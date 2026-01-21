Giá vàng hôm nay 21/1: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, PNJ, Phú Quý điều chỉnh
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và vàng nhẫn cùng lập kỷ lục cao lịch sử mới.
Giá vàng hôm nay trong nước
Mở cửa phiên giao dịch 21/1, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh tăng 3,1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức kết của phiên giao dịch hôm qua, giao dịch ở mức 167,2-169,2 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Giá vàng SJC tại Ngân hàng ACB chiều nay được giao dịch trong vùng giá 167,2-169,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Cùng xu hướng, giá vàng nhẫn trong nước hôm nay cũng được các thương hiệu điều chỉnh tăng mạnh.
Đầu giờ sáng 21/1, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được giao dịch ở mức 164,2-166,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 3,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và đắt hơn 3,1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với mức chốt hôm qua.
Tương tự, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji đầu giờ sáng nay tăng 3,2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức kết của phiên giao dịch hôm qua, niêm yết ở mức 164,2-167,2 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Trong nước, ở phiên 20/1, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tăng mạnh thêm khoảng 1-1,6 triệu đồng.
Cụ thể, tới cuối phiên giao dịch ngày 20/1, giá vàng miếng 9999 tại SJC được niêm yết ở mức 164,1-166,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,1 triệu đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.
Tới cuối giờ chiều cùng ngày, SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 161-163,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,4 triệu đồng ở cả hai chiều. Doji tăng giá vàng nhẫn thêm 1 triệu đồng, lên 161-164 triệu đồng/lượng (mua-bán).
Bảo Tín Minh Châu công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 163,1-166,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,6 triệu đồng so với phiên liền trước.
Tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do đứng ở mức 26.650 đồng/USD (giá bán). Trước đó, tháng 11 có lúc USD tự do lên gần 28.000 đồng/USD.
Giá vàng hôm nay thế giới
Giá vàng thế giới hôm nay tiếp tục tăng mạnh, xác lập kỷ lục mới. Lúc 8h41' ngày 21/1 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.817,4 USD/ounce, tăng 95,4 USD/ounce so với đêm qua.
Sáng 21/1, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá hơn 154,2 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 15 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.
Tới 20h15 ngày 20/1 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.722,5 USD/ounce. Vàng giao tháng 2/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.729 USD/ounce.
Giá vàng thế giới đêm 20/1 cao hơn khoảng 80% so với đầu năm 2025, tương đương mức tăng khoảng 2.099 USD/ounce. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 150,3 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 15,8 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối phiên 20/1.
