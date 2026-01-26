Xe máy điện giá 23 triệu đồng pin khỏe, bền, cốp rộng, trang bị hiện đại chẳng kém Honda Vision, rẻ chỉ như Wave Alpha

Xe máy điện pin khỏe, bền, cốp rộng, trang bị hiện đại chẳng kém Honda Vision

Magnus G Max

Magnus G Max là sản phẩm mới nhất vừa gia nhập dòng xe tay ga chạy điện của thương hiệu Ampere.

Ampere Magnus G Max được nhà sản xuất trang bị bộ pin Lithium Ferro Phosphate (LFP) 3kWh đảm bảo an toàn và có tuổi thọ cao với chu kỳ sạc dài hơn. Xe cũng đi kèm với chế độ bảo hành pin 5 năm/75.000 km. Nhà sản xuất tuyên bố phạm vi hoạt động thực tế của Magnus G Max là hơn 100 km ở chế độ Eco, trong khi con số phạm vi hoạt động được chứng nhận là hơn 142 km. Khách hàng có thể sạc xe từ 20% đến 80% tại nhà trong 4,5 giờ.





Động cơ gắn ở trục bánh xe của Ampere Magnus G Max có công suất định mức 1,5kW và công suất tối đa 2,4kW, khá tốt cho việc sử dụng trong đô thị. Mặc dù sức mạnh này thấp hơn so với “Tiểu SH” Honda Vision, nhưng đủ để phục vụ nhu cầu đi lại hàng ngày của những người dùng sống trong đô thị. Xe cũng có các chế độ lái Eco, City và Reverse. Tốc độ tối đa mà Ampere Magnus G Max có thể đạt tới là 65 km/h.

Được chế tạo trên khung gầm kép và có khoảng sáng gầm 165 mm, Ampere Magnus G Max có thể dễ dàng vượt qua những con đường gồ ghề và gờ giảm tốc cao. Chiếc xe tay ga chạy bằng điện này được trang bị khoang chứa đồ dưới yên xe dung tích 33 lít, thuộc hàng những lựa chọn rộng rãi nhất trong phân khúc.

Hệ thống phuộc trước dạng ống lồng thủy lực kết hợp với giảm xóc kép phía sau mang lại trải nghiệm lái êm ái. Trong khi Honda Vision có giá cao hơn nhưng chỉ được trang bị bảng đồng hồ analog kết hợp màn hình LCD nhỏ, cùng với đèn pha dạng halogen truyền thống thì Ampere Magnus G Max sở hữu bảng đồng hồ kỹ thuật số màn hình LCD 3,5 inch và đèn LED. Ngồi ra, Ampere Magnus G Max còn sở hữu cổng sạc USB tiện dụng, cùng các tính năng kết nối tùy chọn thông qua bộ điều khiển trung tâm (TCU).

Magnus G Max có các lựa chọn màu sắc Xanh Monsoon, Xanh Matcha và Đồng Cinnamon, tất cả đều có lớp hoàn thiện hai tông màu.

Giá xe máy điện Magnus G Max

Theo thông tin được công bố, Ampere Magnus G Max được ra mắt với giá giới thiệu là 94.999 Rupee (tương đương khoảng 23 triệu đồng tiền Việt), rẻ hơn nhiều so với “Tiểu SH” Honda Vision. Mẫu xe này tập trung vào tính tiện dụng hàng ngày cho những khách hàng muốn có không gian rộng rãi và phạm vi hoạt động ổn định.

Xe ga điện giá rẻ trên thị trường Việt Nam

Hiện nay, các mẫu xe máy điện giá rẻ ngày càng nhiều, phù hợp với phong cách ưa hiện đại của giới học sinh, sinh viên. Trong đó, không ít mẫu xe máy điện giá rẻ dưới 20 triệu đồng có ưu điểm thiết kể trẻ trung, nhiều tiện ích và quãng đường được xa với một lần sạc đầy.

DK Roma SX: 19,99 triệu đồng

DK Roma SX là xe máy điện giá rẻ được lắp ráp tại Việt Nam. Điểm nhấn của mẫu xe này là kiểu dáng scooter vỏ liền khối giống như mẫu máy xăng Vespa Primavera S thế hệ trước, nhất là cụm đèn pha vuông Full LED.

Nhà sản xuất cho biết, bộ đèn này cũng giúp ánh sáng được tập trung và sáng hơn đến 20%. Bên cạnh đó, đồng hồ LCD điện tử size 5 inches trên xe hiển thị đầy đủ thông số vận hành: Số kilomet di chuyển, vận tốc, vạch năng lượng, tín hiệu xin hướng...

Xe máy điện DK Roma SX 2023 sở hữu động cơ công suất 1000W. Xe có thể vận hành với vận tốc tối đa 60km/h. Với 5 bình ắc quy 60V – 20Ah làm nguồn cấp điện thì DK Roma SX 2023 hoàn toàn di chuyển quãng đường hơn 80km trong một lần sạc đầy.

Với giá niêm yết ở mức chỉ 19,99 triệu đồng, mẫu xe này sẽ là lựa chọn hợp túi tiền của các bạn tân sinh viên.

Dibao Pansy S2: 19 triệu đồng

Nếu như DK Roma SX hao hao chiếc Vespa Primavera S dành cho tay lái nam, thì ngược lại, Dibao Pansy S2 cũng là mẫu xe điện được lắp ráp trong nước khá giống Vespa LX - thế hệ trước Vespa Primavera, nhất là ở cụm đèn tròn ngắn phía trên yếm.

Chiếc Dibao Pansy S2 sở hữu một màu đơn sắc bóng bẩy nhờ công nghệ sơn tĩnh điện tiên tiến trên vỏ nhựa ABS – PP cao cấp nhất hiện nay.

Hệ thống đèn xe là Full LED, sử dụng đồng hồ điện tử hiện đại, công suất của xe trung bình ở mức bình thường là 1.000W và đạt cực đại có thể lên đến 1.500W. Tải trọng của xe cũng khá lớn ở mức 220 kg, trong khi trọng lượng toàn bộ xe chỉ có trên dưới 70 kg.

Động cơ của Dibao Pansy SQ là loại 60V 20Ah với công suất đ lên đến 1500W. Xe có thể tăng tốc nhanh, với tốc độ tối đa là 55km/h. Giá niêm yết của nhà sản xuất là 19,2 triệu đồng, tuy nhiên, hiện nay tại các đại lý, mẫu xe này hiện được giảm giá khá sâu về mức 18,5 triệu đồng. Mẫu xe này có thể di chuyển khoảng 80km với mỗi lần sạc đầy, với tốc độ chỉ khoảng 55km/h.

Yadea VIGOR 2023 (16,9-17,9 triệu đồng)

Mẫu xe điện Yadea VIGOR sở hữu thiết kế lạ mắt và khác biệt so với những mẫu xe máy điện hiện có trên thị trường. Dải đèn LED độc đáo cùng thương hiệu xe nằm ngay giữa trên đầu xe là một trong những điểm nhấn của chiếc xe. Cùng với đó, đèn pha lớn full LED với kích thước lớn đặt tầm thấp chiếm gần trọn bề ngang mặt nạ trước.

Màn hình xe YADEA VIGOR được thiết kế theo kiểu tràn viền. Màn hình LCD với khả năng chống chói, chống nước tốt đem đến trải nghiệm tốt nhất cho người lái.

Xe máy điện YADEA VIGOR sở hữu cho mình động cơ GTR 3.0 độc quyền của hãng YADEA, công suất đạt 600W với tốc độ tối đa là 43km/h. Xe sử dụng ắc quy Graphene TTFAR với hành trình 71km/lần sạc, đáp ứng nhu cầu di chuyển đi học thường ngày. Ngoài ra, xe cũng được trang bị chìa khóa thông minh, có chức năng chống trộm và khóa bánh đảm bảo an toàn.