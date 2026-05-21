Giá bạc hôm nay 21/5: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ phục hồi 2 triệu/kg so với ngày hôm qua

Giá bạc hôm nay 21/5

Giá bạc trong nước

Giá bạc Phú Quý

Theo ghi nhận của chuyên trang Gia đình và xã hội, giá bạc Phú Qúy mở phiên sáng nay phục hồi tích cực so với đà giảm ngày hôm qua, giá bán tại khung giờ 10h17 phút sáng nay đang ở vùng 78,426 triệu đồng/kg, tương đương 2,948 triệu đồng/lượng. Trong khi giá bán sáng qua đang ở vùng 75,973 triệu đồng/kg, tương đương 2,849 triệu đồng/lượng.

Giá bạc Ancarat

Giá bạc tại hệ thống Ancarat cũng tăng mạnh so với ngày hôm qua, giá bán ra tại thời điểm 10h23 phút sáng ngày hôm nay 21/5 đã phục hồi lên vùng 78,613 triệu đồng/kg, tương đương 2,939 triệu đồng/lượng. Trong khi giá bán sáng qua đang đà giảm về mức 75,973 triệu đồng/kg, tương đương 2,844 triệu đồng/lượng.

Giá bạc Sacombank-SBJ

Tại hệ thống Sacombank-SBJ, giá bạc sáng nay cũng có sự điều chỉnh tăng mạnh so với ngày hôm qua, bảng giá niêm yết lúc 9h45 phút ngày 21/5, đã phục hồi lên vùng 78,800 triệu đồng/kg, tương đương 2,955 triệu đồng/lượng. Tức đã tăng 2,16 triệu đồng/kg so với giá bán sáng qua (76,640 triệu đồng/kg, tương đương 2,874 triệu đồng/lượng).

Giá bạc DOJI

Không nằm ngoài xu hướng, đà phục hồi cũng xuất hiện tại hệ thống Doji. Giá bạc DOJI 99.9 bán ra lúc 10h18 phút sáng nay đang được niêm yết ở mức 2,961 triệu đồng/lượng và khoảng 14,805 triệu đồng/5 lượng. Trong khi giá bán sáng qua còn đang sụt xuống vùng 2,856 triệu đồng/lượng và khoảng 14,280 triệu đồng/5 lượng.

Tại thị trường trong nước giá bạc những ngày qua có sự biến động mạnh, tăng giảm liên tục, khó nắm bắt.

Giá bạc thế giới hôm nay

Tại thị trường quốc tế, giá bạc hôm nay vẫn duy trì ở ngưỡng 75 USD/ounce. Không chỉ thị trường trong nước, tại thị trường thế giới, giá bạc cũng liên tục có sự biến động. Sau khi lập đỉnh 86-87 USD/ounce, giá bạc tụt mạnh xuống vùng 74 - 75 USD/ounce, rồi lại phục hồi về vùng 76-77 USD/ounce và chỉ sau đó một ngày lại quay đầu giảm về vùng 74-75 USD/ounce cho thấy những biến động phức tạp của thị trường bạc thế giới. Giá bạc tuy không giảm mạnh như đợt tháng 3, đà phục hồi đã có nhưng sự phục hồi duy trì không lâu, nhà đầu tư vẫn khó nắm bắt.