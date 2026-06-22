Giá vàng hôm nay 22/6: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji tăng bao nhiêu?
GĐXH - Giá vàng hôm nay bật tăng mạnh tới 1,5 triệu đồng/lượng ngay lúc mở cửa, vàng SJC và nhẫn trơn bứt phá lên trên 148 triệu đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay trong nước
Giá vàng trong nước mở cửa phiên giao dịch sáng 22/6 với diễn biến tăng mạnh. Các doanh nghiệp kinh doanh vàng đồng loạt điều chỉnh tăng tới 1,5 triệu đồng/lượng đối với cả vàng miếng SJC và vàng nhẫn.
Theo đó, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức trên 175,7-148,7 triệu đồng/lượng (mua -bán), đánh dấu phiên phục hồi đáng kể sau nhịp giảm sâu những ngày trước đó.
Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ cũng tăng 1,5 triệu đồng mỗi lượng ở cả 2 chiều so với chốt phiên giao dịch cuối tuần qua, giao dịch ở mức 145,6-148,6 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Giá vàng nhẫn tròn ép vỉ 9999 của Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết đầu phiên hôm nay ở mức 145-148,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,5 triệu đồng mỗi lượng ở cả chiều mua và bán so với mức chốt tuần qua.
Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu đầu giờ sáng nay tăng 1,7 triệu đồng mỗi lượng ở cả 2 chiều so với kết phiên giao dịch cuối tuần qua, mua - bán ở mức 145,4-148,7 triệu đồng/lượng.
Chốt phiên giao dịch ngày 20/6, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 144,2-147,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.
Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ được giao dịch ở mức 144,1-147,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước.
Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu được giao dịch ở mức 143,7-147 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 500.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên liền trước.
Giá vàng hôm nay thế giới
Sáng nay, giá vàng thế giới tăng rất mạnh lên sát mốc 4.200 USD/ounce.
Mở cửa phiên đầu tuần trước ở mức 4.210 USD/ounce, giá vàng tăng mạnh lên đỉnh 4.382 USD/ounce nhờ nhu cầu trú ẩn trước căng thẳng Mỹ - Iran. Đà tăng nhanh chóng đảo chiều sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất nhưng để ngỏ khả năng tiếp tục nâng lãi suất.
Fed tiếp tục là yếu tố chi phối xu hướng giá vàng trong ngắn hạn. Sau cuộc họp tháng 6, dù giữ nguyên lãi suất ở mức 3,5%-3,75%, Fed phát tín hiệu cứng rắn hơn dự kiến khi để ngỏ khả năng tiếp tục nâng lãi suất nhằm kiểm soát lạm phát. Thông điệp này đã đẩy đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng mạnh, qua đó làm giảm sức hấp dẫn của vàng.
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