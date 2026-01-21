Giá vàng hôm nay 21/1: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, PNJ, Phú Quý điều chỉnh

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Giá vàng hôm nay trong nước

Vàng BTMC bán ra ở mức 169,20 triệu đồng/lượng.

Mở cửa phiên giao dịch 21/1, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh tăng 3,1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức kết của phiên giao dịch hôm qua, giao dịch ở mức 167,2-169,2 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng SJC tại Ngân hàng ACB chiều nay được giao dịch trong vùng giá 167,2-169,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Cùng xu hướng, giá vàng nhẫn trong nước hôm nay cũng được các thương hiệu điều chỉnh tăng mạnh.

Đầu giờ sáng 21/1, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được giao dịch ở mức 164,2-166,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 3,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và đắt hơn 3,1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với mức chốt hôm qua.

Tương tự, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji đầu giờ sáng nay tăng 3,2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức kết của phiên giao dịch hôm qua, niêm yết ở mức 164,2-167,2 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Trong nước, ở phiên 20/1, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tăng mạnh thêm khoảng 1-1,6 triệu đồng.

Cụ thể, tới cuối phiên giao dịch ngày 20/1, giá vàng miếng 9999 tại SJC được niêm yết ở mức 164,1-166,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,1 triệu đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Tới cuối giờ chiều cùng ngày, SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 161-163,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,4 triệu đồng ở cả hai chiều. Doji tăng giá vàng nhẫn thêm 1 triệu đồng, lên 161-164 triệu đồng/lượng (mua-bán).

Bảo Tín Minh Châu công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 163,1-166,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,6 triệu đồng so với phiên liền trước.

Tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do đứng ở mức 26.650 đồng/USD (giá bán). Trước đó, tháng 11 có lúc USD tự do lên gần 28.000 đồng/USD.

Giá vàng hôm nay thế giới

Giá vàng thế giới hôm nay tiếp tục tăng mạnh, xác lập kỷ lục mới. Lúc 8h41' ngày 21/1 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.817,4 USD/ounce, tăng 95,4 USD/ounce so với đêm qua.

Sáng 21/1, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá hơn 154,2 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 15 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Tới 20h15 ngày 20/1 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.722,5 USD/ounce. Vàng giao tháng 2/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.729 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 20/1 cao hơn khoảng 80% so với đầu năm 2025, tương đương mức tăng khoảng 2.099 USD/ounce. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 150,3 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 15,8 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối phiên 20/1.