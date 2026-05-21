Tỷ giá USD hôm nay 21/5: Đồng Đô la Mỹ bán ra đang ở mức 26,341 đồng/USD
GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ năm ngày 21/5/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật,... và các ngoại tệ khác.
Tỷ giá USD, tỷ giá tiền tệ thế giới
Thị trường tiền tệ thế giới hôm nay có nhiều diễn biến mới, đồng Đô la Mỹ vẫn giữ vị thế cao trên thị trường tiền tệ thế giới. Tại phiên hôm nay, chỉ số DXY (thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt: EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) ghi nhận ở mức 99,11 điểm, tăng nhẹ 0,02% so với phiên trước đó. Chỉ số cho thấy đồng bạc xanh vẫn tiếp tục duy trì quanh vùng cao nhất trong vài tuần gần đây.
Trên thị trường ngoại hối, tỷ giá của rổ 6 đồng tiền chủ chốt đều theo đà giảm so với đồng USD. Cụ thể tại phiên hôm nay, tỷ giá đồng EURO đã giảm 0,03% xuống 0,8599 USD/EUR; tỷ giá đồng Bảng Anh giảm 0,02% xuống còn 0,7442 USD/GBP; tỷ giá đồng Yên Nhật so với đồng Đô la Mỹ cũng giảm 0,03% xuống 158,86 yen/USD, dù giảm, nhưng tỷ số này vẫn cho thấy đồng yen Nhật phục hồi nhẹ sau giai đoạn mất giá mạnh. Trong khi đó, tỷ giá đồng Đô la Mỹ so với đồng Nhân dân tệ đang duy trì ở 6,8014 USD/CNY.
Tỷ giá ngoại tệ trong nước
Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch sáng nay ngày 21/5, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước đang duy trì ở mức 25.135 đồng/USD, tăng 2 đồng so với phiên trước đó.
Tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước tỷ giá USD hiện ở mức 23,929 đồng/USD - 26,341 đồng/USD mua vào và bán ra, tức tăng 2 đồng chiều mua vào và tăng 4 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó (23.927đồng - 26.337 đồng/USD mua vào và bán ra).
Khảo sát tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD và các ngoại tệ khác cũng có nhiều biến động.
Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank
Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 21/5/2026 được cập nhật như sau:
Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank
Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 21/5/2026 được cập nhật như sau:
Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV
Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 21/5/2026 được cập nhật như sau:
Ở khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD vẫn tiếp tục duy trì ở vùng cao. Vietcombank tăng 10 đồng giá mua vào và giữ nguyên giá bán ra so với ngày hôm qua ở vùng 26,131 đồng/USD- 26,391 đồng/USD mua vào và bán ra. Tại VietinBank, giá USD tăng nhẹ 1 đồng mua vào và giữ nguyên giá bán ở mức 26.166 đồng/USD mua vào và 26.391đồng/USD bán ra. Trong khi tại BIDV giao dịch đồng bạc xanh mua vào tăng 10 đồng và giữ nguyên mức bán ra so với phiên trước đó, đang mức 26,161 - 26,391 đồng/USD.
Tại thị trường chợ đen và các tiệm vàng giá Đô la Mỹ hôm nay 21/05/2026, khảo sát lúc 11h32 phút đang giảm so với hôm qua cùng thời điểm ghi nhận, cụ thể giá Đô la Mỹ hiện đang được mua vào là 26.443 và bán ra là 26.563 đồng/USD.
Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm, hiện vẫn giữ ở mức 150 - 166 đồng. Tại các ngân hàng thương mại, đồng yên Nhật có sự tăng giảm khác nha, Vietcombank tăng nhẹ niêm yết đang ở mức 160.73 - 170.94 đồng/JPY; VietinBank giảm nhẹ ở mức 161,36 - 170,86 đồng/JPY trong khi đó tại BIDV đồng Yen lại giảm nhẹ, giao dịch quanh mức 161.93 - 171 đồng/JPY, tăng nhẹ so với ngày hôm qua.
Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước giảm, hiện niêm yết ở mức 27.696 - 30.612 đồng mua vào – bán ra. Tại thời điểm 11h sáng 21/5, tỷ giá EUR xu hướng tăng trở lại tại nhiều ngân hàng, phổ biến quanh ngưỡng 28.833 - 31,548 đồng/EUR, cụ thể, tại Vietcombank giá EUR niêm yết ở mức 29,860 - 31,434 đồng/EUR trong khi giá bán hôm qua đang duy trì ở vùng 29,805 - 31,376 đồng/EUR mua vào và bán ra; tại VietinBank giá EUR ở mức 30.136 - 31.496 đồng/EUR, trong khi giá bán trưa qua đang ở mức 29.981 - 31.441 đồng/EUR; còn BIDV hiện đang mua vào và bán ra ở mức 30,238 - 31,522 đồng/EUR, tăng 208 đồng mua vào và tăng 201 đồng bán vào so hôm qua (30,030 - 31,321 đồng/EUR). Diễn biến này cho thấy EUR tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh khá mạnh trên thị trường quốc tế.
