Giá vàng hôm nay 25/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý bao nhiêu?
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC tăng gần 5 triệu đồng, vọt lên 175 triệu đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay trong nước
Đến 9h55' ngày 25/3, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh tăng thêm 300.000 đồng/lượng, nâng mức tăng từ lúc mở cửa lên 4,8 triệu đồng mỗi lượng, giao dịch ở mức 172-175 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Lúc 8h31' sáng 25/3, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh tăng lên 4,5 triệu đồng/lượng, giao dịch ở mức 171,7-174,7 triệu đồng/lượng.
Đầu giờ sáng 25/3, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được niêm yết ở mức 171,8-174,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 4,8 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với mức chốt của phiên giao dịch hôm qua.
Giá vàng nhẫn 9999 tại DOJI đầu giờ sáng nay được điều chỉnh tăng tới 4,8 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức chốt hôm qua, giao dịch ở mức 172-175 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu cũng tăng 4,8 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với kết phiên giao dịch hôm qua, niêm yết đầu giờ sáng nay ở mức 172,5-175,5 triệu đồng/lượng.
Trong nước, trong phiên giao dịch ngày 24/3, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tăng vọt trở lại.
Tới cuối phiên giao dịch ngày 24/3, giá vàng miếng 9999 tại SJC được niêm yết ở mức 167,7-170,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 4,2 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.
Tới cuối giờ chiều ngày 24/3, SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 167-170 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 4,2 triệu đồng so với phiên liền trước. Bảo Tín Minh Châu công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 167,2-170,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 4,7 triệu đồng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra.
Giá vàng hôm nay thế giới
Sáng nay 25/3, giá vàng thế giới tăng phi mã, vượt 4.500 USD/ounce, tăng tới 65 USD/ounce. Lúc 8h26', giá vàng thế giới tăng mạnh lên trên 4.570 USD/ounce, tương đương mức tăng gần 4%.
Trên thế giới, tới 21h ngày 24/3 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.400 USD/ounce. Vàng giao tháng 4/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.412 USD/ounce.
Giá vàng thế giới đêm 24/3 cao hơn khoảng 19,3% (tương đương tăng 837 USD/ounce) so với cuối năm 2025. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 139,6 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 30 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 24/3.
Giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế biến động mạnh sau khi lao dốc rồi tăng vọt trước những động thái của chính quyền ông Donald Trump với khu vực Trung Đông. Vàng không còn giữ được vi trí kênh trú bão mà tăng giảm dữ dội.
Trong phiên 23/3, giá vàng lao dốc, có lúc về 4.130 USD/ounce sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ra tối hậu thư yêu cầu Iran mở cửa eo biển Hormuz nếu không phá hủy các nhà máy điện của nước này. Ngược lại, Iran đe dọa sẽ tấn công các nhà máy lọc nước biển thành nước ngọt trong khu vực.
Hà Nội: Bất ngờ trước giá đất ở tại 3 xã, phường được hình thành từ thị xã Sơn Tây trong tháng 3/2026Giá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - Sau khi sáp nhập địa giới từ ngày 1/7/2025 theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND TP Hà Nội, thị trường đất ở tại 2 phường Sơn Tây, phường Thiện Tùng và xã Đoài Phương được hình thành từ thị xã Sơn Tây cũ liên tục ấm nóng.
Trải nghiệm xe máy điện giá 14 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế nhỏ xinh, pin bền, đi 70km/lần sạc, rẻ hơn Vision, Wave Alpha thích hợp đi trong đô thịGiá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện với thiết kế nhỏ gọn, động cơ 240W và quãng đường tới 70 km mỗi lần sạc.
SUV hạng A giá 142 triệu đồng của Hyundai đẹp long lanh, trang bị tiện nghi, an toàn cao, siêu tiết kiệm xăng, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10, chỉ như Honda SH phù hợp với người chưa giàuGiá cả thị trường - 5 giờ trước
GĐXH - SUV hạng A có giá rẻ nhất thị trường chỉ 142 triệu đồng của Hyundai, dễ hút khách hơn Kia Morning và Grand i10 cạnh tranh sát ván với mảng xe điện.
Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà riêng trên địa bàn 4 xã mới thuộc huyện Thường Tín cũ tháng 3/2026Giá cả thị trường - 21 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, giá nhà riêng tại 4 xã mới được hình thành từ huyện Thường Tín (cũ), thành phố Hà Nội ghi nhận ở ngưỡng cao, chạm và vượt mốc 3 tỷ đồng/căn.
Tỷ giá USD/ VND hôm nay (24/3): 'Chợ đen' chạm ngưỡng 28.000 đồng, người dân cần thận trọng khi giao dịchGiá cả thị trường - 21 giờ trước
GĐXH - Những ngày gần đây, thị trường ngoại tệ ghi nhận nhiều biến động đáng chú ý khi đồng USD có xu hướng tăng trở lại, kéo theo tỷ giá trong nước chịu áp lực rõ rệt. Đặc biệt, tại thị trường tự do, giá USD đã có thời điểm tiến sát ngưỡng 28.000 đồng/USD, mức cao trong nhiều tháng qua.
Giá bạc hôm nay (24/3): Từ vùng giá 69 triệu đồng/kg, thị trường trong nước bật mạnhGiá cả thị trường - 21 giờ trước
GĐXH - Giá bạc hôm nay tiếp đà tăng trưởng, từ vùng 69 triệu đồng/kg bật đến vùng 72 triệu đồng/kg.
Giá iPhone 14 Pro Max, 15 Pro Max, 16 Pro Max cũ giảm chưa từng có, rẻ, đẹp chẳng kém iPhone 17 Pro Max, đáng mua nhất Việt NamGiá cả thị trường - 22 giờ trước
GĐXH - Giá iPhone 14 Pro Max, 15 Pro Max, 16 Pro Max cũ không chỉ rẻ hơn iPhone 17 Pro Max mà nhiều tính năng thậm chí trang bị còn sang hơn.
Giá vàng hôm nay 24/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý tăng bao nhiêu?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở SJC và nhẫn trơn cũng đồng loạt bật tăng trở lại sau khi ‘sập’ xuống 162 triệu đồng/lượng.
SUV hạng B giá 255 triệu đồng thiết kế sang chảnh, động cơ 1.0L tăng áp, nội thất xịn ngang xe sang, rẻ hơn xe hạng A Kia Morning và Hyundai Grand i10Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - SUV hạng B thu hút sự chú ý mạnh mẽ khi sở hữu mức giá khởi điểm chỉ từ 255 triệu đồng, thấp hơn cả những mẫu xe đô thị hạng A như Kia Morning và Hyundai Grand i10.
Xe ga 125cc giá 31 triệu đồng của Honda thiết kế đẹp mạnh mẽ, trang bị sánh ngang Air Blade, rẻ hơn Vision khiến thị trường xôn xaoGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Xe ga 125cc hoàn toàn mới của Honda vừa cập bến đại lý và được mở bán với mức giá chỉ từ 31 triệu đồng, thiết kế thể thao hơn cả Air Blade và Vario.
Trải nghiệm xe máy điện Honda giá 13,8 triệu đồng thiết kế phong cách, đi gần 100km/lần sạc, rẻ hơn Vision, Wave Alpha, chỉ ngang xe đạpGiá cả thị trường
GĐXH - Xe máy điện Honda gây chú ý với thiết kế nhỏ gọn, pin lithium cho quãng đường gần 100km/lần sạc và mức giá chỉ từ 13,8 triệu đồng.