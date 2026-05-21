Loại cá dù giá đắt vẫn được nhiều người săn lùng nhờ tăng cường trí nhớ, sáng mắt, khỏe xương
GĐXH - Dù đắt, hơn 1 triệu đồng/kg, nhưng cá bơn vẫn được nhiều người săn lùng vì hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, giúp phát triển xương khớp, cải thiện chiều cao và trí não ở trẻ nhỏ, đồng thời hỗ trợ xương chắc khỏe và chống loãng xương ở người lớn.
Giá cá bơn trên thị trường hiện nay
Theo tìm hiểu của PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cá bơn, hay còn gọi là cá lưỡi trâu, hiện có giá khá đắt trên thị trường. Tùy vào kích thước, xuất xứ cũng như cơ sở bán mà giá có sự chênh lệch khác nhau.
Cá bơn vàng Hàn Quốc nhập khẩu loại tươi sống hiện đang có giá dao động từ 890.000 - 1.090.000 đồng/kg đối với size trung bình, và lên tới 1.650.000 VNĐ/kg với loại thượng hạng.
Cá bơn sao size từ 0,8 - 1kg/con có giá khoảng 1.300.000 đồng/kg.
Cá bơn ngất đông lạnh giá mềm hơn, thường từ 299.000 - 350.000 đồng/kg.
Cá bơn được săn đón trên thị trường
Dù giá cao, có thể lên tới hơn một triệu đồng mỗi kg nhưng cá bơn này vẫn được nhiều người săn lùng nhờ hương vị thơm ngon và giàu dinh dưỡng. Đây là loài cá thân dẹt sống dưới đáy biển, cũng có một số loài sống ở vùng nước ngọt. Hai mắt của cá hoàn toàn nằm ở cùng một bên cơ thể và không tuân theo quy luật đối xứng thông thường.
Cá bơn có vị thơm ngon, thịt mềm, ít hoặc không có mùi tanh, giàu dưỡng chất như collagen, vitamin, canxi, phốt pho. Nếu sử dụng thường xuyên, loại cá này có thể giúp tăng cường miễn dịch và cải thiện thị lực. Cá bơn là nguồn protein chất lượng tốt nhờ có sự cân bằng axit amin hợp lý. Trong 100 gram cá bơn có hơn 19 gram protein. Loài cá này chứa rất ít chất béo bão hòa nên không làm tăng cholesterol xấu trong máu, đồng thời giàu omega-3, gần đáp ứng đủ nhu cầu mỗi ngày. Omega-3 giúp giảm cholesterol xấu trong máu hiệu quả. Cá bơn còn chứa lượng vitamin D khá cao cùng nhiều vitamin B12 và các khoáng chất như magie, phốt pho, kali và selen.
Loại cá này giúp phát triển xương khớp, cải thiện chiều cao và trí não ở trẻ nhỏ, đồng thời hỗ trợ xương chắc khỏe và chống loãng xương ở người lớn. Bên cạnh đó, collagen trong cá giúp tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ tế bào da, giúp làn da luôn khỏe mạnh, căng bóng và tràn đầy sức sống. Cá bơn thích hợp nhất khi chế biến bằng cách hấp để giữ được hương vị nguyên bản và độ thơm ngon tự nhiên. Không chỉ có hương vị đậm đà, loại cá này còn được xem là thực phẩm hỗ trợ dưỡng gan, thanh lọc và giải độc cơ thể.
