Sedan điện giá 251 triệu đồng đẹp sang chảnh, trang bị đẳng cấp sánh ngang Toyota Camry, Accord, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10

Sedan điện hạng D đẹp sang chảnh, trang bị đẳng cấp sánh ngang Toyota Camry, Accord

Thương hiệu xe điện Arcfox thuộc tập đoàn BAIC vừa chính thức xác nhận mẫu sedan điện hoàn toàn mới S3 sẽ ra mắt thị trường Trung Quốc. Đây được xem là sản phẩm chiến lược mới của hãng trong phân khúc sedan hạng D, nơi vốn có sự thống trị của những cái tên quen thuộc như Toyota Camry và Honda Accord.

Về thiết kế, Arcfox S3 tiếp tục áp dụng ngôn ngữ tạo hình quen thuộc của thương hiệu Arcfox với phong cách hiện đại và giàu tính công nghệ. Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn pha tách tầng kết hợp dải đèn LED tạo hình vòng sao giúp tăng khả năng nhận diện khi vận hành vào ban đêm.

Khu vực thân xe sử dụng tay nắm cửa bán ẩn cùng các chi tiết sơn đen quanh cửa kính nhằm tạo cảm giác thể thao hơn. Tổng thể kiểu dáng fastback của mẫu sedan điện này mang đến diện mạo trẻ trung hơn đáng kể so với phong cách truyền thống trên Toyota Camry hay Honda Accord.

Phía sau xe được trang bị cụm đèn hậu LED kéo dài toàn chiều ngang thân xe kết hợp cánh gió nhỏ và bộ khuếch tán gió cỡ lớn. Trên các phiên bản cao cấp, Arcfox S3 còn sở hữu cánh gió điện tự điều chỉnh theo tốc độ nhằm tối ưu tính khí động học.

Arcfox S3 có kích thước chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.916 mm x 1.900 mm x 1.480 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.876 mm. Với thông số này, mẫu sedan điện Trung Quốc nằm trong phân khúc sedan hạng D, cạnh tranh trực tiếp cùng Toyota Camry và Honda Accord.

Không gian nội thất của Arcfox S3 được phát triển theo phong cách tối giản nhưng vẫn tập trung mạnh vào công nghệ. Trung tâm bảng táp-lô là màn hình giải trí cảm ứng nổi kích thước 15,6 inch sử dụng chip Qualcomm Snapdragon 8155, đi kèm bảng đồng hồ kỹ thuật số toàn phần.

Không chỉ gây chú ý ở thiết kế và nội thất, Arcfox S3 còn được đầu tư mạnh về công nghệ hỗ trợ lái. Xe sử dụng hệ thống hỗ trợ lái thông minh Yuanjing do BAIC phát triển.

Cung cấp sức mạnh cho Arcfox S3 là hai cấu hình hệ thống truyền động khác nhau. Phiên bản hỗ trợ thay pin sử dụng mô-tơ điện cho công suất tối đa 216 mã lực và phạm vi hoạt động 535 km sau mỗi lần nạp năng lượng.

Trong khi đó, phiên bản sạc pin thông thường dùng mô-tơ điện mạnh 204 mã lực, kết hợp hai tùy chọn quãng đường di chuyển 560 km hoặc 660 km theo tiêu chuẩn công bố.

Giá sedan hạng D Arcfox S3

Ngay trước thời điểm mở bán chính thức, Arcfox S3 đã được triển khai chương trình nhận đặt trước với tổng cộng 8 phiên bản. Giá bán dao động từ 64.800 - 125.800 Nhân dân tệ, tương đương khoảng 251 - 488 triệu đồng.

So với mặt bằng chung của phân khúc sedan hạng D hiện nay, mức giá này được đánh giá khá cạnh tranh. Đặc biệt, việc sở hữu hàng loạt công nghệ hiện đại giúp Arcfox S3 trở thành đối thủ đáng chú ý của Toyota Camry và Honda Accord trong tương lai.

Với mức giá dễ tiếp cận, công nghệ hiện đại cùng phạm vi hoạt động ấn tượng, Arcfox S3 hứa hẹn sẽ trở thành cái tên đáng gờm trong phân khúc sedan hạng D chạy điện những năm tới.

Xe ô tô dưới 500 triệu đồng 'bao sang', giá nhất thị trường

Xe ô tô nhỏ gọn có giá thành cực hấp dẫn và là lựa chọn hàng đầu của người dùng Việt, trong đó nhiều cái tên 'nổi trội' cũng góp mặt, được đánh giá không thua gì 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 hay Kia Morning.

VinFast VF 5 Plus

Giá từ 442 triệu đồng.

VinFast VF 5 Plus nổi bật với thiết kế hiện đại, trẻ trung với dải đèn pha LED hình chữ V đặc trưng ở phía trước và phía sau. Đèn pha và đèn hậu đặt thấp hợp xu hướng mới.

Kích thước dài x rộng x cao lần lượt 3.967 x 1.723 x 1.578 mm, chiều dài cơ sở 2.514 mm, cho thấy VF 5 Plus là mẫu xe nhỏ gọn, hợp di chuyển đô thị, nhưng vẫn sở hữu không gian nội thất rộng rãi hơn các đối thủ đồng hạng.

Nội thất bên trong thiết kế theo phong cách tối giản, bao gồm các tiện nghi nổi bật như màn hình trung tâm 8 inch, bảng đồng hồ điện tử 7 inch, hệ thống lọc không khí PM2.5, cần số kiểu núm xoay.

Mẫu xe điện nhà VinFast đầy đủ các công nghệ an toàn và hỗ trợ lái hàng đầu phân khúc như 6 túi khí, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo giao thông phía sau, cảnh báo điểm mù…

Hiện tại, VinFast VF 5 Plus được phân phối với 2 phiên bản la-zăng lõi thép 16 inch và la-zăng hợp kim 17 inch. Áp dụng các ưu đãi hiện hành, khách hàng có thể nhận khoản ưu đãi tiền mặt lên tới gần 18 triệu đồng, đưa giá xe về chỉ từ 442 triệu đồng. Đây là lựa chọn số 1 với nhóm khách hàng mua ô tô lần đầu, hoặc đang có nhu cầu chuyển sang các phương tiện tiết kiệm chi phí, thân thiện với môi trường.

Giá xe Hyundai Grand i10

Từ 360 - 435 triệu đồng.

Đứng đầu trong danh sách này không thể không nhắc đến 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 có mức giá từ 360 đến 435 triệu đồng tùy từng phiên bản. Là một trong những mẫu xe giá rẻ bán chạy nhất phân khúc Sedan cỡ nhỏ bởi ngoại hình trẻ trung, hiện đại lại được trang bị nhiều tiện nghi.

Nội thất của Grand i10 được bố trí hài hòa, với vật liệu chủ đạo là nhựa và nỉ nhưng vẫn đem lại cảm giác cao cấp. Màn hình cảm ứng 8 inch đặt nổi, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, mang lại trải nghiệm giải trí mượt mà cho người dùng. Không gian bên trong cũng khá rộng rãi, hàng ghế sau cho phép hành khách ngồi thoải mái ngay cả trên những hành trình dài.

Hyundai Grand i10 2024 được trang bị động cơ 1.2L, sản sinh công suất 83 mã lực và mô-men xoắn 114 Nm. Hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp, giúp xe vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ khoảng 5.4 lít/100 km. Các tiện nghi phải kể đến như: Khởi động bằng nút bấm, camera lùi và cảm biến đỗ xe phía sau.

Giá xe Kia Morning

Từ 349 đến 424 triệu đồng.

Kia Morning 2022 đã có sự lột xác đáng kể trong thiết kế. Lưới tản nhiệt được tinh chỉnh mới trên hình dạng mũi hổ truyền thống chính là sự thay đổi rõ rệt nhất trên mẫu xe này.

Về tổng thể, đại kình địch của Hyundai Grand i10 và VinFast Fadil có ngoại thất không quá nổi bật và xuất sắc nhưng mẫu xe này vẫn gây được ấn tượng tốt với khách hàng nhờ thiết kế đơn giản, nhỏ gọn nhưng cũng đầy tinh tế. Điểm nhấn đáng chú ý là cụm đèn sương mù gương cầu cùng với lưới tản nhiệt hình mũi hổ tạo nên sự kết hợp đầy cá tính. Chưa dừng ở đó, ngoại hình của xe cũng mang đậm chất thể thao với cản sau và sự xuất hiện của ống pô kép mạnh mẽ.

Kia Morning vẫn sử dụng hệ thống chiếu sáng bao gồm đèn sương mù và đèn pha Halogen Projector. Tuy nhiên, nhà sản xuất đã nâng cấp đèn định vị ban ngày cùng đèn hậu của xe lên bóng LED. Ngoài ra, ngoại thất của xe còn có thêm tính năng gương chiếu hậu chỉnh điện tích hợp tính năng sấy, đèn pha tự động bật/tắt.

Giá xe Toyota Wigo

Từ 352 - 385 triệu đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 là Toyota Wigo 2024 đang được bán với giá dao động từ 352 đến 385 triệu đồng. Đây cũng là mẫu xe giá rẻ bậc nhất phân khúc sedan/hatchback đô thị nhỏ, phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày hoặc các gia đình trẻ với thiết kế đơn giản, vận hành ổn định.

Nội thất Toyota Wigo sử dụng chất liệu nhựa cứng kết hợp với các chi tiết trang trí màu đen tạo nên cảm giác bền bỉ. Màn hình cảm ứng 7 inch, hỗ trợ kết nối Bluetooth và hệ thống điều hòa cơ. Không gian nội thất khá khiêm tốn nhưng Wigo vẫn cung cấp chỗ ngồi vừa đủ cho 4 người lớn.

Về vận hành, Toyota Wigo 2024 trang bị động cơ 1.2L, công suất 87 mã lực và mô-men xoắn 113 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp. Với ưu điểm bền bỉ và tiết kiệm, mẫu xe có mức tiêu thụ nhiên liệu khá ít, chỉ khoảng 5.2 lít/100 km.

Giá xe Mitsubishi Attrage

Từ 380 – 490 triệu đồng.

Cuối cùng là Attage 2024 đến từ nhà Mitsubishi đang được bán mức giá dao động từ 380 đến 490 triệu đồng, tùy từng phiên bản. Đây là mẫu xe 'ngon - bổ - rẻ' đúng nghĩa vì giá thành khá 'mềm' so với phân khúc Sedan cỡ B, tiết kiệm nhiên liệu và có nhiều trang bị thực tế đến người dùng.

Mitsubishi Attrage mang phong cách thiết kế Dynamic Shield đặc trưng của Mitsubishi, tạo cảm giác mạnh mẽ và hiện đại. Đầu xe được trang bị lưới tản nhiệt mạ chrome sáng bóng, kết hợp đèn pha LED cho cảm giác cao cấp dù thuộc phân khúc giá rẻ. Mâm xe hợp kim 15 inch giúp tôn lên vẻ năng động cho tổng thể chiếc xe.

Bên trong khoang cabin, Attrage 2024 được thiết kế khá tối giản, chủ yếu tập trung vào không gian rộng rãi cho cả hàng ghế trước và sau. Màn hình cảm ứng 7 inch là điểm nhấn chính, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto.

Mitsubishi Attrage vận hành với động cơ xăng 1.2L, cho công suất 78 mã lực và mô-men xoắn 100 Nm, đi kèm hộp số CVT. Mức tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng chỉ khoảng 5 lít/100 km, phù hợp chi vệc di chuyển trong đô thị. Ngoài ra, xe cũng được trang bị hệ thống điều hòa tự động, camera lùi và hệ thống khởi động bằng nút bấm, mang lại tiện ích vượt trội trong phân khúc.



