Giá bạc hôm nay 22/5: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng trở lại
GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) ghi nhận, giá bạc hôm nay ngày 22/5 trên đà phục hồi, giá bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng nhẹ lên vùng 79 triệu đồng/kg.
Giá bạc hôm nay 22/5
Giá bạc trong nước
Giá bạc Phú Quý
Giá bạc Phú Qúy mở phiên sáng nay theo ghi nhận của chuyên trang Gia đình và xã hội tiếp tục đà phục hồi, cụ thể giá bán tại khung giờ 9h20 phút hiện đã nhích lên vùng 79,306 triệu đồng/kg, tương đương 2,974 triệu đồng/lượng. Trong khi đó giá bán sáng qua đang duy trì ở vùng 78,426 triệu đồng/kg, tương đương 2,948 triệu đồng/lượng. Trong khi giá bán sáng qua đang ở vùng 75,973 triệu đồng/kg, tương đương 2,849 triệu đồng/lượng.
Giá bạc Ancarat
Giá bạc tại hệ thống Ancarat cũng tăng so với ngày hôm qua, giá bán ra tại thời điểm 9h24 phút sáng nay đã phục hồi lên vùng 79,333 triệu đồng/kg, tương đương 2,970 triệu đồng/lượng. Đã tăng 720.000 đồng/kg so với giá bán sáng tại thời điểm 10h23 phút sáng qua (ở vùng 78,613 triệu đồng/kg, tương đương 2,939 triệu đồng/lượng).
Giá bạc Sacombank-SBJ
Tại hệ thống Sacombank-SBJ, giá bạc sáng nay cũng có sự điều chỉnh tăng so với ngày hôm qua, bảng giá niêm yết lúc 8h55 phút ngày 22/5, đã phục hồi lên vùng 79,280 triệu đồng/kg, tương đương 2,973 triệu đồng/lượng. Đã tăng 480.000 đồng/kg so với giá bán sáng qua (78,800 triệu đồng/kg, tương đương 2,955 triệu đồng/lượng).
Giá bạc DOJI
Tương tự, đà phục hồi cũng xuất hiện tại hệ thống Doji. Giá bạc DOJI 99.9 bán ra lúc 9h26 phút sáng nay đang được niêm yết ở mức 2,983 triệu đồng/lượng và khoảng 14,915 triệu đồng/5 lượng, tăng nhẹ so với giá bán sáng qua 2,961 triệu đồng/lượng và khoảng 14,805 triệu đồng/5 lượng.
Giá bạc thế giới hôm nay
Tại thị trường quốc tế, giá bạc hôm nay cũng có sự phục hồi nhẹ so với ngày hôm qua, cụ thế giá bán đang duy trì quanh vùng 75-76 USD/ounce. Sau khi lập đỉnh 86-87 USD/ounce, giá bạc tụt mạnh xuống vùng 74 - 75 USD/ounce, rồi lại phục hồi về vùng 75-76 USD/ounce cho thấy những biến động phức tạp của thị trường bạc thế giới. Giá bạc tuy không giảm mạnh như đợt tháng 3, đà phục hồi đã có nhưng sự phục hồi duy trì không lâu, nhà đầu tư vẫn khó nắm bắt.
Giá vàng hôm nay 22/5: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý ra sao?Giá cả thị trường - 1 phút trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng SJC vẫn tuột khỏi mốc 160 triệu đồng/lượng chiều mua vào.
Xe máy điện giá 30 triệu đồng thiết kế cổ điển, đi 127km/lần sạc, cốp rộng tiện ích rẻ hơn Vision được lòng chị emGiá cả thị trường - 54 phút trước
GĐXH - Xe máy điện gây chú ý với thiết kế cổ điển, cốp 35 lít, quãng đường 127 km/lần sạc cùng nhiều công nghệ hiện đại.
SUV 7 chỗ hybrid giá 463 triệu đồng mạnh 360 mã lực, công nghệ vượt tầm sánh ngang Ford Everest, rẻ chỉ ngang sedan Toyota Vios khuấy đảo thị trườngGiá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - SUV 7 chỗ hybrid gây chú ý khi sở hữu công suất lên tới 360 mã lực nhưng giá bán chỉ từ khoảng 463 triệu đồng, sẵn sàng ‘cạnh tranh sòng phẳng’ với Ford Everest.
Sedan điện giá 251 triệu đồng đẹp sang chảnh, trang bị đẳng cấp sánh ngang Toyota Camry, Accord, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10Giá cả thị trường - 20 giờ trước
GĐXH - Sedan điện hạng D với thiết kế hiện đại, công nghệ lái thông minh và phạm vi hoạt động lên tới 660 km, giá bán cực rẻ chỉ 251 triệu đồng cùng sức mạnh tối đa 216 mã lực, tân binh này được xem là cái tên đủ sức tạo sức ép lên Toyota Camry và Honda Accord.
Xe máy điện giá 15 triệu đồng thiết kế có gu, đi 80km/lần sạc, màn điện tử, cốp đựng tiện dụng rẻ hơn Wave Alpha phù hợp đi trong đô thịGiá cả thị trường - 21 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện ấn tượng với thiết kế bo tròn trẻ trung, đèn LED hiện đại, đi khoảng 80 km/lần sạc và phù hợp nhu cầu đô thị.
Tỷ giá USD hôm nay 21/5: Đồng Đô la Mỹ bán ra đang ở mức 26,341 đồng/USDGiá cả thị trường - 22 giờ trước
GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ năm ngày 21/5/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật,... và các ngoại tệ khác.
Giá bạc hôm nay 21/5: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ phục hồi 2 triệu/kg so với ngày hôm quaGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) ghi nhận, giá bạc hôm nay ngày 21/5, sau đà giảm ngày hôm qua, giá bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng nhẹ lên vùng 78 triệu đồng/kg.
Giá vàng hôm nay 21/5: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji tăng bao nhiêu?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng SJC và vàng nhẫn tăng tới 1,5-2 triệu đồng/lượng.
Loại cá dù giá đắt vẫn được nhiều người săn lùng nhờ tăng cường trí nhớ, sáng mắt, khỏe xươngGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Dù đắt, hơn 1 triệu đồng/kg, nhưng cá bơn vẫn được nhiều người săn lùng vì hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, giúp phát triển xương khớp, cải thiện chiều cao và trí não ở trẻ nhỏ, đồng thời hỗ trợ xương chắc khỏe và chống loãng xương ở người lớn.
Giá SUV hạng B giảm sốc, thấp hiếm thấy, Mitsubishi Xforce, Toyota Yaris Cross rẻ chưa từng có, chị em cân nhắc mở hầu baoGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá SUV hạng B đang bước vào cuộc đua giảm chưa từng có khi hàng loạt mẫu xe như Mitsubishi Xforce, Toyota Yaris Cross, Kia Seltos hay Omoda C5 đồng loạt tung ưu đãi hàng ‘khủng’.
Hatchback hạng A giá 270 triệu đồng sẽ bán ở Việt Nam đẹp sang chảnh, đi 405km/lần sạc, trang bị tối tân, rẻ hơn cả Kia Morning, Hyundai Grand i10 chắc chắn chị em hài lòng?Giá cả thị trường
GĐXH - Hatchback hạng A của BYD vừa chính thức trình làng phiên bản 2026 với hàng loạt nâng cấp công nghệ đáng chú ý, giá bán dễ tiếp cận cùng phạm vi hoạt động lên tới 405 km.