Giá vàng hôm nay 21/6: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Doji, PNJ có còn giảm?

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Giá vàng hôm nay tại thị trường trong nước

Giá vàng SJC

Theo ghi nhận, giá vàng hôm nay (21/6) tại thị trường trong nước đồng loạt tăng thêm nửa triệu đồng mỗi lượng. Giá vàng SJC được các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu giao dịch quanh ngưỡng giá 143,7 - 147,2 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Giá vàng miếng SJC tại Bảo Tín Mạnh Hải, Tập đoàn Doji ở Hà Nội và TP.HCM, Phú Quý hiện giao dịch ở mức 144,2 - 147,2 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng SJC được Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 143,7 - 147,2 triệu đồng/lượng (mua - bán). Giá vàng SJC ổn định chiều mua vào và tăng 500.000 đồng/lượng chiều bán ra.

Giá vàng SJC tại Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) giao dịch ở mức 144,2 - 147,2 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng miếng SJC Hà Nội tại Vàng bạc đá quý Asean giao dịch ở mức 144,2 - 147,2 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng hôm nay tại thị trường trong nước đồng loạt tăng. Ảnh minh họa: TL

Giá vàng nhẫn

Ở phân khúc vàng nhẫn, giá vàng nhẫn cũng có sự điều chỉnh ở các thương hiệu:

Giá vàng nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 143,7 - 146,5 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 1,2 triệu đồng/lượng chiều mua vào và tăng 500.000 đồng/lượng chiều bán ra so với đầu giờ sáng hôm qua. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 2,8 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 143 - 146,5 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với đầu giờ sáng hôm qua. Chênh lệch mua - bán ở mức 3,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tròn ép vỉ của Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch quanh mức 143,5 - 147 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng chiều mua vào và ổn định chiều bán ra so với đầu giờ sáng hôm qua. Chênh lệch mua – bán ở mức 3,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 144,2 - 147,2 triệu đồng/lượng, giảm 1,7 triệu đồng/lượng chiều mua vào và tăng 700.000 đồng/lượng chiều bán ra so với đầu giờ sáng hôm qua. Chênh lệch mua - bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng thế giới hôm nay

Giá vàng hôm nay trên thị trường thế giới phiên cuối tuần đứng ở mức 4.154,7 USD/ounce, giảm 63,6 USD so với cuối tuần trước.

Kim loại quý hồi phục trước đó đã quay đầu giảm liên tiếp sau khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) công bố giữ nguyên lãi suất. Đồng thời có tới 9 trong số 19 quan chức Fed tham gia dự báo cho rằng cần nâng lãi suất thêm một lần nữa trong năm nay.

Sau tuyên bố của Fed, chỉ số USD tăng mạnh lên mức cao nhất trong vòng một năm và đẩy giá vàng đi xuống.

Một số dự báo cho thấy xác suất Fed nâng lãi suất vào tháng 7 hiện ở mức 38,5%, tăng lên 51,7% vào tháng 9 và không loại trừ khả năng có hai đợt tăng lãi suất trước cuối năm. Điều này làm gia tăng chi phí cơ hội nắm giữ vàng, qua đó gây áp lực lên giá kim loại quý.

Bên cạnh đó, dù Mỹ và Iran công bố đạt được thỏa thuận ngừng bắn nhưng các vụ tấn công quân sự giữa Israel với Hezbollah vẫn diễn ra. Đây cũng là nguyên nhân khiến giá vàng chưa ngừng rơi.