Xe ga 150cc giá 52 triệu đồng thiết kế mạnh mẽ, trang bị sánh ngang Honda SH, rẻ hơn SH Mode, chi trả như Air Blade
GĐXH - Xe ga 150cc vừa được mở bán sở hữu loạt trang bị xịn sò hơn cả Honda Air Blade và Vario, giá bán hấp dẫn chỉ từ 52 triệu đồng.
Sự xuất hiện của Zontes 150X đang khiến thị trường Thái Lan đặc biệt chú ý khi mẫu xe này mang theo hàng loạt trang bị vốn trước đây chỉ xuất hiện trên mô tô phân khối lớn.
Điểm gây ấn tượng mạnh nhất trên Zontes 150X chính là bộ khung hợp kim nhôm đúc nguyên khối Single-piece Aluminum Alloy Frame. Đây được xem là bước đi táo bạo của Zontes trong phân khúc xe phổ thông, bởi phần lớn các mẫu 150cc hiện nay vẫn sử dụng khung thép truyền thống với trọng lượng nặng và nhiều mối hàn.
Việc áp dụng khung nhôm không chỉ giúp chiếc xe trở nên cao cấp hơn mà còn cải thiện đáng kể khả năng vận hành. Bộ khung chỉ nặng khoảng 8,5 kg, kéo tổng trọng lượng toàn xe xuống còn khoảng 108 kg — nhẹ hơn gần 30 kg so với nhiều đối thủ cùng phân khúc. Trọng lượng nhẹ giúp tỷ lệ công suất trên trọng lượng vượt trội, tăng tốc linh hoạt hơn và mang lại cảm giác lái đầy phấn khích.
Không chỉ nhẹ, kết cấu đúc nguyên khối còn giúp khung xe có độ cứng vững cao hơn, tăng sự ổn định khi vào cua tốc độ cao. Bên cạnh đó, hợp kim nhôm cũng hỗ trợ tản nhiệt tốt hơn thép, giúp khu vực động cơ giảm đáng kể nhiệt lượng tích tụ khi vận hành liên tục.
Về thiết kế, Zontes 150X mang phong cách thể thao hiện đại với những đường nét góc cạnh đậm chất City Sport. Nổi bật ở phần đầu xe là dải đèn định vị ban ngày DRL hình chữ X cỡ lớn kết hợp hệ thống đèn LED Projector 4 bóng cho khả năng chiếu sáng mạnh mẽ. Đặc biệt, mẫu xe này còn được trang bị kính chắn gió chỉnh điện — tính năng cực kỳ hiếm gặp trong thế giới xe 150cc.
Zontes cũng đầu tư mạnh vào sức mạnh động cơ khi trang bị cho 150X khối máy 149,5cc, 4 van, làm mát bằng dung dịch. Động cơ này sản sinh công suất khoảng 17,7 mã lực và mô-men xoắn 15,5 Nm. Dù thông số không chênh lệch quá lớn so với đối thủ, nhưng khi kết hợp với thân xe siêu nhẹ, khả năng tăng tốc của 150X trở nên cực kỳ ấn tượng, đặc biệt ở dải tốc độ từ 0–80 km/h.
Bên trong động cơ là hàng loạt công nghệ hiện đại như piston rèn Forged Piston giúp tăng độ bền và giảm trọng lượng, xi-lanh phủ ceramic nhằm giảm ma sát và tối ưu hiệu suất vận hành. Xe cũng được tinh chỉnh để đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 5+ mà vẫn duy trì sức mạnh động cơ — điều không phải hãng xe nào cũng làm được trong phân khúc phổ thông.
Không dừng lại ở đó, Zontes 150X còn sở hữu loạt công nghệ điện tử đáng chú ý. Màn hình TFT Full Color thế hệ mới hỗ trợ kết nối smartphone, hiển thị dẫn đường trực tiếp, theo dõi áp suất lốp theo thời gian thực (TPMS) và tích hợp hệ thống khóa thông minh Keyless System 3.0. Ngay cả khi pin remote hết hoàn toàn, xe vẫn có thể khởi động nhờ cảm biến dự phòng.
Hệ thống an toàn trên xe cũng được đầu tư kỹ lưỡng với phanh đĩa trước sau đi kèm ABS hai kênh từ các thương hiệu nổi tiếng. Hệ thống treo được tinh chỉnh để vừa đảm bảo sự êm ái khi đi phố, vừa đủ ổn định ở tốc độ cao khoảng 125–130 km/h.
Giá xe ga 150cc Zontes
Giá của Zontes 150X 2026 đã chính thức được công bố ở mức 74.800 Baht (khoảng 52 triệu đồng), đủ sức tạo áp lực lớn lên các đối thủ quen mặt như Honda PCX hay Yamaha NMAX trong phân khúc xe tay ga thể thao cao cấp.
Dù sở hữu cấu hình cực kỳ hấp dẫn, bài toán lớn nhất mà Zontes phải đối mặt vẫn là niềm tin của người dùng. Các yếu tố như độ phủ hệ thống đại lý, khả năng cung cấp phụ tùng hay giá trị bán lại vẫn là điểm khiến nhiều khách hàng cân nhắc. Ngoài ra, việc sử dụng khung nhôm cũng đồng nghĩa chi phí sửa chữa sẽ cao hơn nếu xe gặp va chạm nghiêm trọng.
Loạt xe ga siêu đắt đỏ ở Việt Nam
Những mẫu xe tay ga có mức tiêu hao nhiên liệu tương đương với ô tô đều có đặc điểm chung là sở hữu dung tích động cơ lớn và xác xe nặng, giá cũng không hề rẻ ở Việt Nam.
Yamaha X-Max 300: 4,65 lít/100km
X-Max 300 là mẫu xe tay ga phân khối lớn đến từ hãng xe Nhật Yamaha. Vào tháng 10/2021, dữ liệu về chiếc xe này đã xuất hiện ở web Cục đăng kiểm Việt Nam cho thấy X-Max sẽ chuẩn bị được bán.
Mặc dù chưa chính thức có mặt tại cửa hàng chính hãng, nhưng giới thạo tin cho rằng Yamaha X-Max 300 sẽ bán giá 110 – 130 triệu đồng, cạnh tranh với các mẫu xe ga cùng phân khúc động cơ như Honda SH 350i hay Vespa GTS 300.
Yamaha X-Max 300 có kích thước khá dài, mang đặc trưng của dòng xe maxi-scooter. Yên xe có thiết kế dài và được phân thành hai tầng, chỗ để chân rộng rãi nhằm mang đến sự thoải mái tối đa. Phần đầu xe nổi bật với cặp đèn pha lớn và kính chắn gió touring.
Cung cấp sức mạnh cho Yamaha X-Max 300 là động cơ xylanh đơn, dung tích 292cc, làm mát bằng dung dịch, sản sinh công suất 27,6 mã lực tại tua máy 7.250 vòng/phút và mômen xoắn cực đại 29 Nm tại tua máy 5.750 vòng/phút.
Mức tiêu hao nhiên liệu theo công bố là 4,65 lít/100 km, tương đương một chiếc ô tô cỡ A trang bị động cơ 1.0 lít như Kia Morning. Với bình xăng dung tích 13 lít, đổ đầy bình xăng RON95 theo giá mới (32.870 đồng/lít) sẽ hết 427.310 đồng.
Piaggio Beverly 400HPE: 4,13 lít/100km
Beverly 400 HPE chính là đối thủ đáng gườm của BMW C400GT, nhưng hiện mẫu xe này vẫn chưa được bán chính thức dù đã xuất hiện trên cổng thông tin của Cục đăng kiểm Việt Nam.
Beverly 400 HPE có kiểu dáng cùng nhiều trang bị tương đương Beverly 150cc đang bán tại thị trường Việt Nam, nhưng kích thước lớn hơn. Chiếc xe tay ga này nặng 195 kg, trang bị động cơ dung tích 399cc cho công suất tối đa 35 mã lực. Mức tiêu thụ nhiên liệu của xe là 4,13 lít/ 100 km. Dung tích bình xăng 12,5 lít của xe hiện tại đổ đầy bình RON95 sẽ hết 410.875 đồng.
Theo tiêu chuẩn Châu Âu, Beverly 400 HPE sẵn có nhiều trang bị an toàn và tiêu chuẩn như dèn Full LED, màn hình LCD 5,5 inch, hệ thống kết nối Piaggio MIA, phanh ABS...
Honda SH350i: 3,906 lít/100km
Honda Việt Nam đã ra mắt SH350i vào 25/8/2021 với giá bán chỉ dao động từ 145,9 – 147,5 triệu đồng, bằng một nửa so với xe được nhập khẩu từ Ý của các doanh nghiệp tư nhân.
SH350i được trang bị động cơ hoàn toàn mới eSP+, dung tích 329,6cc, SOHC xy lanh đơn 4 van, phun xăng điện tử PGM-Fi, làm mát bằng dung dịch cho công suất tối đa 28,8 mã lực tại 7.500 v/p và mô-men xoắn cực đại 31,8Nm tại 5.250 v/ph. Dữ liệu từ Cụ đăng kiểm công bố, Honda SH350i tiêu thụ 3,906 lít/100km. Với bình xăng dung tích 9,3 lít, số tiền để đổ đầy bình RON95 sẽ là 305.691 đồng.
Chính vì thiết kế Honda SH350i khá giống bản 150i nên chiếc xe này bị hạn chế dung tích bình xăng, cộng với mức tiêu hao nhiên liệu lớn dẫn đến quãng đường đi được không xa, chỉ phù hơp di chuyển trong phố, khác hẳn những chiếc scooter phân khối lớn như BMW C400GT hay Piaggio Beverly 400HPE.
Bù lại, với giá rẻ hơn nhưng SH350i vẫn có đủ các trang bị đáng tiền như phanh ABS, hệ thống kiểm soát lực kéo (HSTC), khóa thông minh, ngăn chứa đồ được trang bị cổng sạc USB Type-C, 2 màn hình LCD có khả năng kết nối Bluetooth với điện thoại thông minh.
Vespa GTS Super Tech 300: 3,44 lít/100km
Dòng xe Vespa GTS Super Tech 300 ABS hiện đang bán ở Việt Nam với giá 155,4 triệu đồng được trang bị động cơ 278,3 cc, nặng 160 kg. Chính vì vậy, mẫu xe này khác biệt hẳn với những dòng Vespa máy nhỏ, khi hướng đến khách hàng nam tính và có xu hướng thích dịch chuyển đi xa.
Tuy nhiên, theo công bố từ Cục Đăng kiểm, mức tiêu hao nhiên liệu của Vespa GTS Super Tech 300 là 3,44 lít/100km, trong khi dung tích bình xăng xe là 8,5 lít nên quãng đường xe di chuyển khi đổ đầy bình chỉ vào khoảng 247 km.
Vespa GTS Super Tech 300 khác hẳn so với các mẫu GTS khác khi có sẵn một số trang bị mang tính công nghệ như màn hình TFT kích thước 4,3 inch, có thể kết nối điện thoại qua bluetooth và phần mềm Vespa Mia, phanh ABS, kiểm soát lực kéo chủ động (ASR).
Sở hữu kiểu dáng cong cong đặc trưng của thương hiệu Vespa, chiếc GTS Super Tech 300 hiện có giá bán rẻ nhất và mức tiêu hao nhiên liệu thấp nhất trong nhóm xe tay ga phân khối lớn sẽ là một lợi thế khi hướng đến các khách hàng có tài chính không quá thoải mái.
