Xe ga giá 30 triệu đồng ở Việt Nam, thiết kế độc đáo đẹp như SH Mode, trang bị tiện ích, tiết kiệm xăng, rẻ hơn Vision

Xe ga giá 30 triệu đồng ở Việt Nam, thiết kế độc đáo đẹp như SH Mode, trang bị tiện ích, siêu tiết kiệm xăng

WMoto Gemma 50 đã chính thức gia nhập thị trường Việt Nam

Mới đây, WMoto Gemma 50 đã chính thức gia nhập thị trường Việt Nam dưới dạng nhập khẩu nguyên chiếc từ Malaysia. Mẫu xe tay ga 50cc mới hướng đến giới trẻ năng động, học sinh – sinh viên và những người yêu thích sự tiện lợi trong di chuyển hằng ngày.

WMoto Gemma 50 sở hữu kiểu dáng nhỏ gọn

WMoto Gemma 50 sở hữu kiểu dáng nhỏ gọn, thanh thoát với các đường nét mềm mại, phù hợp vóc dáng người Việt và dễ dàng di chuyển trong điều kiện giao thông đông đúc.

Xe được phối màu thời trang

Xe được phối màu thời trang, mang lại vẻ ngoài hiện đại và giúp người dùng tự tin thể hiện cá tính riêng trong từng hành trình. Sàn để chân rộng rãi cùng yên xe thiết kế êm ái mang đến cảm giác thoải mái khi sử dụng hằng ngày.





Trang bị động cơ xăng 4 thì dung tích 50cc

Trang bị động cơ xăng 4 thì dung tích 50cc, WMoto Gemma 50 vận hành êm ái, ổn định và tiết kiệm nhiên liệu. Với dung tích dưới 50cc, mẫu xe này không yêu cầu bằng lái, rất phù hợp cho học sinh, sinh viên hoặc những người mới làm quen với xe tay ga. Hộp số tự động giúp việc điều khiển trở nên đơn giản, nhẹ nhàng và thuận tiện hơn trong môi trường đô thị.

Bên cạnh khả năng vận hành ổn định, WMoto Gemma 50 còn được trang bị đầy đủ các tiện ích cơ bản phục vụ nhu cầu di chuyển hằng ngày.





Hệ thống đèn chiếu sáng rõ ràng giúp đảm bảo an toàn khi di chuyển vào ban đêm

Hệ thống đèn chiếu sáng rõ ràng giúp đảm bảo an toàn khi di chuyển vào ban đêm, mặt đồng hồ hiển thị trực quan giúp người lái dễ dàng quan sát các thông số cần thiết. Cốp xe có dung tích phù hợp để đựng các vật dụng cá nhân, mang lại sự tiện lợi trong sinh hoạt thường nhật.

Giá xe ga WMoto Gemma 50

Với thiết kế trẻ trung, vận hành nhẹ nhàng cùng chi phí sử dụng hợp lý, Gemma 50 hứa hẹn trở thành người bạn đồng hành lý tưởng trong cuộc sống đô thị hiện đại. Theo ghi nhận, WMoto Gemma 50 được bán tại Việt Nam với mức giá chỉ khoảng 30 triệu đồng, khá hấp dẫn với một dòng xe nhập khẩu.

Với mức tiêu hao nhiên liệu thấp, chi phí bảo dưỡng hợp lý cùng thiết kế tối ưu cho việc di chuyển trong thành phố, WMoto Gemma 50 không chỉ là phương tiện đi lại mà còn là lựa chọn kinh tế, phù hợp với nhịp sống năng động của giới trẻ hiện nay.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.