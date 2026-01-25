Giá vàng hôm nay 25/1: Vàng SJC, PNJ, DOJI, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu đang bán ra ở mức bao nhiêu?
GĐXH - Giá vàng hôm nay tại thị trường trong nước và thế giới đồng loạt tăng mạnh. Giá vàng miếng SJC trong nước bán ra ở mức 174,3 triệu đồng - đây là mức kỷ lục mới của vàng miếng.
Giá vàng hôm nay tại thị trường trong nước
Theo ghi nhận, giá vàng hôm nay (25/1) tại thị trường trong nước đồng loạt tăng. Giá vàng SJC được các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức từ 173 - 174,3 triệu đồng/lượng.
Giá vàng SJC của Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn được niêm yết ở mức 172,3 - 174,3 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). So với cuối tuần trước, mỗi lượng vàng miếng tăng 11,5 triệu đồng.
Giá vàng 9999 tại Tập đoàn Phú Quý đang niêm yết quanh mức 171,50-174,30 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra);
Giá vàng PNJ tại Hà Nội và TP.HCM giao dịch tại 172,30-174,30 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra);
Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu giao dịch với mức 172,30-174,30 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra);
Giá vàng DOJI tại Hà Nội và TP.HCM niêm yết quanh ngưỡng 172,30-174,30 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra);
Giá vàng SJC của Mi Hồng đang thu mua với mức 172,80-174,30 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Giá vàng miếng SJC tại Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch ở mức 172,3 - 174,3 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Giá vàng SJC 9999 tại Vàng bạc Phúc Thành giao dịch ở mức 172,3 - 174,3 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Giá vàng miếng SJC Hà Nội tại Vàng bạc đá quý Asean giao dịch ở mức 172,3 - 174,3 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Giá vàng nhẫn và nữ trang của các thương hiệu cũng tăng mạnh, tăng từ 5,138 - 13,300 triệu đồng/lượng (tùy loại) so với tuần trước.
Giá vàng nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 171,3 – 174,3 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng mạnh 2,1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.
Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 170 - 173 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 2,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.
Giá vàng hôm nay nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 170,5 - 173,5 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 1,8 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Giá vàng thế giới hôm nay
Giá vàng hôm nay trên thị trường thế giới phiên cuối tuần lập kỷ lục mới gần sát 5.000 USD/ounce khi giao dịch quanh 4.983 USD/ounce, tăng 387 USD sau một tuần.
Kim loại quý liên tiếp xác lập đỉnh mới khi nhà đầu tư vẫn tìm đến các tài sản an toàn, bao gồm vàng, bạc do lo ngại về nguy cơ nổ ra cuộc chiến thương mại mới và sự bất ổn về đầu tư của Mỹ.
Các nhà phân tích cho rằng không có gì đảm bảo quan hệ Mỹ-châu Âu đã cải thiện bền vững sau những tuyên bố mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Nhiều chuyên gia dự báo, xu hướng tăng giá của vàng vẫn được tiếp tục duy trì trong tuần tới.
