Giá vàng hôm nay 25/3: Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, PNJ, Doji đột ngột lao dốc sau tăng nhẹ

Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng thế giới tăng trong bối cảnh nhu cầu trú ẩn an toàn.

Giá vàng nhẫn trong nước sáng nay được điều chỉnh giảm theo xu hướng của giá vàng thế giới.

Đầu giờ sáng nay, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 94,8-97,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 200 nghìn đồng mỗi lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức chốt hôm qua.

Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji đầu giờ sáng nay giao dịch vàng nhẫn 9999 ở mức giá 95,6-98,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), cũng giảm 200 nghìn đồng mỗi lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên hôm qua.

Mở cửa phiên giao dịch 25/3, giá vàng 9999 của SJC giảm 200 nghìn đồng mỗi lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên giao dịch hôm qua, ở mức 94,9-97,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Kết phiên 24/3, giá vàng miếng tại SJC đóng cửa ở mức 95,1-97,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 700.000 đồng/lượng (mua vào) và đắt thêm 200.000 đồng/lượng (bán ra) so với kết phiên giao dịch cuối tuần qua.

Chốt phiên, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được niêm yết ở mức 95-97,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 700 nghìn đồng/lượng ở chiều mua và 400.000 đồng/lượng chiều bán ra.

Vàng nhẫn 9999 tại Doji chốt phiên ở mức 95,8-98,4 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với mức chốt tuần qua.

Giá vàng hôm nay thế giới

Lúc 8h29' hôm nay (ngày 25/3, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3.012,3 USD/ounce, giảm 14,5 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 4/2025 trên sàn Comex New York ở mức 3.045,8 USD/ounce.

Sáng 25/3, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức hơn 94,7 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 2,7 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Giá vàng trên sàn Kitco lúc 20h30 (ngày 24/3, theo giờ Việt Nam) giao dịch ở mức 3.026,8 USD/ounce, tăng 0,19% so với đầu phiên. Giá vàng tương lai giao tháng 4/2025 trên sàn Comex New York giao dịch ở mức 3.057 USD/ounce.

Đầu phiên giao dịch ngày 24/3 (theo giờ Mỹ), giá vàng thế giới tăng nhẹ do nhu cầu trú ẩn an toàn của giới đầu tư. Thị trường vàng vẫn lo ngại bất ổn chính trị sẽ phức tạp hơn trong những ngày tới. Do đó, vàng là lựa chọn cho mục tiêu đầu tư an toàn.

Dù thị trường vàng không chứng kiến mức tăng "khủng", nhưng kim loại quý đã thiết lập được ngưỡng hỗ trợ vững chắc trên 3.000 USD/ounce. Theo giới chuyên gia, đây có thể là thành công lớn hơn so với việc lập kỷ lục mới.

