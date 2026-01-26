Giá vàng hôm nay 26/1: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý điều chỉnh

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Giá vàng hôm nay 25/1: Vàng SJC, PNJ, DOJI, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu đang bán ra ở mức bao nhiêu? GĐXH - Giá vàng hôm nay tại thị trường trong nước và thế giới đồng loạt tăng mạnh. Giá vàng miếng SJC trong nước bán ra ở mức 174,3 triệu đồng - đây là mức kỷ lục mới của vàng miếng.

Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng tăng mạnh.

Mở cửa phiên giao dịch 26/1, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh tăng 2,2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức kết của phiên giao dịch cuối tuần qua, giao dịch ở mức 174,5-176,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng SJC tại Ngân hàng ACB đầu giờ sáng nay cũng được giao dịch trong vùng giá 174,5-176,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Cùng xu hướng, giá vàng nhẫn trong nước sáng nay cũng được các thương hiệu điều chỉnh tăng mạnh.

Đầu giờ sáng 26/1, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được giao dịch ở mức 173-175,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 2,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức chốt tuần qua.

Tương tự, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji đầu giờ sáng nay tăng 3 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức kết của phiên giao dịch cuối tuần qua, niêm yết ở mức 173-176 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Còn giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu đầu giờ sáng nay tăng 2,2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức kết tuần qua, niêm yết ở mức 173,5-176,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Ngày 24/1, giá vàng miếng SJC giao dịch ở mức 172,3-174,3 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với cuối tuần trước, giá vàng miếng SJC tăng 11,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được giao dịch ở mức 170,5-173 triệu đồng/lượng (mua - bán). Giá vàng nhẫn 9999 niêm yết ở mức 170-173 triệu đồng/lượng (mua - bán). Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 171,3-174,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng hôm nay thế giới

Giá vàng thế giới phiên đầu tuần tiếp đà tăng mạnh, vượt mốc 5.000 USD/ounce. Lúc 8h46' ngày 26/1 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 5.082,6 USD/ounce, tăng 97,6 USD/ounce so với mức chốt tuần qua.

Sáng 26/1, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá gần 162,7 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 13,8 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Những lo ngại địa chính trị đã đẩy giá vàng thế giới lên mức cao kỷ lục mới trong tuần qua, khi thị trường hướng sự chú ý vào bài phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos.

Dù căng thẳng liên quan đến Greenland sau đó phần nào được xoa dịu, điều này vẫn không đủ để ngăn đà tăng mạnh của kim loại quý, giá vàng tiến sát mốc tâm lý 5.000 USD/ounce vào cuối tuần.