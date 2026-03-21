Giá vàng hôm nay 21/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Doji có giảm sâu?
GĐXH - Giá vàng SJC hôm nay tại thị trường trong nước giao dịch quanh ngưỡng giá 173,10-176,10 triệu đồng/lượng. Trong khi giá vàng thế giới giảm liên tiếp 3 phiên.
Giá vàng hôm nay tại thị trường trong nước
Theo ghi nhận, giá vàng hôm nay (21/3) tại thị trường trong nước không biến đổi nhiều so với phiên giao dịch cùng giờ ngày hôm qua. Giá vàng SJC được các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu giao dịch quanh ngưỡng giá 173,10-176,10 triệu đồng/lượng.
Giá vàng SJC được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC niêm yết ở mức 173,10 - 176,10 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Giá vàng SJC tại Công ty SJC (Hà Nội) đang niêm yết ở mức 173,10-176,10 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra);
Giá vàng miếng SJC của Tập đoàn Doji tại Hà Nội và TP.HCM đang giao dịch ở mức 173,10-176,10 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra);
Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý niêm yết ở mức 173,10-176,10 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra);
Giá vàng SJC tại Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) đang giao dịch ở mức 173,10-176,10 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra);
Giá vàng SJC của Bảo Tín Minh Châu đang giao dịch ở mức 173,10-176,10 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra);
Giá vàng SJC của Mi Hồng giao dịch quanh ngưỡng 174,10-176,10 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra);
Trong khi đó, giá vàng nhẫn không đồng nhất ở các thương hiệu. Vàng nhẫn tròn trơn 9999, các thương hiệu như Bảo Tín Minh Châu, DOJI, Phú Quý cũng niêm yết ở mức 173,1 - 176,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Mức niêm yết giá bán là 176,1 triệu đồng/lượng bằng giá vàng miếng. Riêng giá vàng nhẫn Bảo Tín Mạnh Hải đảo chiều giảm mạnh 1,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào.
Giá vàng thế giới hôm nay
Giá vàng hôm nay trên thị trường thế giới giao ngay ở mức 4,494 USD/ounce giảm khoảng 140 USD, tương đương giảm 3% so với cùng thời điểm sáng ngày 20/3. Trong phiên, giá vàng thế giới dao động trong khoảng 4.476,9 - 4.736,5 USD/ounce.
Đây là phiên thứ 3 liên tiếp giá kim loại quý giảm với mức hơn 100 USD. Tổng cộng 3 phiên qua, giá sụt hơn 500 USD. Nếu quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, mỗi lượng vàng thế giới có giá khoảng 142,7 triệu đồng. Giá vàng thế giới thấp hơn khoảng 34 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.
Đà lao dốc trên khiến vàng hướng tới tháng giảm sâu nhất kể từ tháng 10/2008. Trong vòng 5 ngày gần đây, giá vàng đã mất khoảng 10,32%, trong khi mức giảm theo tháng vào khoảng 7,67%. Dù vậy, tính từ đầu năm, kim loại quý vẫn tăng 3,95% và cao hơn tới 47,7% so với cùng kỳ năm 2025, phản ánh xu hướng đi lên mạnh mẽ trước khi căng thẳng tại khu vực vùng Vịnh leo thang.
Nguyên nhân chính đến từ việc xung đột tại Trung Đông làm gia tăng rủi ro kinh tế vĩ mô. Giá năng lượng tăng mạnh đã làm dấy lên lo ngại về lạm phát, đồng thời củng cố kỳ vọng rằng các ngân hàng trung ương lớn sẽ duy trì mặt bằng lãi suất cao trong thời gian dài hơn.
Mặc dù giá vàng có thể tiếp tục giảm trong ngắn hạn, một nhà quản lý quỹ cho rằng những đợt điều chỉnh và biến động ngắn hạn này chính là cơ hội để nhà đầu tư kiếm lợi nhuận, khi nợ chính phủ gia tăng và việc các ngân hàng trung ương hành động hạn chế vẫn tiếp tục hỗ trợ giá vàng trong dài hạn.
