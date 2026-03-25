Giá vàng hôm nay 25/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay trong nước

Vàng tăng trở lại.

Đến 9h55' ngày 25/3, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh tăng thêm 300.000 đồng/lượng, nâng mức tăng từ lúc mở cửa lên 4,8 triệu đồng mỗi lượng, giao dịch ở mức 172-175 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Lúc 8h31' sáng 25/3, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh tăng lên 4,5 triệu đồng/lượng, giao dịch ở mức 171,7-174,7 triệu đồng/lượng.

Đầu giờ sáng 25/3, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được niêm yết ở mức 171,8-174,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 4,8 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với mức chốt của phiên giao dịch hôm qua.

Giá vàng nhẫn 9999 tại DOJI đầu giờ sáng nay được điều chỉnh tăng tới 4,8 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức chốt hôm qua, giao dịch ở mức 172-175 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu cũng tăng 4,8 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với kết phiên giao dịch hôm qua, niêm yết đầu giờ sáng nay ở mức 172,5-175,5 triệu đồng/lượng.

Trong nước, trong phiên giao dịch ngày 24/3, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tăng vọt trở lại.

Tới cuối phiên giao dịch ngày 24/3, giá vàng miếng 9999 tại SJC được niêm yết ở mức 167,7-170,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 4,2 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Tới cuối giờ chiều ngày 24/3, SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 167-170 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 4,2 triệu đồng so với phiên liền trước. Bảo Tín Minh Châu công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 167,2-170,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 4,7 triệu đồng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng hôm nay thế giới

Sáng nay 25/3, giá vàng thế giới tăng phi mã, vượt 4.500 USD/ounce, tăng tới 65 USD/ounce. Lúc 8h26', giá vàng thế giới tăng mạnh lên trên 4.570 USD/ounce, tương đương mức tăng gần 4%.

Trên thế giới, tới 21h ngày 24/3 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.400 USD/ounce. Vàng giao tháng 4/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.412 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 24/3 cao hơn khoảng 19,3% (tương đương tăng 837 USD/ounce) so với cuối năm 2025. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 139,6 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 30 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 24/3.

Giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế biến động mạnh sau khi lao dốc rồi tăng vọt trước những động thái của chính quyền ông Donald Trump với khu vực Trung Đông. Vàng không còn giữ được vi trí kênh trú bão mà tăng giảm dữ dội.

Trong phiên 23/3, giá vàng lao dốc, có lúc về 4.130 USD/ounce sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ra tối hậu thư yêu cầu Iran mở cửa eo biển Hormuz nếu không phá hủy các nhà máy điện của nước này. Ngược lại, Iran đe dọa sẽ tấn công các nhà máy lọc nước biển thành nước ngọt trong khu vực.



