Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Giá vàng hôm nay 24/9: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh ra sao?

Thứ tư, 09:58 24/09/2025 | Giá cả thị trường
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC, vàng nhẫn điều chỉnh tăng giảm trái chiều sau khi lên ngưỡng vào chiều qua.

Giá vàng hôm nay 24 / 9: Vàng SJC , vàng nhẫn BTMC , Doji tăng giảm trái chiều - Ảnh 1.Giá vàng hôm nay 23/9: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh theo chiều giá thế giới

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng SJC và vàng nhẫn BTMC, Doji tăng theo thế giới.

Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng hôm nay 24 / 9: Vàng SJC , vàng nhẫn BTMC , Doji tăng giảm trái chiều - Ảnh 2.

Giá vàng tiếp tục lập đỉnh mới. (Ảnh: Công Hiếu).

Tính đến 9h00 ngày 24/9, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 132,8-134,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 200.000 đồng/lượng cả hai chiều so với kết phiên. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 2 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 132,8-134,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 200.000 đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 2 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 132,3-134,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 200.000 đồng/lượng cả 2 chiều. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 2,5 triệu đồng/lượng.

Tính đến 9h00 ngày 24/9, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 129,2-132,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 800.000 đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 129,3-132,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,5 triệu đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 128,6-131,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 200.000 đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Hiện chênh lệch mua vào - bán ra vàng nhẫn đang ở ngưỡng rất cao, quanh mức 3 triệu đồng/lượng, tiềm ẩn nguy cơ thua lỗ đối với nhà đầu tư.

Trong nước, giá vàng tăng vọt. Đến cuối phiên giao dịch ngày 23/9, giá vàng miếng 9999 tại SJC và Doji được niêm yết ở mức 133-135 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,4 triệu đồng/lượng chiều mua vào và bán so với phiên liền trước.

SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 128,8-131,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,5 triệu đồng/lượng. Doji công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 128,5-131,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1 triệu đồng. Đây đều là mức cao lịch sử mới.

Giá vàng hôm nay thế giới

Giá vàng thế giới niêm yết lúc 23h45 ngày 23.9 ở ngưỡng 3.773,1 USD/ounce, tăng 36,6 USD/ounce.

Tới 20h ngày 23/9 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 3.786 USD/ounce. Vàng giao tháng 12/2025 trên sàn Comex New York ở mức 3.816 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 23/9 cao hơn khoảng 44,2% (tương đương tăng 1.161 USD/ounce) so với cuối năm 2024. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 121,2 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 13,8 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều 23/9.

Giá vàng giao ngay trên sàn New York tối 23/9 (giờ Việt Nam) tiếp tục tăng dữ dội, thêm gần 40 USD (+1,1%) lên đỉnh cao lịch sử mới: 3.786 USD/ounce. Trong phiên có lúc vàng vượt 3.790 USD/ounce.

Vàng tăng mạnh trong bối cảnh giới đầu tư chờ đợi phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell. Giới đầu tư đánh cược vào những tín hiệu “bồ câu” hơn từ ông chủ ngân hàng trung ương Mỹ.

K.N (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Trước bão Ragasa, giá rau xanh chợ đầu mối phía Nam chỉ từ 5.000 đồng/bó

Trước bão Ragasa, giá rau xanh chợ đầu mối phía Nam chỉ từ 5.000 đồng/bó

Giá cả thị trường - 19 phút trước

GĐXH - Trước diễn biến phức tạp của bão Ragasa, nhiều người dân lo lắng giá cả các mặt hàng thiết yếu sẽ "nhảy múa" theo thời tiết. Tuy nhiên, thực tế, thị trường hàng hóa, thực phẩm vẫn giữ được sự ổn định, không xảy ra hiện tượng tăng giá bất thường.

Giá nhà riêng tại quận Bắc Từ Liêm cũ tăng nhiệt: Tây Tựu, Phú Diễn, Xuân Đỉnh, Đông Ngạc và Thượng Cát, phường nào đang 'nóng'?

Giá nhà riêng tại quận Bắc Từ Liêm cũ tăng nhiệt: Tây Tựu, Phú Diễn, Xuân Đỉnh, Đông Ngạc và Thượng Cát, phường nào đang 'nóng'?

Giá cả thị trường - 23 phút trước

GĐXH - Sau khi sáp nhập địa giới từ ngày 1/7/2025 theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND TP Hà Nội, thị trường nhà riêng tại 5 phường mới: Tây Tựu, Phú Diễn, Xuân Đỉnh, Đông Ngạc và Thượng Cát được hình thành từ quận Bắc Từ Liêm cũ tiếp tục ấm nóng.

Xe hatchback hạng B giá 180 triệu đồng của Suzuki trang bị hiện đại như Mazda2, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10, bán chỉ như Honda SH bán ở Ấn Độ

Xe hatchback hạng B giá 180 triệu đồng của Suzuki trang bị hiện đại như Mazda2, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10, bán chỉ như Honda SH bán ở Ấn Độ

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Xe hatchback hạng B của Suzuki với mức giá chỉ từ 180 triệu đồng, tạo nên sức hút lớn ở phân khúc xe đô thị giá rẻ.

Ngân hàng tung lãi suất tới 6,8% khi gửi 100 triệu đồng

Ngân hàng tung lãi suất tới 6,8% khi gửi 100 triệu đồng

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - Một ngân hàng bất ngờ tăng lãi suất huy động lên mức cao nhất 6,8%/năm với điều kiện gửi tiết kiệm tối thiểu 100 triệu đồng tại quầy giao dịch.

Giá lăn bánh Kia Sorento hybrid giảm sốc tới 400 triệu đồng, xả kho rẻ chưa từng thấy, chuẩn SUV hạng D rẻ nhất phân khúc

Giá lăn bánh Kia Sorento hybrid giảm sốc tới 400 triệu đồng, xả kho rẻ chưa từng thấy, chuẩn SUV hạng D rẻ nhất phân khúc

Giá cả thị trường - 7 giờ trước

GĐXH - Giá lăn bánh Kia Sorento hybrid đang được đại lý xả hàng với mức giá giảm mạnh.

Xe máy điện giá 23 triệu đồng pin siêu bền, màn LCD cực nét đẹp ngang Vision, rẻ như Wave Alpha thích hợp đi trong đô thị

Xe máy điện giá 23 triệu đồng pin siêu bền, màn LCD cực nét đẹp ngang Vision, rẻ như Wave Alpha thích hợp đi trong đô thị

Giá cả thị trường - 8 giờ trước

GĐXH - Xe máy điện hứa hẹn sẽ ‘soán ngôi’ của Honda Vision nhờ có mức giá cực sốc, rẻ hơn cả Wave Alpha mà vẫn sở hữu những trang bị rất hiện đại.

SUV hạng B giảm giá sốc, thậm chí chỉ ngang xe hạng A: Mazda CX-5, Mitsubishi Xpander rẻ chưa từng thấy

SUV hạng B giảm giá sốc, thậm chí chỉ ngang xe hạng A: Mazda CX-5, Mitsubishi Xpander rẻ chưa từng thấy

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Hàng loạt xe SUV, MPV hạng B đều có ưu đãi giảm giá, thậm chí, sản phẩm "hot" như Mitsubishi Xpander, Mazda CX-5 cũng không phải là ngoại lệ.

Có 4 tỷ đồng, nên mua chung cư tại phường Tây Tựu, Phú Diễn, Xuân Đỉnh hay Đông Ngạc (quận Bắc Từ Liêm cũ)?

Có 4 tỷ đồng, nên mua chung cư tại phường Tây Tựu, Phú Diễn, Xuân Đỉnh hay Đông Ngạc (quận Bắc Từ Liêm cũ)?

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Hiện nay, giá chung cư tại 5 phường mới được hình thành từ quận Bắc Từ Liêm cũ đang ở ngưỡng khá cao, thậm chí có 4 tỷ đồng trong tay, người mua nhà cũng không dễ tìm được căn nhà ưng ý tại khu vực trung tâm.

Giá iPhone 15, iPhone 15 Pro Max mới nhất siêu rẻ, chạm mốc kỷ lục khi iPhone 17 xuất hiện

Giá iPhone 15, iPhone 15 Pro Max mới nhất siêu rẻ, chạm mốc kỷ lục khi iPhone 17 xuất hiện

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Giá iPhone 15, iPhone 15 Pro Max mới nhất rẻ chạm mốc kỷ lục mới, trong đó, iPhone 15 rẻ như điện thoại tầm trung, iPhone 15 Pro Max giá rẻ hot nhất tháng 9.

Giá vàng hôm nay 23/9: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh theo chiều giá thế giới

Giá vàng hôm nay 23/9: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh theo chiều giá thế giới

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng SJC và vàng nhẫn BTMC, Doji tăng theo thế giới.

Xem nhiều

Giá đất ở tại quận Bắc Từ Liêm cũ: Phường Tây Tựu, Phú Diễn, Xuân Đỉnh hay Đông Ngạc đang biến động mạnh?

Giá đất ở tại quận Bắc Từ Liêm cũ: Phường Tây Tựu, Phú Diễn, Xuân Đỉnh hay Đông Ngạc đang biến động mạnh?

Giá cả thị trường

GĐXH - Sau khi sáp nhập địa giới từ ngày 1/7/2025 theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND TP Hà Nội, thị trường bất động sản tại 5 phường mới: Tây Tựu, Phú Diễn, Xuân Đỉnh, Đông Ngạc và Thượng Cát được hình thành từ quận Bắc Từ Liêm cũ tiếp tục “nổi sóng”, đặc biệt ở phân khúc đất ở.

Xe ga 125cc giá 29,6 triệu đồng có cả ABS thiết kế cổ điển đẹp hơn SH Mode, rẻ hơn Vision

Xe ga 125cc giá 29,6 triệu đồng có cả ABS thiết kế cổ điển đẹp hơn SH Mode, rẻ hơn Vision

Giá cả thị trường
Xuất hiện ngân hàng lãi suất 12 tháng lên tới 7,7%

Xuất hiện ngân hàng lãi suất 12 tháng lên tới 7,7%

Giá cả thị trường
Giá iPhone 15, iPhone 15 Pro Max mới nhất siêu rẻ, chạm mốc kỷ lục khi iPhone 17 xuất hiện

Giá iPhone 15, iPhone 15 Pro Max mới nhất siêu rẻ, chạm mốc kỷ lục khi iPhone 17 xuất hiện

Giá cả thị trường
SUV hạng A giá 230 triệu đồng vừa ra mắt Ấn Độ: Thiết kế long lanh, trang bị ngang xe sang, rẻ hơn Kia Morning

SUV hạng A giá 230 triệu đồng vừa ra mắt Ấn Độ: Thiết kế long lanh, trang bị ngang xe sang, rẻ hơn Kia Morning

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top