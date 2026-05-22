Giá bạc hôm nay 22/5: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng trở lại

Giá bạc hôm nay 22/5

Giá bạc trong nước

Giá bạc Phú Quý

Giá bạc Phú Qúy mở phiên sáng nay theo ghi nhận của chuyên trang Gia đình và xã hội tiếp tục đà phục hồi, cụ thể giá bán tại khung giờ 9h20 phút hiện đã nhích lên vùng 79,306 triệu đồng/kg, tương đương 2,974 triệu đồng/lượng. Trong khi đó giá bán sáng qua đang duy trì ở vùng 78,426 triệu đồng/kg, tương đương 2,948 triệu đồng/lượng. Trong khi giá bán sáng qua đang ở vùng 75,973 triệu đồng/kg, tương đương 2,849 triệu đồng/lượng.

Giá bạc Phú Quý 22/5.

Giá bạc Ancarat

Giá bạc tại hệ thống Ancarat cũng tăng so với ngày hôm qua, giá bán ra tại thời điểm 9h24 phút sáng nay đã phục hồi lên vùng 79,333 triệu đồng/kg, tương đương 2,970 triệu đồng/lượng. Đã tăng 720.000 đồng/kg so với giá bán sáng tại thời điểm 10h23 phút sáng qua (ở vùng 78,613 triệu đồng/kg, tương đương 2,939 triệu đồng/lượng).

Giá bạc Ancarat hôm nay 22/5.

Giá bạc Sacombank-SBJ

Tại hệ thống Sacombank-SBJ, giá bạc sáng nay cũng có sự điều chỉnh tăng so với ngày hôm qua, bảng giá niêm yết lúc 8h55 phút ngày 22/5, đã phục hồi lên vùng 79,280 triệu đồng/kg, tương đương 2,973 triệu đồng/lượng. Đã tăng 480.000 đồng/kg so với giá bán sáng qua (78,800 triệu đồng/kg, tương đương 2,955 triệu đồng/lượng).

Giá bạc Sacombank-SBJ hôm nay 22/5.

Giá bạc DOJI

Tương tự, đà phục hồi cũng xuất hiện tại hệ thống Doji. Giá bạc DOJI 99.9 bán ra lúc 9h26 phút sáng nay đang được niêm yết ở mức 2,983 triệu đồng/lượng và khoảng 14,915 triệu đồng/5 lượng, tăng nhẹ so với giá bán sáng qua 2,961 triệu đồng/lượng và khoảng 14,805 triệu đồng/5 lượng.

Giá bạc hôm nay 22/5: Bảng giá bạc tại DOJI.

Biểu đồ biến động giá bạc tại Doji 7 ngày qua.

Giá bạc thế giới hôm nay

Tại thị trường quốc tế, giá bạc hôm nay cũng có sự phục hồi nhẹ so với ngày hôm qua, cụ thế giá bán đang duy trì quanh vùng 75-76 USD/ounce. Sau khi lập đỉnh 86-87 USD/ounce, giá bạc tụt mạnh xuống vùng 74 - 75 USD/ounce, rồi lại phục hồi về vùng 75-76 USD/ounce cho thấy những biến động phức tạp của thị trường bạc thế giới. Giá bạc tuy không giảm mạnh như đợt tháng 3, đà phục hồi đã có nhưng sự phục hồi duy trì không lâu, nhà đầu tư vẫn khó nắm bắt.

Giá bạc thế giới hôm nay (22/5) duy trì quanh vùng 75-76 USD/oz.