Giá vàng hôm nay 21/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Doji có giảm sâu?

Thứ bảy, 11:00 21/03/2026 | Giá cả thị trường
L.Vũ (th)
GĐXH - Giá vàng SJC hôm nay tại thị trường trong nước giao dịch quanh ngưỡng giá 173,10-176,10 triệu đồng/lượng. Trong khi giá vàng thế giới giảm liên tiếp 3 phiên.

Giá vàng hôm nay tại thị trường trong nước

Theo ghi nhận, giá vàng hôm nay (21/3) tại thị trường trong nước không biến đổi nhiều so với phiên giao dịch cùng giờ ngày hôm qua. Giá vàng SJC được các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu giao dịch quanh ngưỡng giá 173,10-176,10 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC niêm yết ở mức 173,10 - 176,10 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng SJC tại Công ty SJC (Hà Nội) đang niêm yết ở mức 173,10-176,10 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra);

Giá vàng miếng SJC của Tập đoàn Doji tại Hà Nội và TP.HCM đang giao dịch ở mức 173,10-176,10 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra);

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý niêm yết ở mức 173,10-176,10 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra);

Giá vàng SJC tại Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) đang giao dịch ở mức 173,10-176,10 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra);

Giá vàng SJC của Bảo Tín Minh Châu đang giao dịch ở mức 173,10-176,10 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra);

Giá vàng SJC của Mi Hồng giao dịch quanh ngưỡng 174,10-176,10 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra);

Trong khi đó, giá vàng nhẫn không đồng nhất ở các thương hiệu. Vàng nhẫn tròn trơn 9999, các thương hiệu như Bảo Tín Minh Châu, DOJI, Phú Quý cũng niêm yết ở mức 173,1 - 176,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Mức niêm yết giá bán là 176,1 triệu đồng/lượng bằng giá vàng miếng. Riêng giá vàng nhẫn Bảo Tín Mạnh Hải đảo chiều giảm mạnh 1,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào.

Giá vàng nhẫn hôm nay tại thị trường trong nước được các thương hiệu niêm yết ở mức 173,1 - 176,1 triệu đồng/lượng. Ảnh minh họa: TL

Giá vàng thế giới hôm nay

Giá vàng hôm nay trên thị trường thế giới giao ngay ở mức 4,494 USD/ounce giảm khoảng 140 USD, tương đương giảm 3% so với cùng thời điểm sáng ngày 20/3. Trong phiên, giá vàng thế giới dao động trong khoảng 4.476,9 - 4.736,5 USD/ounce.

Đây là phiên thứ 3 liên tiếp giá kim loại quý giảm với mức hơn 100 USD. Tổng cộng 3 phiên qua, giá sụt hơn 500 USD. Nếu quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, mỗi lượng vàng thế giới có giá khoảng 142,7 triệu đồng. Giá vàng thế giới thấp hơn khoảng 34 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Đà lao dốc trên khiến vàng hướng tới tháng giảm sâu nhất kể từ tháng 10/2008. Trong vòng 5 ngày gần đây, giá vàng đã mất khoảng 10,32%, trong khi mức giảm theo tháng vào khoảng 7,67%. Dù vậy, tính từ đầu năm, kim loại quý vẫn tăng 3,95% và cao hơn tới 47,7% so với cùng kỳ năm 2025, phản ánh xu hướng đi lên mạnh mẽ trước khi căng thẳng tại khu vực vùng Vịnh leo thang.

Nguyên nhân chính đến từ việc xung đột tại Trung Đông làm gia tăng rủi ro kinh tế vĩ mô. Giá năng lượng tăng mạnh đã làm dấy lên lo ngại về lạm phát, đồng thời củng cố kỳ vọng rằng các ngân hàng trung ương lớn sẽ duy trì mặt bằng lãi suất cao trong thời gian dài hơn.

Mặc dù giá vàng có thể tiếp tục giảm trong ngắn hạn, một nhà quản lý quỹ cho rằng những đợt điều chỉnh và biến động ngắn hạn này chính là cơ hội để nhà đầu tư kiếm lợi nhuận, khi nợ chính phủ gia tăng và việc các ngân hàng trung ương hành động hạn chế vẫn tiếp tục hỗ trợ giá vàng trong dài hạn.

Giá vàng hôm nay 20/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý tăng lại bao nhiêu sau giảm sốc?

Giá vàng hôm nay 19/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý giảm sâu

Giá vàng hôm nay 18/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji giảm tiếp?

Giá vàng hôm nay 17/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý còn giảm không?

Giá vàng hôm nay 15/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Doji giảm sâu ra sao?

Xe ô tô điện rẻ nhất Việt Nam chỉ từ 199 triệu đồng, đi tới 400km/1 lần sạc

Cận cảnh xe ga 125cc giá 18,5 triệu đồng đẹp long lanh, trang bị chẳng kém SH Mode, rẻ hơn cả Vision, xe số Wave Alpha gây xôn xao thị trường

SUV hạng B giá 255 triệu đồng thiết kế mạnh mẽ, trang bị hiện đại sánh ngang Mitsubishi Xforce, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 dễ khuấy đảo thị trường

Giá bạc hôm nay (20/3): Phục hồi nhưng giá bán vẫn thấp hơn thời điểm mở phiên

Giá vàng hôm nay 20/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý tăng lại bao nhiêu sau giảm sốc?

Giá iPhone 13 Pro Max cực rẻ, chưa tới 12 triệu đồng sở hữu iPhone khung viền thép, camera zoom xịn chẳng kém iPhone 17 Pro Max

Tỷ giá USD/ VNĐ hôm nay 20/3: Ngân hàng và 'chợ đen' đồng loạt tăng mạnh

Xe máy điện Honda giá 15,8 triệu đồng bán ở Việt Nam đẹp long lanh, động cơ mạnh, đi 100km/lần sạc, rẻ hơn Vision, Wave Alpha chắc chắn chị em hài lòng

Tiếp tục chi đậm Quỹ Bình ổn, giá xăng dầu vẫn tăng mạnh, một mặt hàng chạm mốc 36.000 đồng/lít

Xe ga 150cc giá 51 triệu đồng thiết kế đẹp mắt, trang bị ABS chẳng kém SH, rẻ chỉ như Air Blade

Xe máy điện Honda giá 15,8 triệu đồng bán ở Việt Nam đẹp long lanh, động cơ mạnh, đi 100km/lần sạc, rẻ hơn Vision, Wave Alpha chắc chắn chị em hài lòng

Giá vàng hôm nay 20/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý tăng lại bao nhiêu sau giảm sốc?

Xe ga 150cc giá 51 triệu đồng thiết kế đẹp mắt, trang bị ABS chẳng kém SH, rẻ chỉ như Air Blade

Tỷ giá USD/ VNĐ hôm nay 20/3: Ngân hàng và 'chợ đen' đồng loạt tăng mạnh

Cận cảnh xe ga 125cc giá 18,5 triệu đồng đẹp long lanh, trang bị chẳng kém SH Mode, rẻ hơn cả Vision, xe số Wave Alpha gây xôn xao thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

