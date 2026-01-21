Hà Nội: Bất ngờ trước giá chung cư trên địa bàn 5 xã Thanh Trì, Đại Thanh, Nam Phù, Ngọc Hồi và Hồng Vân đầu năm 2026

Giá chung cư tại 5 xã Thanh Trì, Đại Thanh, Nam Phù, Ngọc Hồi và Hồng Vân

Theo Báo cáo toàn cảnh thị trường bất động sản Quý III/2025 của Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam (VARS IRE), thị trường đang chứng kiến sự "thống trị" của phân khúc giá cao. Hầu hết các dự án mới ra mắt đều có giá bán trên 100 triệu đồng/m².

Tại Hà Nội, giá căn hộ chung cư sơ cấp trung bình đạt 95 triệu đồng/m², với hơn 43% nguồn cung mới đã vượt mốc 120 triệu đồng/m².

Theo khảo sát, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, tại thời điểm tháng 1/2026, các thông tin rao bán chung cư tại khu vực 5 xã Thanh Trì, Đại Thanh, Nam Phù, Ngọc Hồi và Hồng Vân được hình thành từ huyện Thanh Trì cũ được đăng tải khá rầm rộ. Nổi bật nhất là xã Thanh Trì. Theo khảo sát, đây là khu vực có số lượng chung cư rao bán nhộn nhịp nhất so với các xã mới được hình thành sau sáp nhập từ huyện Thanh Trì cũ. Giá chung cư tại đây dao động phổ biến từ khoảng 50 đến 90 triệu đồng/m2. Đơn cử có thể kể đến căn chung cư thiết kế 2 phòng ngủ, rộng 66m2 tại dự án Tứ Hiệp Plaza, xã Thanh Trì (tức xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì cũ) hiện đang được rao bán với giá 5,3 tỷ đồng, tương đương 80,3 triệu đồng/m2.

Các xã còn lại dù có lượng chung cư rao bán khiêm tốn hơn, nhưng giá bán cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới dao động từ 40 đến hơn 70 triệu đồng/m2. Đơn cử như một căn chung cư thiết kế 2 phòng ngủ, rộng 60m2 tại dự án Chung cư Đại Thanh, đường Phan Trọng Tuệ, xã Đại Thanh (tức xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì cũ) hiện đang được rao bán với giá 3,8 tỷ đồng, tương đương 63,33 triệu đồng/m2.

Tại đường Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, căn chung cư thiết kế 2 phòng ngủ, rộng 58m2 hiện đang được rao bán với giá 3,2 tỷ đồng, tương đương 55,17 triệu đồng/m2.

Nếu như trước đây, các khu vực như Đông Anh, Hoài Đức, Gia Lâm, Thanh Trì được nhiều người mua nhà tìm đến vì giá thành mềm hơn các khu vực trung tâm thủ đô, thì hiện nay giá nhà đất tại các khu vực này cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới. Mức giá này cũng đã khiến cho nhiều người có thu nhập thấp và trung bình trở tay không kịp.

5 xã mới của huyện Thanh Trì sau sáp nhập

1. Xã Thanh Trì

Hiện nay, xã Thanh Trì được sắp xếp từ một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của thị trấn Văn Điển, xã Ngũ Hiệp và xã Vĩnh Quỳnh, một phần diện tích tự nhiên, toàn bộ quy mô dân số của xã Yên Mỹ, một phần diện tích tự nhiên của xã Duyên Hà, phần còn lại của xã Tứ Hiệp thuộc huyện Thanh Trì và phần còn lại của phường Yên Sở, quận Hoàng Mai cũ.

2. Xã Đại Thanh

Xã Đại Thanh được hình thành trên cơ sở sắp xếp phần còn lại của xã Tam Hiệp (huyện Thanh Trì), phần còn lại của xã Hữu Hòa, phần còn lại của phường Kiến Hưng (quận Hà Đông cũ), phần còn lại của thị trấn Văn Điển và phần còn lại của xã Tả Thanh Oai, phần còn lại của xã Vĩnh Quỳnh huyện Thanh Trì cũ.

3. Xã Nam Phù

Hiện nay xã Nam Phù được sắp xếp từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Vạn Phúc, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Liên Ninh và xã Ninh Sở, một phần diện tích tự nhiên, toàn bộ quy mô dân số của xã Đông Mỹ, một phần diện tích tự nhiên của xã Duyên Thái và phần còn lại của các xã Ngũ Hiệp, Yên Mỹ, Duyên Hà thuộc huyện Thanh Trì.

4. Xã Ngọc Hồi

Xã Ngọc Hồi sau sắp nhập được hình thành từ việc sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Ngọc Hồi, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã Duyên Thái, Đại Áng, Khánh Hà và phần còn lại của xã Liên Ninh thuộc huyện Thanh Trì cũ.

5. Xã Hồng Vân

Hiện nay xã Hồng Vân được sắp xếp từ một phần diện tích tự nhiên, dân số xã Đông Mỹ (thuộc huyện Thanh Trì cũ), toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã Hà Hồi, Hồng Vân, Liên Phương, Vân Tảo thuộc huyện Thường Tín, phần còn lại của xã Duyên Thái, phần còn lại của xã Ninh Sở thuộc huyện Thường Tín.

