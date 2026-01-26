Hà Nội: Giá cho thuê biệt thự trên địa bàn 5 xã Thanh Trì, Ngọc Hồi, Nam Phù, Đại Thanh và Hồng Vân đang biến động như nào đầu năm 2026

Diễn biến giá biệt thự cho thuê tại huyện Thanh Trì cũ

Mặc dù lượng thông tin cho thuê không nhiều, nhưng hiện nay, theo khảo sát trên nền tảng batdongsan.com.vn tại thời điểm tháng 1/2026 giá cho thuê biệt thự trên địa bàn huyện Thanh Trì cũ phổ biến dao động từ 10 đến 60 triệu đồng/căn/tháng.

Đơn cử có thể kể đến căn biệt thự thiết kế 6 tầng, rộng 100m2 tại dự án liền kề Tổng cục 5 Tân Triều, đường Yên Xá, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì cũ hiện đang được đăng thông tin cho thuê với giá 60 triệu đồng/tháng.

Tại dự án The Eden Rose, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì cũ, căn biệt thự liền kề thiết kế 5 tầng, rộng 90m2 hiện đang cho thuê với giá 22 triệu đồng/tháng.

Điều đáng chú ý, lượng biệt thự, liền kề cho thuê hiện nay phần lớn tập trung tại 2 xã Tân Triều và Thanh Liệt thuộc huyện Thanh Trì cũ. Hiện nay xã Tân Triều, huyện Thanh Trì được sáp nhập vào các phường Định Công, Khương Đình, Hà Đông, Kiến Hưng; xã Thanh Liệt được sáp nhập vào phường Định Công, Hoàng Liệt mới.

Như vậy, có thể thấy lượng biệt thự cho thuê tại 5 xã Thanh Trì, Ngọc Hồi, Nam Phù, Đại Thanh, Hồng Vân tương đối khiêm tốn.

5 xã mới của huyện Thanh Trì sau sáp nhập

1. Xã Thanh Trì

Hiện nay, xã Thanh Trì được sắp xếp từ một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của thị trấn Văn Điển, xã Ngũ Hiệp và xã Vĩnh Quỳnh, một phần diện tích tự nhiên, toàn bộ quy mô dân số của xã Yên Mỹ, một phần diện tích tự nhiên của xã Duyên Hà, phần còn lại của xã Tứ Hiệp thuộc huyện Thanh Trì và phần còn lại của phường Yên Sở, quận Hoàng Mai cũ.

2. Xã Đại Thanh

Xã Đại Thanh được hình thành trên cơ sở sắp xếp phần còn lại của xã Tam Hiệp (huyện Thanh Trì), phần còn lại của xã Hữu Hòa, phần còn lại của phường Kiến Hưng (quận Hà Đông cũ), phần còn lại của thị trấn Văn Điển và phần còn lại của xã Tả Thanh Oai, phần còn lại của xã Vĩnh Quỳnh huyện Thanh Trì cũ.

3. Xã Nam Phù

Hiện nay xã Nam Phù được sắp xếp từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Vạn Phúc, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Liên Ninh và xã Ninh Sở, một phần diện tích tự nhiên, toàn bộ quy mô dân số của xã Đông Mỹ, một phần diện tích tự nhiên của xã Duyên Thái và phần còn lại của các xã Ngũ Hiệp, Yên Mỹ, Duyên Hà thuộc huyện Thanh Trì.

4. Xã Ngọc Hồi

Xã Ngọc Hồi sau sắp nhập được hình thành từ việc sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Ngọc Hồi, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã Duyên Thái, Đại Áng, Khánh Hà và phần còn lại của xã Liên Ninh thuộc huyện Thanh Trì cũ.

5. Xã Hồng Vân

Hiện nay xã Hồng Vân được sắp xếp từ một phần diện tích tự nhiên, dân số xã Đông Mỹ (thuộc huyện Thanh Trì cũ), toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã Hà Hồi, Hồng Vân, Liên Phương, Vân Tảo thuộc huyện Thường Tín, phần còn lại của xã Duyên Thái, phần còn lại của xã Ninh Sở thuộc huyện Thường Tín.

