Giá bạc hôm nay (21/1): Thị trường trong nước hạ nhiệt, giá giao dịch lùi thêm khoảng 1 triệu đồng/kg
GĐXH - Giá bạc hôm nay có dấu hiệu hạ nhiệt khi thị trường trong nước mở phiên ở vùng 98 triệu đồng/kg nhưng đến trưa cùng ngày, giá đã lùi về vùng 97 triệu đồng/kg.
Chuyên trang Gia đình và Xã hội ghi nhận giá bạc hôm nay có sự hạ nhiệt khi Phú Quý tiếp đà giá giao dịch ngày 20/1, mở phiên ở vùng 98,1 triệu đồng/kg.
Tại các nhịp điều chỉnh sáng nay, giá giao dịch của Phú Quý đã có lúc tiến sát mốc 98,4 triệu đồng/kg nhưng đến trưa nay, giá bán ra của thương hiệu này đã lùi về vùng 97,2 triệu đồng/kg, mức giảm tương ứng gần 1 triệu đồng/kg.
Mức giá hôm nay của Phú Quý giảm rõ rệt so với phiên giao dịch ngày 20/1, khi giá bán ra chạm vùng 98,6 triệu đồng/kg.
Cùng xu hướng, Ancarat mở phiên ở vùng giá 97,1 triệu đồng/kg và đến nhịp điều chỉnh trưa nay, giá bán ra của thương hiệu này đã lùi về 96,3 triệu đồng/kg, tương đương 3,645 triệu đồng/lượng.
Sacombank – SBJ niêm yết giá bán ra bạc Kim Phúc Lộc ở vùng 97,7 triệu đồng/kg, tương đương 3,666 triệu đồng/lượng.
Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay, ghi nhận theo giờ Việt Nam, tính đến trưa nay đang ở vùng 93 USD/oz.
