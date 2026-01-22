Xe máy điện giá 27,9 triệu đồng ở Việt Nam đẹp tựa Vision, đi 120km/lần sạc, rẻ chỉ ngang xe số Wave Alpha

Xe máy điện ở Việt Nam đẹp tựa Vision, đi 120km/lần sạc

YADEA V002 (VFV)

YADEA V002 (VFV) định vị như một mẫu xe điện đô thị "nâng cấp", ưu tiên thiết kế sang, cấu hình ắc quy lớn và khả năng vận hành thực dụng.

YADEA V002 Volt Guard được xây dựng theo ngôn ngữ thiết kế gần gũi với người Việt, dễ nhận ra từ cái nhìn đầu tiên. Tổng thể xe mang dáng chữ V, thân xe thon gọn và vuốt nhọn dần về sau với kiểu dáng vốn đã trở thành "công thức thành công" của xe tay ga đô thị phổ thông.

Sự tương đồng với những mẫu xe ga quen thuộc như Vision khiến V002 dễ tiếp cận nhóm khách hàng đại chúng không cần quá khác lạ nhưng vẫn phải đủ hiện đại và gọn đẹp để đi làm, đi học. Cụm đèn pha LED đặt cao trên tay lái cũng là điểm hợp lý, bởi ánh sáng bám theo hướng đánh lái khi rẽ giúp dễ quan sát hơn lúc di chuyển trong phố hoặc vào ngõ nhỏ.

YADEA V002 (VFV) định vị như một mẫu xe điện đô thị "nâng cấp"

Về kích thước, xe có thông số 1.924 x 660 x 1.138 mm, chiều cao yên 780 mm. Đây là mức yên tương đối phổ biến trên các xe ga hiện nay, cho tư thế ngồi thẳng lưng, phù hợp đi hằng ngày và dễ làm quen với cả người mới chạy xe điện. Xe nặng khoảng 100 kg, không thuộc nhóm "siêu nhẹ" nhưng đổi lại cho cảm giác đầm chắc hơn khi chạy ở dải tốc độ trung bình.

YADEA cũng đưa ra nhiều tùy chọn màu gồm đen, trắng, đỏ, nhám, xanh nhám, đen nhám… Nhóm màu nhám đang là lựa chọn được nhiều người dùng trẻ ưa chuộng vì tạo cảm giác cao cấp hơn và ít lộ bẩn khi sử dụng thường xuyên.

YADEA V002 là việc xe dùng bánh lớn cỡ 14 inch

Một điểm đáng giá trên YADEA V002 là việc xe dùng bánh lớn cỡ 14 inch – cấu hình thường xuất hiện trên xe ga xăng đô thị chứ không phổ biến ở xe điện dùng ắc quy.

Cụ thể, thông số lốp là 90/90-14 (trước) và 100/90-14 (sau), lốp không săm, kết hợp bánh thép đúc. Bánh lớn mang lại 2 lợi ích rõ nhất: xe ổn định hơn khi đi qua mấp mô/gờ giảm tốc và "đỡ rung" khi chạy trên mặt đường xấu.

Khả năng chở nặng 180 kg cũng cho thấy xe hướng tới nhu cầu gia đình là một người lớn chở thêm người ngồi sau hoặc mang thêm đồ vẫn trong giới hạn tải thiết kế. Với người dùng chạy xe điện để đi làm, đi chợ hoặc đưa đón con, đây là thông số rất đáng quan tâm.

YADEA V002 sử dụng động cơ điện 3 pha, vận hành tự động hoàn toàn. Theo mô tả, xe được trang bị công nghệ động cơ GTR độc quyền do YADEA phát triển, công suất danh định 1.500W và có thể đạt mức công suất cực đại cao hơn (theo điều kiện tải và cấu hình điều khiển).

Trong thực tế sử dụng, công suất 1.500W thuộc nhóm "vừa đủ khỏe" để chạy phố linh hoạt hơn xe đạp điện, đồng thời tạo khác biệt so với nhiều xe điện giá rẻ chỉ 800–1.000W. Điểm người dùng quan tâm nhất thường là leo dốc, lên hầm chung cư, chở đôi… thì cấu hình này sẽ dễ chịu hơn, ít cảm giác ì.

Nhà bán cũng thường để mục "vận tốc tối đa liên hệ để tư vấn", tuy nhiên với phân khúc xe điện đô thị dùng ắc quy 72V, trải nghiệm phổ biến thường là chạy mượt, bốc vừa phải, phù hợp đi phố đông, không thiên về tốc độ cao. Nếu phải chọn một yếu tố làm nên sức hút của YADEA V002 thì đó chính là bộ ắc quy.

Xe sử dụng ắc quy Graphene TTFAR thế hệ 3 với cấu hình 72V – 38Ah. Trong nhóm xe điện dùng ắc quy (không phải pin Lithium tháo rời), mức dung lượng này được xem là khá "dày" nhằm ưu tiên quãng đường. Theo công bố, xe có thể đạt 120 km/lần sạc trong điều kiện lý tưởng.

Với người dùng đô thị đi 15–25 km/ngày, quãng đường này tương đương 4–6 ngày mới cần sạc một lần. Trải nghiệm sẽ "nhàn" hơn đáng kể so với các mẫu xe điện phổ thông chỉ đi 60–80 km, vốn khiến người dùng phải sạc thường xuyên.

Xe cũng hỗ trợ sạc tự ngắt khi đầy, thời gian sạc khoảng 8–10 tiếng, phù hợp thói quen sạc qua đêm. Đi kèm xe thường có sạc và phụ kiện chống trộm cơ bản.

Một điểm cộng nữa khiến YADEA V002 "ra dáng xe ga" là cấu hình phanh và treo. Xe có phanh đĩa trước và phanh đĩa sau giúp lực hãm ổn định hơn, tự tin hơn trong tình huống dừng gấp hoặc đi đường trơn. Với xe điện nặng khoảng 100 kg và thường chở đôi, phanh đĩa đôi rõ ràng là trang bị đáng giá, an toàn hơn phanh cơ truyền thống.

Hệ thống treo gồm thụt dầu trước, phía sau là lò xo trụ giảm chấn thủy lực, đúng cấu trúc quen thuộc trên xe tay ga đô thị. Khi kết hợp với bánh 14 inch, V002 có nền tảng "chắc xe" và hợp đi phố hơn nhóm xe điện nhỏ bánh 10 inch.

Giá xe máy điện YADEA V002

Với mức giá 27.990.000 đồng, YADEA V002 đang được chú ý nhờ gói thông số khá hấp dẫn với kích thước tương đương xe tay ga phổ thông.

Ở tầm giá gần 28 triệu đồng, YADEA V002 là mẫu xe điện phù hợp với người dùng cần một phương tiện thay thế xe ga xăng để chạy phố, ưu tiên đi xa hơn, chở nặng tốt hơn và muốn dáng xe "trưởng thành", không quá học sinh. Điểm mạnh lớn nhất là bộ ắc quy 72V-38Ah cho tầm hoạt động dài, trong khi phanh đĩa đôi và bánh 14 inch giúp xe có cảm giác an toàn, ổn định hơn trong vận hành hàng ngày.

Xe ga điện giá rẻ trên thị trường Việt Nam

Hiện nay, các mẫu xe máy điện giá rẻ ngày càng nhiều, phù hợp với phong cách ưa hiện đại của giới học sinh, sinh viên. Trong đó, không ít mẫu xe máy điện giá rẻ dưới 20 triệu đồng có ưu điểm thiết kể trẻ trung, nhiều tiện ích và quãng đường được xa với một lần sạc đầy.

DK Roma SX: 19,99 triệu đồng

DK Roma SX là xe máy điện giá rẻ được lắp ráp tại Việt Nam. Điểm nhấn của mẫu xe này là kiểu dáng scooter vỏ liền khối giống như mẫu máy xăng Vespa Primavera S thế hệ trước, nhất là cụm đèn pha vuông Full LED.

Nhà sản xuất cho biết, bộ đèn này cũng giúp ánh sáng được tập trung và sáng hơn đến 20%. Bên cạnh đó, đồng hồ LCD điện tử size 5 inches trên xe hiển thị đầy đủ thông số vận hành: Số kilomet di chuyển, vận tốc, vạch năng lượng, tín hiệu xin hướng...

Xe máy điện DK Roma SX 2023 sở hữu động cơ công suất 1000W. Xe có thể vận hành với vận tốc tối đa 60km/h. Với 5 bình ắc quy 60V – 20Ah làm nguồn cấp điện thì DK Roma SX 2023 hoàn toàn di chuyển quãng đường hơn 80km trong một lần sạc đầy.

Với giá niêm yết ở mức chỉ 19,99 triệu đồng, mẫu xe này sẽ là lựa chọn hợp túi tiền của các bạn tân sinh viên.

Dibao Pansy S2: 19 triệu đồng

Nếu như DK Roma SX hao hao chiếc Vespa Primavera S dành cho tay lái nam, thì ngược lại, Dibao Pansy S2 cũng là mẫu xe điện được lắp ráp trong nước khá giống Vespa LX - thế hệ trước Vespa Primavera, nhất là ở cụm đèn tròn ngắn phía trên yếm.

Chiếc Dibao Pansy S2 sở hữu một màu đơn sắc bóng bẩy nhờ công nghệ sơn tĩnh điện tiên tiến trên vỏ nhựa ABS – PP cao cấp nhất hiện nay.

Hệ thống đèn xe là Full LED, sử dụng đồng hồ điện tử hiện đại, công suất của xe trung bình ở mức bình thường là 1.000W và đạt cực đại có thể lên đến 1.500W. Tải trọng của xe cũng khá lớn ở mức 220 kg, trong khi trọng lượng toàn bộ xe chỉ có trên dưới 70 kg.

Động cơ của Dibao Pansy SQ là loại 60V 20Ah với công suất đ lên đến 1500W. Xe có thể tăng tốc nhanh, với tốc độ tối đa là 55km/h. Giá niêm yết của nhà sản xuất là 19,2 triệu đồng, tuy nhiên, hiện nay tại các đại lý, mẫu xe này hiện được giảm giá khá sâu về mức 18,5 triệu đồng. Mẫu xe này có thể di chuyển khoảng 80km với mỗi lần sạc đầy, với tốc độ chỉ khoảng 55km/h.

Yadea VIGOR 2023 (16,9-17,9 triệu đồng)

Mẫu xe điện Yadea VIGOR sở hữu thiết kế lạ mắt và khác biệt so với những mẫu xe máy điện hiện có trên thị trường. Dải đèn LED độc đáo cùng thương hiệu xe nằm ngay giữa trên đầu xe là một trong những điểm nhấn của chiếc xe. Cùng với đó, đèn pha lớn full LED với kích thước lớn đặt tầm thấp chiếm gần trọn bề ngang mặt nạ trước.

Màn hình xe YADEA VIGOR được thiết kế theo kiểu tràn viền. Màn hình LCD với khả năng chống chói, chống nước tốt đem đến trải nghiệm tốt nhất cho người lái.

Xe máy điện YADEA VIGOR sở hữu cho mình động cơ GTR 3.0 độc quyền của hãng YADEA, công suất đạt 600W với tốc độ tối đa là 43km/h. Xe sử dụng ắc quy Graphene TTFAR với hành trình 71km/lần sạc, đáp ứng nhu cầu di chuyển đi học thường ngày. Ngoài ra, xe cũng được trang bị chìa khóa thông minh, có chức năng chống trộm và khóa bánh đảm bảo an toàn.