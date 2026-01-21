Giá bạc hôm nay (21/1): Thị trường trong nước hạ nhiệt, giá giao dịch lùi thêm khoảng 1 triệu đồng/kg

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Chuyên trang Gia đình và Xã hội ghi nhận giá bạc hôm nay có sự hạ nhiệt khi Phú Quý tiếp đà giá giao dịch ngày 20/1, mở phiên ở vùng 98,1 triệu đồng/kg.

Tại các nhịp điều chỉnh sáng nay, giá giao dịch của Phú Quý đã có lúc tiến sát mốc 98,4 triệu đồng/kg nhưng đến trưa nay, giá bán ra của thương hiệu này đã lùi về vùng 97,2 triệu đồng/kg, mức giảm tương ứng gần 1 triệu đồng/kg.

Mức giá hôm nay của Phú Quý giảm rõ rệt so với phiên giao dịch ngày 20/1, khi giá bán ra chạm vùng 98,6 triệu đồng/kg.

Biểu đồ giá bạc của Phú Quý trong 7 ngày qua.

Cùng xu hướng, Ancarat mở phiên ở vùng giá 97,1 triệu đồng/kg và đến nhịp điều chỉnh trưa nay, giá bán ra của thương hiệu này đã lùi về 96,3 triệu đồng/kg, tương đương 3,645 triệu đồng/lượng.

Sacombank – SBJ niêm yết giá bán ra bạc Kim Phúc Lộc ở vùng 97,7 triệu đồng/kg, tương đương 3,666 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay, ghi nhận theo giờ Việt Nam, tính đến trưa nay đang ở vùng 93 USD/oz.

Bảng giá bạc của Phú Quý tại nhịp điều chỉnh lúc 11h trưa nay.

Bảng giá bạc của Ancarat tại nhịp điều chỉnh lúc 11h trưa nay.

