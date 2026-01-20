SUV hạng A giá 141 triệu đồng đẹp long lanh, trang bị sang trọng, rẻ hơn hẳn Kia Morning, Hyundai Grand i10, chỉ như Honda SH

SUV hạng A đẹp long lanh, trang bị sang trọng

Punch facelift của Tata

Tata Motors đã chính thức ra mắt phiên bản Punch facelift mới tại Ấn Độ, mang đến một bản nâng cấp toàn diện cho mẫu SUV cỡ nhỏ rất được ưa chuộng này cho năm 2026.

Punch lần đầu tiên được nâng cấp

Là một trong những mẫu xe chủ lực về doanh số của Tata, Punch lần đầu tiên được nâng cấp giữa vòng đời với thiết kế mới mẻ, dải hệ truyền động mở rộng và danh sách trang bị được nâng cấp đáng kể, giúp xe trở thành một trong những lựa chọn nhiều tính năng nhất trong phân khúc.

Punch facelift tiếp nhận nhiều đường nét từ Punch EV.

Về thiết kế, Punch facelift tiếp nhận nhiều đường nét từ Punch EV. Phần đầu xe có đèn LED mảnh hơn, lưới tản nhiệt trên dạng kín và cản trước thiết kế lại với phong cách ốp bảo vệ gầm nổi bật. Ở phía sau, một số phiên bản được trang bị đèn hậu LED mới với dải đèn nối liền Infinity Glow, tăng sự hiện diện trên đường. Mâm xe hợp kim được thiết kế lại cùng các chi tiết tinh chỉnh nhẹ hoàn thiện diện mạo bên ngoài, trong khi dáng xe vuông vức, khỏe khoắn tổng thể vẫn được giữ nguyên.

Nội thất là khu vực được nâng cấp mạnh mẽ nhất.

Nội thất là khu vực được nâng cấp mạnh mẽ nhất. Tata trang bị cho Punch facelift khoang cabin cao cấp hơn, nổi bật với màn hình giải trí cảm ứng Ultra View 26,03 cm và cụm đồng hồ kỹ thuật số 17,78 cm trên các phiên bản cao. Các trang bị đáng chú ý khác gồm camera 360 độ HD, gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động, gạt mưa tự động, đèn sương mù LED có chức năng chiếu góc, và vô lăng kỹ thuật số thông minh mới. Tiện nghi tiếp tục được nâng cao với bệ trung tâm CentralLux có bệ tỳ tay, bệ tỳ tay hàng ghế sau, điều hòa Xpress Cool, tựa đầu trước điều chỉnh được và hệ thống âm thanh cao cấp với 4 loa + 4 tweeter.





Tata còn bổ sung nhiều tính năng hiếm gặp

Ngoài ra, Tata còn bổ sung nhiều tính năng hiếm gặp trong phân khúc như lẫy chuyển số (kết hợp AMT), chế độ lái City và Eco, công nghệ tự động tắt/mở động cơ khi dừng, và đèn pha LED Powersight. Punch facelift tiếp tục nhấn mạnh thế mạnh an toàn của Tata khi 6 túi khí và ESP được trang bị tiêu chuẩn trên toàn bộ dải sản phẩm.





Tata cũng cung cấp phiên bản CNG lắp ráp tại nhà máy

Các tùy chọn hệ truyền động được mở rộng để phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng. Động cơ xăng tăng áp 1.2L mới cho công suất 120 PS và 170 Nm, kết hợp với hộp số sàn 6 cấp. Động cơ xăng 1.2L hút khí tự nhiên quen thuộc vẫn được duy trì với hộp số sàn 5 cấp hoặc AMT, cho công suất 87,8 PS và 115 Nm. Tata cũng cung cấp phiên bản CNG lắp ráp tại nhà máy, công suất 73,4 PS và 103 Nm, có cả số sàn và AMT, khiến Punch trở thành một trong số ít SUV CNG trong phân khúc có hộp số tự động.

Punch facelift có 6 phiên bản gồm: Smart, Pure, Pure+, Adventure, Accomplished và Accomplished+ S. Các tùy chọn màu sắc bao gồm Cyantafic Blue, Caramel Yellow, Bengal Rouge, Daytona Grey, Coorg Clouds Silver và Pristine White. Với sự kết hợp giữa động cơ tăng áp, tùy chọn CNG, các tính năng lần đầu xuất hiện trong phân khúc và an toàn được cải thiện, Tata Punch facelift mới được kỳ vọng sẽ tiếp tục củng cố vị thế của Tata Motors trong phân khúc SUV dưới 4 mét. Các buổi lái thử cho truyền thông dự kiến sớm bắt đầu, và giao xe có thể diễn ra trong vài tuần tới.





Punch facelift có 6 phiên bản

Phiên bản Smart là điểm khởi đầu của dải Punch mới nhưng vẫn được trang bị tốt trong phân khúc. An toàn tiêu chuẩn gồm 6 túi khí, ESP và móc ghế trẻ em ISOFIX. Trang bị chính có đèn pha LED Powersight, đèn LED DRL, cụm đồng hồ kỹ thuật số, chế độ lái City/Eco, hệ thống tự động tắt/mở động cơ, khóa/mở cửa không cần chìa từ xa, khóa cửa trung tâm và gương chiếu hậu chỉnh điện. Bản Smart còn có vô lăng dạng tiêu chuẩn doanh nghiệp, cửa kính chỉnh điện phía trước và tựa đầu trước điều chỉnh, tạo nên một lựa chọn nền tảng mạnh mẽ dù là bản tiêu chuẩn.

Nâng lên bản Pure mang lại nhiều cải thiện rõ rệt về tiện nghi so với Smart.

Nâng lên bản Pure mang lại nhiều cải thiện rõ rệt về tiện nghi so với Smart. Xe được bổ sung cửa gió điều hòa hàng ghế sau, bệ tỳ tay trung tâm có ngăn chứa đồ, nút điều khiển âm thanh trên vô lăng, sấy kính sau và hệ thống âm thanh 4 loa. Bản Pure cũng có gương chiếu hậu chỉnh điện, vô lăng kỹ thuật số thông minh và cổng sạc nhanh USB Type-C phía trước, nâng cao đáng kể tính tiện dụng hằng ngày và sự thoải mái cho hành khách phía sau.

Phiên bản Pure+ tập trung vào nâng cấp công nghệ và giải trí. Xe được trang bị màn hình cảm ứng Ultra View 26,03 cm hỗ trợ Android Auto và Apple CarPlay không dây, camera lùi, ga tự động (cruise control) và ghế lái chỉnh độ cao. Các trang bị bổ sung gồm mâm thép 15 inch có ốp, cổng sạc USB Type-C cho cả trước và sau, giúp Pure+ trở thành lựa chọn có giá trị cao so với trang bị.





Punch bắt đầu mang cảm giác cao cấp và đầy đủ hơn.

Với phiên bản Adventure, Punch bắt đầu mang cảm giác cao cấp và đầy đủ hơn. Phiên bản này bổ sung camera 360 độ HD, màn hình quan sát điểm mù, khởi động nút bấm và ra vào không cần chìa, điều hòa tự động, gạt mưa và rửa kính sau, máy lọc không khí, gạt mưa tự động và đèn pha tự động. Xe còn có vô lăng thiết kế thể thao hơn và nhiều công nghệ hỗ trợ quan sát, phù hợp cho nhu cầu sử dụng đô thị.

Adventure+ tiếp tục nâng cấp từ Adventure với cửa sổ trời chỉnh điện điều khiển bằng giọng nói và giá nóc. Phiên bản này hướng đến những khách hàng yêu thích phong cách Adventure mạnh mẽ nhưng vẫn muốn các tính năng mang tính lifestyle. Việc bổ sung cửa sổ trời giúp Punch trở nên hấp dẫn hơn, đặc biệt với khách hàng trẻ và gia đình.

Phiên bản Accomplished mang đến bước tiến rõ rệt về thiết kế và sự tinh tế nội thất. Xe sở hữu mâm hợp kim 16 inch cắt kim cương, đèn hậu LED Infinity Glow nối liền, đèn LED DRL, ghế có hỗ trợ đùi mở rộng, đèn viền nội thất, hộc đựng đồ làm mát, và cụm đồng hồ TFT kỹ thuật số. Màn hình Ultra View tiếp tục xuất hiện, kết hợp với vật liệu nội thất cao cấp hơn, tạo cảm giác sang trọng tổng thể.

Ở vị trí cao nhất, Accomplished+ S là phiên bản đầy đủ nhất với toàn bộ trang bị. Điểm nhấn gồm cụm đồng hồ kỹ thuật số 17,78 cm lớn hơn, cửa sổ trời chỉnh điện điều khiển bằng giọng nói, sạc điện thoại không dây, gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động, vô lăng và cần số bọc da, bệ tỳ tay hàng ghế sau, lẫy chuyển số (với AMT) và cửa kính lái một chạm lên/xuống. Với phiên bản này, Tata định vị Punch là một trong những SUV cỡ nhỏ nhiều trang bị nhất trong phân khúc.

Giá SUV hạng A Punch facefit

Tata Motors đã công bố giá bán khởi điểm cho Punch facelift mới, định vị cạnh tranh trong phân khúc SUV cỡ nhỏ. Giá bản xăng số sàn bắt đầu từ 5,59 lakh Rs (~ 141 triệu đồng) cho phiên bản Smart và lên tới 8,99 lakh Rs (~ 227 triệu đồng) cho bản cao cấp nhất Accomplished+ S. Các phiên bản CNG có giá từ 6,69 lakh Rs (~ 169 triệu đồng) cho Smart CNG và cao nhất 9,29 lakh Rs (~ 239 triệu đồng) cho bản Accomplished.

Tata cũng giới thiệu động cơ xăng i-Turbo, có giá từ 8,29 lakh Rs (~ 209 triệu đồng), áp dụng cho các phiên bản Adventure và Accomplished+ S. Hộp số AMT được cung cấp cho các phiên bản Pure+, Adventure và Accomplished, trong khi các bản có cửa sổ trời xuất hiện trên Pure+ và Adventure.

Xe ô tô dưới 500 triệu đồng 'bao sang', giá nhất thị trường

Xe ô tô nhỏ gọn có giá thành cực hấp dẫn và là lựa chọn hàng đầu của người dùng Việt, trong đó nhiều cái tên 'nổi trội' cũng góp mặt, được đánh giá không thua gì 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 hay Kia Morning.

VinFast VF 5 Plus

VinFast VF5 Plus.

Giá từ 442 triệu đồng.

VinFast VF 5 Plus nổi bật với thiết kế hiện đại, trẻ trung với dải đèn pha LED hình chữ V đặc trưng ở phía trước và phía sau. Đèn pha và đèn hậu đặt thấp hợp xu hướng mới.

Kích thước dài x rộng x cao lần lượt 3.967 x 1.723 x 1.578 mm, chiều dài cơ sở 2.514 mm, cho thấy VF 5 Plus là mẫu xe nhỏ gọn, hợp di chuyển đô thị, nhưng vẫn sở hữu không gian nội thất rộng rãi hơn các đối thủ đồng hạng.

Nội thất bên trong thiết kế theo phong cách tối giản, bao gồm các tiện nghi nổi bật như màn hình trung tâm 8 inch, bảng đồng hồ điện tử 7 inch, hệ thống lọc không khí PM2.5, cần số kiểu núm xoay.

Mẫu xe điện nhà VinFast đầy đủ các công nghệ an toàn và hỗ trợ lái hàng đầu phân khúc như 6 túi khí, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo giao thông phía sau, cảnh báo điểm mù…

Hiện tại, VinFast VF 5 Plus được phân phối với 2 phiên bản la-zăng lõi thép 16 inch và la-zăng hợp kim 17 inch. Áp dụng các ưu đãi hiện hành, khách hàng có thể nhận khoản ưu đãi tiền mặt lên tới gần 18 triệu đồng, đưa giá xe về chỉ từ 442 triệu đồng. Đây là lựa chọn số 1 với nhóm khách hàng mua ô tô lần đầu, hoặc đang có nhu cầu chuyển sang các phương tiện tiết kiệm chi phí, thân thiện với môi trường.

Giá xe Hyundai Grand i10

Hyundai Grand i10.

Từ 360 - 435 triệu đồng.

Đứng đầu trong danh sách này không thể không nhắc đến 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 có mức giá từ 360 đến 435 triệu đồng tùy từng phiên bản. Là một trong những mẫu xe giá rẻ bán chạy nhất phân khúc Sedan cỡ nhỏ bởi ngoại hình trẻ trung, hiện đại lại được trang bị nhiều tiện nghi.

Nội thất của Grand i10 được bố trí hài hòa, với vật liệu chủ đạo là nhựa và nỉ nhưng vẫn đem lại cảm giác cao cấp. Màn hình cảm ứng 8 inch đặt nổi, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, mang lại trải nghiệm giải trí mượt mà cho người dùng. Không gian bên trong cũng khá rộng rãi, hàng ghế sau cho phép hành khách ngồi thoải mái ngay cả trên những hành trình dài.

Hyundai Grand i10 2024 được trang bị động cơ 1.2L, sản sinh công suất 83 mã lực và mô-men xoắn 114 Nm. Hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp, giúp xe vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ khoảng 5.4 lít/100 km. Các tiện nghi phải kể đến như: Khởi động bằng nút bấm, camera lùi và cảm biến đỗ xe phía sau.

Giá xe Kia Morning

Kia Morning.

Từ 349 đến 424 triệu đồng.

Kia Morning 2022 đã có sự lột xác đáng kể trong thiết kế. Lưới tản nhiệt được tinh chỉnh mới trên hình dạng mũi hổ truyền thống chính là sự thay đổi rõ rệt nhất trên mẫu xe này.

Về tổng thể, đại kình địch của Hyundai Grand i10 và VinFast Fadil có ngoại thất không quá nổi bật và xuất sắc nhưng mẫu xe này vẫn gây được ấn tượng tốt với khách hàng nhờ thiết kế đơn giản, nhỏ gọn nhưng cũng đầy tinh tế. Điểm nhấn đáng chú ý là cụm đèn sương mù gương cầu cùng với lưới tản nhiệt hình mũi hổ tạo nên sự kết hợp đầy cá tính. Chưa dừng ở đó, ngoại hình của xe cũng mang đậm chất thể thao với cản sau và sự xuất hiện của ống pô kép mạnh mẽ.

Kia Morning vẫn sử dụng hệ thống chiếu sáng bao gồm đèn sương mù và đèn pha Halogen Projector. Tuy nhiên, nhà sản xuất đã nâng cấp đèn định vị ban ngày cùng đèn hậu của xe lên bóng LED. Ngoài ra, ngoại thất của xe còn có thêm tính năng gương chiếu hậu chỉnh điện tích hợp tính năng sấy, đèn pha tự động bật/tắt.

Giá xe Toyota Wigo

Toyota Wigo.

Từ 352 - 385 triệu đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 là Toyota Wigo 2024 đang được bán với giá dao động từ 352 đến 385 triệu đồng. Đây cũng là mẫu xe giá rẻ bậc nhất phân khúc sedan/hatchback đô thị nhỏ, phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày hoặc các gia đình trẻ với thiết kế đơn giản, vận hành ổn định.

Nội thất Toyota Wigo sử dụng chất liệu nhựa cứng kết hợp với các chi tiết trang trí màu đen tạo nên cảm giác bền bỉ. Màn hình cảm ứng 7 inch, hỗ trợ kết nối Bluetooth và hệ thống điều hòa cơ. Không gian nội thất khá khiêm tốn nhưng Wigo vẫn cung cấp chỗ ngồi vừa đủ cho 4 người lớn.

Về vận hành, Toyota Wigo 2024 trang bị động cơ 1.2L, công suất 87 mã lực và mô-men xoắn 113 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp. Với ưu điểm bền bỉ và tiết kiệm, mẫu xe có mức tiêu thụ nhiên liệu khá ít, chỉ khoảng 5.2 lít/100 km.

Giá xe Mitsubishi Attrage

Từ 380 – 490 triệu đồng.

Cuối cùng là Attage 2024 đến từ nhà Mitsubishi đang được bán mức giá dao động từ 380 đến 490 triệu đồng, tùy từng phiên bản. Đây là mẫu xe 'ngon - bổ - rẻ' đúng nghĩa vì giá thành khá 'mềm' so với phân khúc Sedan cỡ B, tiết kiệm nhiên liệu và có nhiều trang bị thực tế đến người dùng.

Mitsubishi Attrage mang phong cách thiết kế Dynamic Shield đặc trưng của Mitsubishi, tạo cảm giác mạnh mẽ và hiện đại. Đầu xe được trang bị lưới tản nhiệt mạ chrome sáng bóng, kết hợp đèn pha LED cho cảm giác cao cấp dù thuộc phân khúc giá rẻ. Mâm xe hợp kim 15 inch giúp tôn lên vẻ.