Giá vàng hôm nay 24/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý tăng bao nhiêu?
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở SJC và nhẫn trơn cũng đồng loạt bật tăng trở lại sau khi ‘sập’ xuống 162 triệu đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay trong nước
Mở cửa phiên giao dịch 24/3, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh tăng 1,9 triệu đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua, giao dịch ở giá 164,9-167,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Đầu giờ sáng 24/3, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được niêm yết ở mức 164,7-167,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), cũng tăng 1,9 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với chốt của phiên giao dịch hôm qua.
Giá vàng nhẫn 9999 tại DOJI đầu giờ sáng nay tăng tới 4,6 triệu đồng/lượng ở chiều mua và đắt hơn 4,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với mức chốt hôm qua, giao dịch ở mức 164,9-167,9 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Còn giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu tăng 2,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với kết phiên giao dịch hôm qua, niêm yết đầu giờ sáng nay ở mức 165,5-168,5 triệu đồng/lượng.
Chốt phiên giao dịch ngày 23/3, giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 163–166 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm 5 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước.
Giá vàng nhẫn loại 1–5 chỉ của SJC cũng giảm 4,9 triệu đồng/lượng, giao dịch ở mức 162,8–165,8 triệu đồng/lượng (mua – bán).
Giá vàng nhẫn 9999 tại DOJI giảm mạnh hơn, xuống còn 160,3–163,7 triệu đồng/lượng (mua – bán).
Trong khi đó, giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu giảm 5,6 triệu đồng/lượng, về mức 163–166 triệu đồng/lượng (mua – bán).
Giá vàng hôm nay thế giới
Giá vàng thế giới sáng nay giảm mạnh sau khi tăng ngoạn mục vào đêm qua. Lúc 8h33' ngày 24/3 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.355 USD/ounce, giảm 111 USD/ounce so với đêm qua. Sáng 24/3, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá hơn 139,4 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 28 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.
Lúc 22h ngày 23/3 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.466 USD/ounce, giảm 25 USD. Giá vàng giao tháng 4/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.483 USD/ounce. Đây có thể coi là cú hồi ngoạn mục của giá vàng sau khi có thời điểm lao dốc không phanh xuống ngưỡng 4.100 USD/ounce.
Thị trường vàng thế giới đang trải qua những biến động rất mạnh. Nhà đầu tư theo dõi sát diễn biến chiến sự tại Trung Đông và phản ứng của đồng USD.
