó nhận diện ở xa.

Ngoài ra, Wave Alpha 2026 vẫn duy trì bộ khóa đa năng 3 trong 1 (khóa điện – khóa cổ – khóa từ), có nắp đậy chống rỉ sét. Với nhóm khách mua xe để "đi bền 5–7 năm", khóa xe đơn giản và ít lỗi chính là một điểm cộng.

Trong 3 phiên bản, bản Đặc biệt (đen nhám) luôn có tệp riêng vì nhìn "ngầu" hợp người trẻ, hợp chạy dịch vụ. Nhưng năm nay, phiên bản khiến thị trường bàn tán nhiều hơn lại là bản Cổ điển/Retro.

Honda đưa ra hai màu mang tinh thần hoài cổ rõ rệt là Xanh và Xám, đi theo kiểu "màu trầm Retro" là gu rất được giới trẻ ưa chuộng trong 2–3 năm trở lại đây. Đây là lựa chọn khôn ngoan bởi Wave Alpha vốn là xe phổ thông và muốn tạo khác biệt mà không tăng giá thì cách tốt nhất chính là đánh vào màu và tem.

Thực tế tại Việt Nam, nhiều người mua Wave Alpha không chỉ vì rẻ. Họ mua vì muốn một chiếc xe "đơn giản, đẹp vừa đủ, không lỗi thời". Với Retro, Honda đã khiến Wave Alpha trở nên "có câu chuyện" hơn vẫn là chiếc xe dễ dùng nhưng nhìn không còn quá đại trà.

Vì thế, dễ hiểu khi giá đại lý của bản Retro thường cao hơn 1–2 triệu đồng so với bản Tiêu chuẩn. Đây là khoản chênh không lớn nhưng đủ để biến bản Cổ điển thành lựa chọn "hợp lý nhưng vẫn khác biệt".

Wave Alpha 110 2026 tiếp tục dùng động cơ 110cc. Theo thông tin công bố, xe cho công suất tối đa 6,12 kW tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 8,44 Nm tại 5.500 vòng/phút. Thông số này không nhằm mục tiêu chạy bốc hay tăng tốc thể thao mà tập trung vào thứ người Việt cần nhất đề-pa nhẹ, đều ga, leo dốc ổn, chở thêm người vẫn không ì và quan trọng hơn cả là tiết kiệm nhiên liệu để "đổ xăng thấy nhẹ ví".

Với nhóm khách mua xe để đi làm xa mỗi ngày hoặc chở đồ, Wave Alpha vẫn mang lại trải nghiệm quen thuộc như tiếng máy vừa phải, dễ sửa, phụ tùng phổ biến. Đây cũng là lý do mẫu xe này liên tục bán chạy chi phí sở hữu thấp và ít phát sinh.

Giá xe số Honda Wave Alpha 110cc

Phiên bản Màu sắc Giá niêm yết (đồng) Giá đại lý (đồng) Wave Alpha bản Tiêu chuẩn Đỏ bạc 17.859.273 19.000.000 Wave Alpha bản Tiêu chuẩn Xanh bạc 17.859.273 19.000.000 Wave Alpha bản Tiêu chuẩn Trắng bạc 17.859.273 19.000.000 Wave Alpha bản Đặc biệt Đen nhám 18.742.909 20.000.000 Wave Alpha bản Cổ điển/Retro Xám / Xanh / Xám trắng 19.290.000 21.000.000



So với mặt bằng chung của nhiều dòng xe Honda tại đại lý vốn hay bị "đội" mạnh vào cao điểm, Wave Alpha được xem là mẫu xe hiếm hoi giữ mức chênh giá dễ chịu. Khi người mua tính tổng chi phí lăn bánh, đăng ký, bảo hiểm…, mức chênh 1–2 triệu đồng đôi khi không còn là rào cản lớn.

Lưu ý: giá trên chỉ mang tính tham khảo, có thể thay đổi tùy đại lý và khu vực.

Xe số giá rẻ nhất Việt Nam

Xe số trong khoảng 20 triệu là những lựa chọn giá rẻ phù hợp cho người có kinh phí hạn hẹp.

SYM Elegant – Giá bán từ 17,40 triệu đồng

Xe số Elegant của thương hiệu xe máy Đài Loan (Trung Quốc) có giá rẻ nhất, từ 17,40 triệu đồng, chỉ tính xe máy trên 100 phân khối tại thị trường Việt Nam. Xe trang bị động cơ 110 phân khối, làm mát bằng không khí, công suất 7 mã lực, mô-men xoắn 6.7 Nm và hộp số ba cấp.

Honda Wave Alpha phiên bản tiêu chuẩn – Giá bán từ 18,19 triệu đồng

Wave Alpha, một trong những mẫu xe máy bán nhiều nhất thị trường Việt Nam của Honda. Xe trang bị động cơ dung tích 110 phân khối, công suất 8.2 mã lực, mô-men xoắn 8.44 Nm, đi cùng hộp số 4 cấp.

Yamaha Sirius phiên bản phanh cơ – Giá bán từ 19,10 triệu đồng

Yamaha Sirius là mẫu xe đối đầu trực tiếp với Honda Wave Alpha ở phân khúc xe máy số giá rẻ. Sirius có hai phiên bản, gồm tiêu chuẩn và FI (phun xăng điện tử). Bản FI lắp động cơ dung tích 113.7 mã lực, công suất 8.7 mã lực, mô-men xoắn 9.5 Nm. Bản tiêu chuẩn sử dụng động cơ 110.3 phân khối, công suất 9 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9 Nm. Cả hai cùng trang bị hộp số 4 cấp.

Honda Blade phiên bản tiêu chuẩn – Giá bán từ 19,25 triệu đồng

Honda Blade sử dụng động cơ 110cc, với mức tiêu thụ nhiên liệu 1.85 lít/100 km, đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 3. Khối động cơ trên Honda Blade cho công suất tối đa 8.2 mã lực tại 7.500 vòng/phút và mô-men cực đại 8.65 Nm từ 5.500 vòng/phút.

Honda Wave RSX phiên bản phanh cơ – Giá bán từ 22,14 triệu đồng