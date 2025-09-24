Giá vàng hôm nay 24/9: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh ra sao?

Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng tiếp tục lập đỉnh mới. (Ảnh: Công Hiếu).

Tính đến 9h00 ngày 24/9, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 132,8-134,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 200.000 đồng/lượng cả hai chiều so với kết phiên. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 2 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 132,8-134,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 200.000 đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 2 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 132,3-134,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 200.000 đồng/lượng cả 2 chiều. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 2,5 triệu đồng/lượng.

Tính đến 9h00 ngày 24/9, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 129,2-132,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 800.000 đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 129,3-132,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,5 triệu đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 128,6-131,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 200.000 đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Hiện chênh lệch mua vào - bán ra vàng nhẫn đang ở ngưỡng rất cao, quanh mức 3 triệu đồng/lượng, tiềm ẩn nguy cơ thua lỗ đối với nhà đầu tư.

Trong nước, giá vàng tăng vọt. Đến cuối phiên giao dịch ngày 23/9, giá vàng miếng 9999 tại SJC và Doji được niêm yết ở mức 133-135 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,4 triệu đồng/lượng chiều mua vào và bán so với phiên liền trước.

SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 128,8-131,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,5 triệu đồng/lượng. Doji công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 128,5-131,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1 triệu đồng. Đây đều là mức cao lịch sử mới.

Giá vàng hôm nay thế giới

Giá vàng thế giới niêm yết lúc 23h45 ngày 23.9 ở ngưỡng 3.773,1 USD/ounce, tăng 36,6 USD/ounce.

Tới 20h ngày 23/9 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 3.786 USD/ounce. Vàng giao tháng 12/2025 trên sàn Comex New York ở mức 3.816 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 23/9 cao hơn khoảng 44,2% (tương đương tăng 1.161 USD/ounce) so với cuối năm 2024. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 121,2 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 13,8 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều 23/9.

Giá vàng giao ngay trên sàn New York tối 23/9 (giờ Việt Nam) tiếp tục tăng dữ dội, thêm gần 40 USD (+1,1%) lên đỉnh cao lịch sử mới: 3.786 USD/ounce. Trong phiên có lúc vàng vượt 3.790 USD/ounce.

Vàng tăng mạnh trong bối cảnh giới đầu tư chờ đợi phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell. Giới đầu tư đánh cược vào những tín hiệu “bồ câu” hơn từ ông chủ ngân hàng trung ương Mỹ.