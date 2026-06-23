Giá vàng hôm nay 23/6: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý tăng hay giảm?
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và vàng nhẫn tại nhiều doanh nghiệp lớn cùng giảm 600.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra.
Giá vàng hôm nay trong nước
Mở cửa phiên giao dịch hôm nay, vào lúc 8h31' ngày 23/6, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh giảm 600.000 đồng mỗi lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên hôm qua, niêm yết ở mức 145-148 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC cũng hạ 600.000 đồng mỗi lượng ở cả 2 chiều so với chốt phiên hôm qua, giao dịch ở mức 144,9-147,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Đầu giờ sáng nay, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji cũng giảm 600.000 đồng mỗi lượng ở cả chiều mua và bán so với chốt phiên hôm qua, mua - bán ở mức 145-148 triệu đồng/lượng.
Trong khi đó, giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu đầu giờ sáng nay được điều chỉnh lên mức 144,5-148 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 100.000 đồng mỗi lượng ở cả 2 chiều so với kết phiên hôm qua.
Chốt phiên giao dịch ngày 22/6, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 145,6-148,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,4 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.
Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ được giao dịch ở mức 145,5-148,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,4 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước.
Giá vàng nhẫn tròn ép vỉ 9999 của Bảo Tín Mạnh Hải được niêm yết ở mức 144,8-148,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.
Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu được giao dịch ở mức 144,4-147,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 700.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 900.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên liền trước.
Giá vàng hôm nay thế giới
Sáng nay, luc 8h50, giá vàng thế giới lao dốc xuống còn 4.150 USD/ounce.
Lúc 21h ngày 22/6 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch ở mức 4.205 USD/ounce, tăng 44 USD. Giá vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.223 USD/ounce.
Tâm điểm của thị trường vẫn là chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Trong cuộc họp đầu tiên của Fed dưới sự chủ trì của tân Chủ tịch Kevin Warsh, Fed giữ nguyên lãi suất ở mức 3,5-3,75%, một quyết định đã được thị trường dự báo từ trước. Nhưng điều khiến nhà đầu tư lo ngại là tín hiệu từ các nhà hoạch định chính sách về khả năng tăng lãi suất trong năm nay.
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